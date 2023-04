Marzena Rogalska i historie niesamowitych rodzin w nowym programie TVN Style

Łukasz Szewczyk

• TVN Style rozpoczyna emisję programu "Małe światy według Marzeny Rogalskiej"

• Prowadząca przemierzy Polskę, aby odwiedzić domy ludzi, których życie daleko odbiega od schematów i przyjętych norm.

• W programie poznamy kulisy funkcjonowania m.in rodzin romskich czy góralskich.

Marzena Rogalska z kamerami swojego nowego programu zajrzy do domów wyjątkowych i nietuzinkowych rodzin, aby poznać ich sposób na życie. Traktując każdą familię jak osobny, mały świat - z właściwą ciekawością, ale też wdziękiem i taktem - spróbuje poznać jej obyczaje, tradycje i tajemnice. Dla prowadzącej nie ma tematów tabu i nawet o tym, co w życiu niełatwe, chętnie rozmawia szczerze. Padną więc trudne, a czasem nawet intymne pytania, poruszone zostaną nieoczywiste tematy - wszystko po to, aby zbliżyć się do tych wyjątkowych bohaterów programu. Do swojego świata Rogalską zaproszą między innymi górale czy Romowie.Tę niezwykłą serię widzowie TVN Style będą mogli śledzić w niedzielne popołudnia. Pierwszy odcinek "Małych światów według Marzeny Rogalskiej" pojawi się na antenie 23 kwietnia o godzinie 16:30. Marzena odwiedzi w nim Dagmarę i Grzegorza. Ta wyjątkowa para porzuciła miejskie życie, aby zamieszkać w Beskidach - ich domem stała się 26-metrowa, nieogrzewana jurta na szczycie góry. Zajmują się hodowlą psów i krów, więc dużą część ich czasu wypełnia fizyczna praca. Marzena na własnej skórze doświadczy życia, które Grzegorz i Dagmara tak bardzo pokochali, a także postara się dowiedzieć, co popchnęło ich do tak wielkich zmian.