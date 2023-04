Wielkie starcia w LaLiga i Serie A, walka o Puchar Anglii - weekend z Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend ELEVEN SPORTS pokaże szlagier ligi hiszpańskiej, w którym FC Barcelona Roberta Lewandowskiego zmierzy się z Atlético Madryt.

• Sporych emocji można spodziewać się również we Włoszech, gdzie dojdzie do prestiżowej konfrontacji Juventusu FC z SSC Napoli.

• Dla fanów brytyjskiego futbolu stacja zaplanowała transmisje półfinałowych spotkań Pucharu Anglii z udziałem między innymi Manchesteru City i Manchesteru United.

Hitem najbliższego weekendu w LaLiga Santander będzie starcie prowadzącej w tabeli FC Barcelony z trzecim Atlético Madryt. Na Spotify Camp Nou gospodarze zrobią wszystko, by wrócić na właściwe tory po trzech meczach z rzędu bez wygranej. Chcą także pokazać, że wciąż w pełni kontrolują sytuację w walce o mistrzostwo Hiszpanii. Goście na pewno nie ułatwią im zadania, bo są niepokonani w krajowych rozgrywkach od końcówki stycznia i pragną odnieść pierwsze wyjazdowe zwycięstwo z Barçą w lidze od 17 lat. Dla Roberta Lewandowskiego to spotkanie jest okazją na wzmocnienie swojej pozycji w zmaganiach o tytuł króla strzelców ligi hiszpańskiej. Ciekawie zapowiada się pojedynek Polaka ze znajdującym się ostatnio w świetnej formie Antoine'em Griezmannem. Jedną z atrakcji tego widowiska może być również konfrontacja Marc-André ter Stegena z Janem Oblakiem. To dwaj najlepsi bramkarze w LaLiga Santander, którzy w tym sezonie wpuścili najmniej goli i zachowali najwięcej czystych kont.Interesująco powinno być także na Estadio El Sadar, gdzie CA Osasuna zmierzy się z Realem Betis. Gospodarze muszą wygrać, jeśli chcą utrzymać realne szanse na grę w następnej edycji europejskich pucharów. Natomiast Béticos bardzo potrzebują punktów w walce o awans do Ligi Mistrzów UEFA.Mecze Juventusu FC z SSC Napoli należą do najbardziej prestiżowych konfrontacji w lidze włoskiej. Ich najbliższe starcie zapowiada się szczególnie ciekawie, bo Stara Dama jest w grze o awans do europejskich pucharów, a neapolitańczycy są liderem tabeli i potrzebują kolejnej wygranej w drodze po swój pierwszy tytuł mistrzowski od 33 lat. Na Allianz Stadium kibice mogą zobaczyć w akcji aż czterech Polaków - Wojciecha Szczęsnego i Arkadiusza Milika w barwach Juve oraz Piotra Zielińskiego i Bartosza Bereszyńskiego w szeregach Azzurrich. Dla gospodarzy to okazja do rewanżu za jesienną porażkę z zespołem z Neapolu 1:5. Wówczas pogrążył ją fantastyczny duet Victor Osimhen - Chwicza Kwaracchelia. Czy tym razem turyńczykom uda się go powstrzymać?Sporą stawkę będzie miało również starcie Atalanty Bergamo z AS Romą. Obie ekipy mają chrapkę na miejsce na ligowym podium, dlatego każdy punkt jest dla nich na wagę złota. Rzymianie przystąpią do tego spotkana z dużym optymizmem, ponieważ od początku kwietnia wygrali wszystkie mecze ligowe bez straty gola. Z kolei podopieczni trenera Gian Piero Gasperiniego liczą na powtórkę z jesieni, kiedy pokonali Romę 1:0.W ten weekend na Wembley Stadium odbędą się półfinały prestiżowych rozgrywek o Puchar Anglii. Po tym, jak z rywalizacji odpadło kilka silnych zespołów, za głównych faworytów tegorocznych zmagań uznaje się Manchester City i Manchester United. Jako pierwsi do walki o wielki finał przystąpią The Cityzens, którzy zmierzą się z pierwszoligowym Sheffield United. Ich przeciwnik to rewelacja obecnej edycji The Emirates FA Cup i pogromca między innymi Tottenhamu Hotspur. Drużynie trenera Pepa Guardioli sukces w konfrontacji z ekipą z Sheffield ma zapewnić Erling Haaland, który od sierpnia w 40 oficjalnych meczach zdobył aż 47 bramek.W drugim z półfinałów formę Manchesteru United sprawdzi groźny Brighton & Hove Albion. Rywal Czerwonych Diabłów znajduje się w czołówce Premier League, a jego największym atutem jest widowiskowo grająca ofensywa z takimi zawodnikami jak Kaoru Mitoma, Solly March czy Alexis Mac Allister. Piłkarze z Manchesteru przekonali się o możliwościach zespołu z Brightonu w dwóch ostatnich ligowych spotkaniach, przegrywając 0:4 i 1:2. Czy w zmaganiach pucharowych uda im się przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść?RC Lens zajmuje trzecie miejsce w tabeli Ligue 1 Uber Eats i ma dwa punkty przewagi nad