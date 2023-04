Jesienią kolejny sezon "Ninja Warrior Polska" w Polsacie. Ruszają castingi

Łukasz Szewczyk

Bohaterem ostatniego sezonu "Ninja Warrior Polska" został niewątpliwie Jan Tatarowicz, 22-latek z Gdańska dotarł najdalej ze wszystkich zawodników tym samym zdobywając tytuł Last Man Standing.Mimo bardzo młodego wieku Janek startował już w czterech edycjach show. Tym razem prawie spełnił swoje marzenie - To jest tym bardziej ekscytujące, że udało mi się pokonać całą Górę Midoriyama. Niestety zabrakło pół sekundy. A po występie Igora Fojcika wszyscy wtedy mówili, że dwadzieścia pięć sekund to jest niemożliwe, żeby wspiąć się na dwudziestojednometrową linę. Mi się udało, ale zabrakło niewiele.Katarzyna Jonaczyk została najlepszą wśród kobiet i to ona wywalczyła tytuł Last Woman Standing, czyli tytuł dla kobiety, która doszła najdalej w całej edycji na torach eliminacyjnym, półfinałowym i finałowym.Ninja Warrior Polska dostarcza widzom prawdziwych i niepowtarzalnych sportowych emocji. Każdy kto nie boi się wyzwań i lubi aktywność fizyczną może wziąć udział w tych niezwykłych zawodach sportowych. Kogo zobaczymy w najnowszej edycji? Kolejny sezon może zaskoczyć, bo liga zawodników i kibiców Ninja powiększa się w zaskakującym tempie.Aby wystąpić w programie, należy najpierw wypełnić formularz zgłoszeniowy (pod adresem: ninjawarrior.polsat.pl), a następnie wziąć udział w castingu, sprawdzającym predyspozycje uczestnika. Nie ważne, czy jesteś amatorem czy zawodowcem, kobietą czy mężczyzną. Żeby wystąpić w programie, wystarczy mieć ukończone 18 lat.