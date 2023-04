Piłkarskie emocje, polski żużel, Iga Świątek, NBA - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend z Canal+

• Piłkarskie emocje rozgrywkach Ekstraklasy, La Liga, Ligue 1 oraz angielskiej Premier League

• Decydujące rozstrzygnięcia w tenisowym turnieju WTA500 Porsche Tennis Grand Prix z udziałem Igi Świątek

Tę kolejkę piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy rozpocznie piątkowe spotkanie Wisły Płock z Jagiellonią Białystok. Następnie Daria Kabała-Malarz zaprasza na "Superpiątek", w ramach którego Warta Poznań zmierzy się z Legią Warszawa. Będzie to spotkanie drużyn z górnej części tabeli, gdyż gospodarze zajmują piątą lokatę, a goście z Warszawy są wiceliderami. Legioniści cały czas marzą o dogonieniu Rakowa i wywalczeniu tytułu mistrzowskiego, jednak ostatnie remisy z Miedzią oraz Lechem sprawiły, że ich strata do Rakowa to już osiem punktów. Jak będzie tym razem? Kibice przekonają się w piątkowy wieczór.Sobotnie zmagania w PKO BP Ekstraklasie rozpoczną się w Gdańsku, gdzie miejscowa Lechia o bardzo potrzebne punkty powalczy z Cracovią. Lechia zajmuje obecnie przedostatnie miejsce i strata do "bezpiecznej" strefy to już pięć punktów. W pierwszym meczu w Krakowie górą była Lechia, która wygrała po golu w końcówce 1:0. Kibice gdańskiego zespołu z pewnością marzą o powtórzeniu tego wyniku. Następnie Miedź Legnica podejmie na własnym stadionie lidera z Częstochowy. Będzie to pojedynek ostatniej drużyny ligowej tabeli z pierwszą. Miedź cały czas marzy o utrzymaniu, choć będzie to bardzo trudne zadanie. Legniczanie w ostatnim meczu do 94. minuty prowadzili 1:0, lecz w ostatniej akcji stracili bramkę i ostatecznie zremisowali. Natomiast Raków po porażce z Legią i remisie z Radomiakiem wrócił na zwycięskie tory. W ostatniej kolejce po golach Lopeza i Tudora częstochowianie wygrali 2:0 z Widzewem.Ostatnim sobotnim meczem będzie potyczka Pogoni Szczecin ze Stalą Mielec. "Portowcy" cały czas walczą o miejsce na podium, a ich strata do trzeciego miejsca to tylko jeden punkt. Podopieczni trenera Gustafssona ostatnią porażkę zanotowali ponad miesiąc temu i w najbliższym pojedynku nie powinno to ulec zmienia, bo też będą faworytami.W niedzielę rywalizacja o ligowe punkty wystartuje w Kielcach, gdzie Korona zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Korona w ostatnich kolejkach regularnie punktuje, co pozwoliło kielczanom wspiąć się na jedenastą lokatę. Przewaga nad Zagłębiem to tylko trzy punkty, dlatego będzie to bardzo ważne starcie w kontekście walki o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Następnie na boisko wybiegną piłkarze Widzewa oraz Piasta. Łodzianie na ligowe zwycięstwo czekają już ponad dwa miesiące, a Piast to drużyna prezentująca w ostatnich kolejkach bardzo wysoką formę. Gliwiczanie wygrali ostatnie cztery spotkania i wskoczyli na szóstą lokatę, Widzew jest siódmy. Ostatnim niedzielnym meczem będzie starcie Górnika Zabrze ze Śląskiem Wrocław. Pojedynek o przysłowiowe "sześć punktów" i bardzo ważne spotkanie dla obu drużyn, które walczą o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Różnica punktowa między tymi zespołami to tylko jeden punkt.29. kolejkę PKO BP Ekstraklasy zakończy poniedziałkowe spotkanie Radomiaka Radom z Lechem Poznań. Poznaniacy po fantastycznej walce z Fiorentiną odpadli z europejskich pucharów i teraz będą mogli skupić się na rywalizacji w lidze. Po ostatnim gwizdku sędziego podsumujemy tę serię gier w stałym magazynie Filipa Surmy, czyli "Ekstraklasa po godzinach".Rywalizacja na hiszpańskich boiskach rozpocznie się już w piątek. Espanyol na własnym stadionie podejmie Cadiz i będzie to spotkanie drużyn, które walczą o pozostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Cadiz zajmuje 16. miejsce i ma cztery punkty przewagi nad dziewiętnastym Espanyolem, który przegrał sześć ostatnich meczów z rzędu.W sobotę na kibiców hiszpańskiej piłki czekają kolejne starcia. Real Sociedad na własnym stadionie podejmie Rayo Vallecano. Gospodarze w ostatnich spotkaniach prezentują się "w kratkę", zwycięstwa przeplatają przegranymi oraz remisami. W kontekście rywalizacji o miejsce premiowane grą w przyszłorocznej Lidze Mistrzów trzy punkty w tym spotkaniu będą dla Realu bardzo cenne. W innym sobotnim starciu "Królewscy" zmierzą się z Celtą Vigo. Benzema