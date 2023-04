2,5 mln klientów korzysta z ofert mulitplay Grupy Polsat Plus

Łukasz Szewczyk

• Grupa Polsat Plus podsumowywała 2022 rok

• Już ponad 2,5 mln klientów korzysta z oferty łączonej kilku usług (multiplay), co stanowi 41 proc. bazy klientów Grupy

• W zasięgu sieci 5G Plusa znajduje się już ponad 20 mln mieszkańców Polski w ponad 1000 miejscowości.

- mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, Grupa Polsat Plus.Łącznie Grupa Polsat Plus dostarcza ponad 20 mln usług telekomunikacyjnych i telewizyjnych, a 2,5 mln klientów korzysta z ofert mulitplay, osiągając wymierne korzyści finansowe z łączenia usług od Polsatu Box i Plusa. Przychód od klienta kontraktowego wzrósł rok do roku o 3,8% do 71,7 zł, a wskaźnik odejść klientów B2C (churn) niezmiennie utrzymuje się na bardzo niskim poziomie 7% w skali roku.- mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Grupy Polsat Plus. -- dodaje.Grupa Polsat Plus obsługuje blisko 70 tys. klientów B2B. Dzięki sukcesywnie poszerzanej ofercie usług komunikacyjnych i teleinformatycznych średni przychód od tych klientów wynosił ponad 1,4 tys. zł miesięcznie.Łączna oglądalność kanałów Telewizji Polsat w 2022 r. wyniosła 22,5% - 7,9% kanału głównego Polsat i 14,7% kanałów tematycznych. Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy TV i sponsoringu wzrosły w całym roku o 1,3% do 1,3 mld zł, a udział w rynku reklamy TV - do 28,7%. Serwisy internetowe Grupy Polsat-Interia odwiedzało co miesiąc średnio 21 mln użytkowników, którzy generowali 2 mld odsłon stron.- mówi Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji Polsat, Grupa Polsat Plus. -- dodaje.W 2022 r. Grupa Polsat Plus we współpracy z ZE PAK zgodnie z założeniami Strategii 2023+ dynamicznie rozwijała projekty w nowym obszarze Czystej Energii, związane z produkcją zielonej energii oraz budową pełnego łańcucha wartości zielonego wodoru.- mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Grupy Polsat Plus. -- dodaje.Przychody Grupy w 2022 r. wzrosły o blisko 4% do poziomu blisko 13 mld zł, skorygowany zysk EBITDA wyniósł ok. 3,4 mld zł, a zysk netto - 900 mln zł. Wskaźnik całkowitego zadłużenia wyniósł 2,86x (dług netto/EBITDA LTM).- mówi Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, Grupa Polsat Plus. -- dodaje.