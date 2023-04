"Niesłusznie skazani". Nowa seria true crime na CBS Reality (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Sprawiedliwość od bezprawia oddziela cienka linia - w nowym programie true crime poznamy zarówno jedną, jak i drugą stronę.

• Reporterka śledcza Louise Shorter ponownie przebada jedne z największych pomyłek sądowych w brytyjskiej historii kryminalnej.

W każdym z odcinków, prowadzącą program Louise Shorter, czołowa brytyjska reporterka śledcza, przedstawi przebieg śledztwa, wskutek którego doszło do oskarżenia niewinnych, a następnie przeanalizuje dowody, które doprowadziły do schwytania prawdziwego mordercy. Shorter odkryje punkty, w których zawiódł wymiar sprawiedliwości i pokaże, w jaki sposób krzywdy popełnione przez prawo zostały ostatecznie naprawione, a prawdziwy morderca trafił za kratki. W serialu pojawią się również rozmowy z bezpodstawnie osądzonymi, członkami ich rodzin i osobami związanymi z daną sprawą.Wśród spraw omawianych w programie znajdą się między innymi: niesłuszne oskarżenie Barriego White'a o morderstwo swojej dziewczyny, Rachel Manning; jedna z największych pomyłek sądowych w historii brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości - morderstwo Rachel Nickell i oskarżenie o nie Colina Stagga, czy skazanie Stefana Kiszko.Premiera serii "Niesłusznie skazani" odbędzie się w niedzielę 7 maja o 22:00 na CBS Reality. Kolejne odcinki w niedziele o tej samej porze, aż do 9 lipca.