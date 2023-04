Premiera drugiego sezonu serialu "DNA" z Zofią Wichłacz w Canal+ (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Rodzinny dramat przeradza się w śledztwo ukazujące zatrważające rozmiary handlu ludźmi i narządami.

• W tle bolesna tajemnica z przeszłości, która prowadzi aż do Polski.

• Drugi sezon duńskiego serialu "DNA" w Canal+

Rolf Larsen to policjant z duńskiej Jutlandii, którego poznajemy w pierwszym sezonie, na koniec którego odkrywa prawdę o zniknięciu swej córeczki Andrei. W czasie poszukiwań dziecka policjant trafia na ogromną maszynę przestępczą handlującą nielegalnie odebranymi matkom dziećmi. Ślady łączą Danię, Polskę i Francję. Do ekipy śledczej dołącza charyzmatyczna Claire Bobin, w rolę której wciela się wyśmienita Charlotte Rampling. W sprawę zaginięcia malutkiej Andrei zamieszna jest młoda Polka - Julita. W tej roli Zofia Wichłacz.W drugim sezonie Rolf mierzy się z tą tajemnicą i skutkami podjętej decyzji. Rodzi ona wyrzuty sumienia w stosunku do byłej żony Marii, która po latach nadal myśli, że ich dziecko zginęło tragicznie na promie. Sytuacja staje się jeszcze bardziej dramatyczna, gdy okazuje się, że druga córka Marii jest poważnie chora i jedyną nadzieją na wyleczenie jest przeszczep. Poszukiwanie dawcy zmienia się w poważne śledztwo, które ukazuje przerażającą prawdę o handlu ludźmi i narządami.DNA to skandynawski kryminał w najlepszym wydaniu. Za scenariusz odpowiada Torleif Hoppe-scenarzysta nagradzanych seriali "Forbrydelsen" i "Most nad Sundem". Rolfa Larsena zagrał Anders W. Berthelsen, duński aktor znany m.in. z filmów "Daniel" i "Włoski dla początkujących". Na ekranie towarzyszą mu Johanne Louise Schmidt, nominowana do Oscara Charlotte Rampling oraz Zofia Wichłacz. Nagrodzona Orłem, jedna z najzdolniejszych polskich aktorek młodego pokolenia wcieliła się w serialu w Julitę, młodą Polkę, która w wyniku pomyłki porywa córkę głównego bohatera, wierząc, że to jej własne dziecko.Emisja także na platformie Canal+ Online, na której dostępny jest także pierwszy sezon serialu.