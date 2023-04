"Dr Pryszczylla" zawodowo i prywatnie. Nowy sezon TLC

Łukasz Szewczyk

• Sandra Lee, znana jako "Dr Pryszczylla" powraca na antenę TLC

• W nowym sezonie swojego programu, będzie jak zwykle leczyć dolegliwości skórne pacjentów, a jednocześnie pomagać odzyskać im wiarę w siebie.

Doktor Pryszczylla na co dzień niesie pomoc tym, którzy stracili nadzieję na normalne życie. Tej renomowanej dermatolożce nieobce są ekstremalne i nietypowe problemy skórne. Jednak w tym sezonie, na jej drodze pojawią się przypadki, z którymi do tej pory nie miała do czynienia. Kto znajdzie się pośród jej pacjentów?Kenny urodził się z niezwykle rzadką chorobą genetyczną, która spowodowała, że na całym jego ciele wyrosło 400 guzów. Mężczyzna uwielbia podróżować i marzy o zdobyciu licencji płetwonurka. Niestety, guzki uniemożliwiają mu dopasowanie maski. Kenny liczy na to, że dr Lee pomoże mu odzyskać kontrolę nad swoim życiem.W gabinecie lekarki pojawi się też James z naroślą na policzku. Jest ona bardzo uciążliwa i nie przestaje rosnąć. Narośl zaczyna blokować pole widzenia Jamesa, który podejrzewa, że ten stan będzie się jeszcze pogarszać. Za namową narzeczonej, postanowił przezwyciężyć strach i skonsultować się z dermatolożką.Doktor Pryszczyllę odwiedzi również Jennifer, piękna kobieta z ciemnymi plamami na całej twarzy. Przez ostatnich 12 lat, przebarwienia tylko się potęgowały. Jennifer codziennie nakłada grube warstwy makijażu, żeby ukryć wstydliwe plamy. Kobieta zdała sobie sprawę, że problem sam nie zniknie i nadszedł najwyższy czas, aby zgłosić się po pomoc.Sandra Lee każde wyzwanie przyjmuje z uśmiechem. Przekonajcie się czy i tym razem pacjenci wyjdą z jej gabinetu odmienieni. Ale to nie wszystko! Nowy sezon "Dr Pryszczylli" będzie wyjątkowy nie tylko ze względu na osobliwe przypadki. Kamery zajrzą za kulisy do życia prywatnego doktor Lee. Z pomocą najlepszej przyjaciółki Raquel, poznacie osobowość kobiety kryjącej się za skalpelem. Czy jej życie osobiste znacząco różni się od zawodowego?Premierowe odcinki piątej serii "Dr Pryszczylli" w środy o godz. 22.00 (od 10 maja) na antenie TLC.