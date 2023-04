SkyShowtime na maj. "Fatal Attraction", "A Town Called Malice"

Łukasz Szewczyk

• Premiery maja na platformie SkyShowtime

• Wśród propozycji m.in. "Fatal Attraction", który jest remakiem kultowego filmu czy thriller kryminalny "A Town Called Malice", którego akcja toczy się na początku lat 80. w plażowych klubach i cieniu palm na wybrzeżu Costa del Sol.

Pierwsza propozycja to serial(od 5 maja). Znany smakosz Lukáš Hejlík i jego nastoletnia córka Klára Hejlíková wyruszają ku niesamowitej kulinarnej przygodzie przez Czechy. Podczas tej wyprawy poznają bogactwo kuchni, kultury i dobrą zabawę, jakie oferuje ich kraj. Wspólnie odkrywają miejsca fascynujące zarówno kulinarnie, jak i historycznie. Odwiedzając wyjątkowe czeskie lokalizacje, w których można zjeść i zatrzymać się na chwilę, ojciec i córka dowiadują się więcej o sobie samych, a także i o sobie nawzajem. Czech It Out! to program przedstawiony w formie wpisów do ilustrowanego dziennika podróży Klary, która zaprasza tubylców i turystów do rozsmakowania się w Czechach.(od 5 maja). Po ataku hakerskim na duży niemiecki bank policji udaje się ustalić, że sprawcy znajdowali się w Rumunii. Wysłana zostaje tam Lisa Metz (Anna Schumacher), frankfurcka ekspertka od cyberbezpieczeństwa z niemieckiej agencji śledczej. Kobieta udaje się do Timisoary - miasta w którym się urodziła - aby podjąć współpracę z miejscowymi śledczymi. W kraju, z którego uciekła z rodzicami jako dziecko, Lisa czuje się jednocześnie dziwnie znajomo i kompletnie obco. Po raz pierwszy w życiu musi też skonfrontować się z niejasną przeszłością swojej rodziny.(od 12 maja) to mieszanka thrillera kryminalnego i sagi rodzinnej z początku lat 80. opowiada historię Lordów - rodziny byłych gangsterów z południowego Londynu, którzy spadli na sam dół przestępczego łańcucha pokarmowego i nie są z tego powodu szczęśliwi. Po ucieczce na Costa del Sol w Hiszpanii w wyniku porachunków gangów, Lordowie zdają sobie sprawę, że jest to świetna okazja, aby wykreować siebie na nowo i odzyskać dawną chwałę. Poświęcają jednak tyle samo czasu na walkę ze sobą, co z przeciwnikami. Witamy na Costa del Crime.(od 19 maja). Gilles Villeneuve i Didier Pironi byli jednocześnie przyjaciółmi i kierowcami legendarnego zespołu Ferrari, który w latach 80. święcił triumfy w Formule 1. Połączyła ich pasja i uzależnienie od szybkości, jednak później pewne kontrowersyjne wydarzenie poróżniło ich na zawsze. Przyjaźń, obłuda, ambicja i honor zderzają się ze sobą z iście wyścigowymi prędkościami w tym przełomowym dokumencie, w którym po raz pierwszy wypowiadają się osoby najbliższe obu kierowcom.Z kolei(od 22 maja) to remake kultowego thrillera psychologicznego z lat 80. Nowy serial prezentuje tytułowe fatalne zauroczenie oraz ponadczasowe tematy małżeństwa i zdrady ze współczesnej perspektywy, która rzuca nowe światło na silne kobiety, zaburzenia osobowości i obsesję kontroli. W głównych rolach występują: Joshua Jackson jako Dan Gallagher i Lizzy Caplan jako Alex Forrest.FILMWśród premier filmowych(od 7 maja). Jeśli cię usłyszą, padniesz ich ofirą. Trzymający w napięciu horror opowiadający historię rodziny zmuszonej zachowywać całkowitą ciszę, aby nie zwabić morderczych stworzeń reagujących na każdy dźwięk. Evelyn (Emily Blunt) i Lee (John Krasinski) Abbott wiedzą, że nawet najmniejszy szept czy odgłos może przynieść śmierć. Zrobią jednak wszystko, by podjąć walkę i ochronić swoją rodzinę.(od 29 maja). Ceniony scenarzysta BJ Novak (The Office) łączy siły z wizjonerską wytwórnią Blumhouse Productions (Get Out, The Purge) w reżyserskim debiucie opowiadającym historię dziennikarza i podkastera podróżującego z Nowego Jorku do Teksasu w celu zbadania sprawy śmierci swojej byłej dziewczyny. Efekt tej pracy to wciągająca czarna komedia z doskonałą obsadą, w której znaleźli się m.in. Issa Rae, Ashton Kutcher, Boyd Holbrook, J. Smith-Cameron i Dove Cameron.KONTYNUACJEDodatkowo w maju na platformie SkyShowtime kontynuowane będą seriale "Grease:Rise of the Pink Ladies", "Law & Order Season 22", "PAW Patrol 9" oraz "Rabbit Hole".