czwartym AS Monaco. Starcie tych zespołów jest zapowiadane jako największy szlagier weekendu na francuskich boiskach. Kibice mogą w tym meczu liczyć na ofensywne popisy, ponieważ obie drużyny należą do najskuteczniejszych w lidze, a w trzech ostatnich konfrontacjach pomiędzy nimi padło łącznie aż 15 bramek. Na Stade Bollaert-Delelis po stronie gospodarzy zagra między innymi Przemysław Frankowski, który jest w dobrej dyspozycji i wpisał się na listę strzelców w dwóch poprzednich kolejkach.W innym istotnym meczu lider rozgrywek, Paris Saint-Germain, zagra na wyjeździe z czerwoną latarnią ligi, Angers SCO. Paryżanie wygrali od 2016 roku wszystkie piętnaście spotkań z tym przeciwnikiem, dlatego każdy inny wynik niż ich zwycięstwo zostanie uznany za wielką sensację. Gospodarzem są jednak zdeterminowani w walce o utrzymanie, dlatego chcą stawić PSG silny opór. Ekipa z Angers powinna upilnować przede wszystkim Kyliana Mbappé, który w siedmiu dotychczasowych występach przeciwko niej strzelił łącznie aż osiem goli.Dwie ligowe porażki z rzędu sprawiły, że prowadząca w tabeli SL Benfica ma już tylko cztery punkty przewagi nad drugim FC Porto. Jeśli zespół z Lizbony w ten weekend nie wygra z GD Estoril Praia, to mocno skomplikuje swoją sytuację w walce o mistrzostwo Portugalii. O sukces nie będzie łatwo, bo najbliższy rywal Orłów broni się przed spadkiem i tanio skóry nie sprzeda. Tak było w ubiegłym sezonie, kiedy goście przegrali na Estádio da Luz tylko 1:2 i byli bliscy sprawienia niespodzianki. Tym razem kluczem do ich sukcesu będzie powstrzymanie znakomitego duetu Benfiki Gonçalo Ramos - João Mário, który w bieżących rozgrywkach ligowych ma na koncie aż 34 gole i osiem asyst.W najbliższej kolejce dojdzie do konfrontacji TAURON WŁÓKNIARZA Częstochowa z EBUT.PL STALĄ Gorzów. Ich mecz będzie rewanżem za ubiegłoroczny półfinał mistrzostw Polski, w którym o sześć punktów lepsi okazali się Stalowcy. Ozdobą spotkania na Arenie Zielona-Energia.com będzie pojedynek gwiazd obu zespołów - Leona Madsena w barwach gospodarzy z Martinem Vaculíkiem w ekipie gości.Plan transmisji:Piątek (21 kwietnia):• 20:15 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Korościel, Maciej Markowskistudio: Marcelina Rutkowska-Konikiewicz, Kamil Cieślar• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Mateusz MajakSobota (22 kwietnia)• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Eryk Szpruch, Sebastian Chabiniak• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Marcin Nowomiejski• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Grzyb, Michał Świerżyński• 17:40 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Grzywacz, Sebastian Chabiniak• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Eryk Szpruch• 20:40 Serie A:(Eleven Sporrts 2 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Marcin Nowomiejski• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Grzyb• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukNiedziela (23 kwietnia):• 12:25 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Marcin Nomomiejski• 12:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Michał Świrkula• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Grzyb• 14:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Eryk Szpruch• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 15:00), transmisja również w natywnym 4Kkomentarz ze stadionu: Michał Wszołek, Marcin Gazdastudio: Mikołaj Kruk, Mateusz Majak, Maciej Kruk, Piotr Urban, Krzysztof Rot• 17:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Michał Świrkula• 17:20 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Patryk Mirosławski, Piotr Czachowski• 18:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 4)komentarz: Eryk Szpruch, Michał Świerżyński• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:00), transmisja również w natywnym 4Kkomentarz ze stadionu: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mikołaj Kruk, Marcin Nowomiejski, Piotr Czachowski• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Kuba Ostrowski• 23:00- magazyn (ELeven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukPoniedziałek (24 kwietnia):• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Patryk Mirosławski, Tomasz Zieliński• 21:00(Eleven Sports 2)• 21:10 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)