i spółka wracają na hiszpańskie boiska, po bardzo pewnym wyeliminowaniu Chelsea w Lidze Mistrzów i awansie do półfinału tych rozgrywek.W niedzielnych spotkaniach będziemy świadkami pojedynków Elche z Valencią oraz Sevilli z Villarrealem. Pierwszy mecz to starcie na samym dole tabeli i próba wydostania się ze strefy spadkowej przez Valencię. Natomiast w drugim pojedynku opromieniona wyeliminowaniem Manchesteru United Sevilla o ligowe punkty powalczy z zawodnikami "Żółtej Łodzi Podwodnej", którzy cały czas marzą o grze w przyszłorocznej Lidze Mistrzów.. Podopieczni Jurgena Kloppa po serii czterech ligowych meczów bez wygranej, w końcu zdobyli trzy "oczka". W ostatniej kolejce w bardzo efektowny sposób wygrali 6:1 z Leeds, ale ich strata do miejsca dającego grę w przyszłorocznej Lidze Mistrzów to aż dziewięć punktów. W tej serii gier rywalem "The Reds" będzie zespół Nottingham Forest, który po ostatnich porażkach spadł na 18. miejsce i do ostatniej kolejki będzie walczyć o utrzymanie w angielskiej ekstraklasie. W pierwszym pojedynku obu zespołów górą było Nottingham, które wygrało 1:0.W jednym z najciekawiej zapowiadającym się meczu tej serii gier Newcastle United o punkty powalczy z Tottenhamem. Będzie to pojedynek sąsiadów w tabeli, których dzielą tylko trzy punkty. "Spurs" są obecnie na piątym miejscu i cały czas marzą o awansie do Ligi Mistrzów, dlatego nie mogą pozwolić sobie na kolejną stratę punktów w starciu z bezpośrednim rywalem. Newcastle? W ostatniej kolejce przegrało 0:3 z Aston Villą, ale wcześniej zanotowało aż pięć wygranych z rzędu.Rywalizację w tej serii gier rozpocznie piątkowy pojedynek lidera tabeli z ostatnią drużyną. PSG o punkty powalczy na stadionie Angers. Podopieczni trenera Galtiera dzięki ostatniej wygranej nad Lens odskoczyli "grupie pościgowej" na osiem punktów i pewnie zmierzają po tytuł mistrzowski.W sobotę kibice francuskiej Ligue 1 Uber Eats będą świadkami bardzo ciekawego starcia. Lens na własnym stadionie podejmie Monaco. Pojedynek trzeciej i czwartej drużyny ligowej tabeli. Różnica punktowa dzieląca zespoły to tylko dwa "oczka" i rywalizacja o awans do przyszłorocznej Ligi Mistrzów trwa w najlepsze.Co w pozostałych spotkaniach? Na start niedzielnych spotkań Reims podejmie na własnym stadionie Strasbourg. W innym meczu Montpellier zagra z Rennes. Ligowe granie w tej serii gier zakończy spotkanie Olympique kontra Olympique, a dokładniej rzecz ujmując Olympique Lyon kontra Olympique Marsylia.Tegoroczny sezon żużlowy nabiera rozpędu. Już wiadomo, że przez niekorzystne warunki pogodowe w ten weekend po raz kolejny nie odbędzie się komplet spotkań ligowych w Polsce. Jednak na brak ścigania kibice narzekać nie będą mogli.W sobotę fani "czarnego sportu" będą mieli okazję ekscytować się pojedynkami Kolejarza Rawicz ze Stalą Rzeszów oraz PSŻ Poznań z Orłem Łódź. Szczególnie ciekawie zapowiada się pierwszy pojedynek, gdyż zarówno drużyza z Rawicza jak i Rzeszowa w bardzo dobrym stylu wygrały swoje pierwsze spotkania.W niedzielę rywalizacja będzie toczyła się na aż czterech stadionach. Najpierw o ligowe punkty powalczą zawodnicy w pierwszej lidze. W Bydgoszczy miejscowa Polonia podejmie borykający się z problemami ROW Rybnik. Natomiast Wybrzeże Gdańsk o kolejną wygraną powalczy na własnym stadionie z Falubazem Zielona Góra.Następnie na kibiców czekają dwa mecze PGE Ekstraligi. GKM Grudziądz na własnym stadionie podejmie Unię Leszno i będzie to bardzo ciekawy pojedynek drużyn, które będą walczyć o awans do fazy play-off. Mimo, że sezon dopiero startuje to waga tego starcia będzie bardzo duża. Na zakończenie żużlowego weekendu mecz Apatora Toruń ze Spartą Wrocław. Torunianie wygrali pierwszy pojdnyek na swoim stadionie z zespołem z Gorzowa 47:43, teraz zadanie będzie trudniejsze. Sparta to jeden z głównych pretendentów do tytułu mistrzowskiego, a to zwiastuje ogromne emocje. Po meczu zapraszamy w imieniu Darii Kabały-Malarz na magazyn PGE Ekstraligi.Sezon w najlepszej koszykarskiej lidze świata wszedł w decydujący etap. Rozpoczęła się faza play-off, która wyłoni najlepszy zespół NBA. W sobotni wieczór LA Clippers powalczą z Phoenix Suns, którzy prowadzą w serii 2:1. Clippers wygrali pierwszy mecz, dwa kolejne padły łupem Suns. Jak będzie tym razem? Kibice przekonają się w sobotnią noc.W niedzielę rywalizacja Golden State Warriors z Sacramento Kings. W tej parze, na chwilę obecną, delikatnie z