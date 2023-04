TVN i TV Puls w ofercie Canal+ Online

Łukasz Szewczyk

• Od piątku (21 kwietnia 2023 roku) oferta serwisu streamingowego Canal+ Online została poszerzona o ogólnodostępne kanały TVN oraz TV Puls.

Kanały TVN i TV Puls są dostępne dla wszystkich subskrybentów Canal+ Online bez względu na posiadany pakiet. Tym samym Canal+ Online oferuje dostęp do wszystkich kanałów objętych zasadą "must carry,must offer": TVP1, TVP2, TVP3, Polsat, TVN, TV4 i TV Puls.Wszystkie kanały objęte zasadą "must carry, must offer" są dostępne zarówno dla subskrybentów serwisu jak również dla klientów korzystających z Canal+ Online w ramach oferty satelitarnej.Kanały TVN i TV Puls nie będą dostępne dla klientów korzystających z serwisu Canal+ za pośrednictwem innych operatorów.