Puchar Świata we wspinaczce sportowej na żywo w Eurosporcie

Łukasz Szewczyk

• W sobotę (22 kwietnia) rozpocznie się kolejny sezon Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na antenach Eurosportu i w Eurosporcie Extra w Playerze.

• Widzowie zobaczą między innymi starty Aleksandry Mirosław.

• W mediach społecznościowych Eurosportu publikowane będą vlogi rekordzistki świata.

Pierwsze zawody sezonu rozegrane zostaną Hachioji w Japonii, gdzie odbędzie się rywalizacja w boulderingu. Już tydzień później oczy polskich kibiców będą zwrócone na Aleksandrę Mirosław. Rekordzistka świata - która jest ambasadorką Eurosportu - to zdecydowana faworytka rywalizacji we wspinaczce na czas. Polka rozpocznie starty w piątek 28 marca zawodami w Seulu. Tydzień później wystąpi w Dżakarcie, a następnie w Salt Lake City (20-21 maja). Po zawodach w Stanach Zjednoczonych Aleksandra Mirosław skoncentruje się na przygotowaniach do mistrzostw świata, które odbędą się w Bernie od 1 do 12 sierpnia. Transmisje zawodów Pucharu Świata oraz mistrzostw świata dostępne będą na antenach Eurosportu oraz w Eurosporcie Extra w Playerze. Rywalizację we wspinaczce sportowej skomentuje Jarosław Kowalski.W mediach społecznościowych Eurosportu kibice będą mogli oglądać vlogi Aleksandry Mirosław. To wyjątkowa okazja, aby podglądać przygotowania rekordzistki świata to kolejnych startów, zobaczyć jej treningi, oglądać zapowiedzi i podsumowania zawodów.