przodu Kings. Popularni "Królowie" prowadzą 2:1, dzięki dwóm zwyciętswom w pierwszych meczach. W trzecim pojedynku 114 do 97 wygrali GSW i "wrócili do gry". Aż 36 punktów zdobył Stephen Curry, który poprowadził zespół do tego zwycięstwa.Po kilku tygodniach przerwy spowodowanej kontuzją, do gry wróciła liderka rankingu WTA - Iga Świątek. Jej pierwszym turniejem po przerwie jest turniej WTA 500 w Stuttgarcie, gdzie w premierowym meczu wygrała z Chinką Qinwen Zheng 6:1, 6:4. Kolejną rywalką Igi będzie Karolina Pliskova, a spotkanie zostanie rozegrane w ramach ćwierćfinału WTA500 Porsche Tennis Grand Prix i rozpocznie się w piątek około godziny 19:00.Najlepsza tenisistka świata broni tytułu wywalczonego przed rokiem. W zeszłorocznym finale Iga pokonała Arynę Sabalenkę 6:2, 6:2. Jak będzie w tym roku? Kibice przekonają się już w najbliższy weekend.Plan transmisji:Piątek (21 kwietnia):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Marcin Rosłoń, Rafał Nahorny• 19:00 WTA500:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Joanna Sakowicz-Kostecka, Klaudia Jans-Ignacik• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Adam Marchliński, Michał Żewłakow• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Michał Kornacki, Leszek Orłowski• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Family)Komentarz: Krzysztof Marciniak, Michał BojanowskiSobota (22 kwietnia):• 13:50 2 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Mateusz Dziopa, Dawid Stachyra• 14:00 WTA500: Półfinał (Canal+ Online)Komentarz: Joanna Sakowicz-Kostecka, Klaudia Jans-Ignacik• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Bartosz Gleń, Wojciech Jagoda• 15:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)• 16:00 WTA500: Półfinał (Canal+ Online)Komentarz: Joanna Sakowicz-Kostecka, Klaudia Jans-Ignacik• 16:10 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Michał Łopaciński, Patryk MalitowskiStudio: Mateusz Kędzierski, Mirosław Jabłoński• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Robert Skrzyński, Michał Trefla• 18:25 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Cezary Olbrycht, Jakub Kręcidło• 19:35 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Adam Marchliński, Michał Żewłakow• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Ćwiąkała• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Marcin Rosłoń, Tomasz Wieszczycki• 22:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Rafał Dębiński• 22:30 NBA:(Canal+ Family)Komentarz: Gabriel Rogaczewski - Mirosław NoculakNiedziela, 23 kwietnia• 10.00- magazyn (Canal+ Sport)• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Michał Mitrut, Michał Trela• 12:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Filip Surma, Filip Kapica• 13:40 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Online)Komentarz: Mateusz Dziopa, Wojciech DankiewiczStudio: Piotr Bugajny, Dawid Stachyra• 13:55 LaLiga:(Canal+ Family)Komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 13:55 1 Liga Żużowa:(Canal+ Online)Komentarz: Edward Durda, Robert Sitnicki• 14:00 WTA500: Finał (Canal+ Online)Komentarz: Joanna Sakowicz-Kostecka, Klaudia Jans-Ignacik• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Piotr Glamowski, Adam Szała• 14:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)• 16:00 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Tomasz Dryła, Mirosław JabłońskiStudio: Michał Łopaciński, Patryk Malitowski• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)Komentarz: Robert Skrzyński, Kamil Kosowski• 17:00 Ligue 1:(Canal+ Sport)Komentarz: Tomasz Smokowski, Michał Bojanowski• 18:45 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Maciej Noskowicz, Krzysztof CegielskiStudio: Daria Kabała-Malarz, Tomasz Gollob• 19:30(Canal+ Premium)Prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 20:40 Ligue 1:(Canal+ Family)Komentarz: Rafał Dębiński, Marek Jóźwiak• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport)Komentarz: Łukasz Wiśniowski, Tomasz Ćwiąkała• 21:15(Canal+ Sport 5)Obsada: Daria Kabała-Malarz, Jacek Gajewski, Krzysztof Cegielski, Maciej Noskowicz, Leszek Demski• 21:30 NBA:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Bartosz Tomczak, Kamil ChanasPoniedziałek (24 kwietnia):• 18:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Michał Mitrut, Mateusz Rokuszewski• 21:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Filip Surma