Żużlowa majówka w Motowizji. Finały Srebrnego i Brązowego Kasku

Łukasz Szewczyk

• Rozpoczął się żużlowy sezon w Polsce.

• Po zmaganiach ligowych przyszedł czas na start rywalizacji indywidualnej.

• W przeciągu ośmiu dni na antenie Motowizji kibice "czarnego sportu" zobaczą trzy transmisje.

Przed startem tego sezonu żużlowego, dokonano kilku drobnych zmian w nazewnictwie poszczególnych faz rywalizacji o tytuł Indywidualnego Mistrza Polski. Zamiast ćwierćfinałów mamy eliminacje, z których najlepsi przechodzą do IMP Challenge, znanych jako półfinały. 26 kwietnia zaplanowane są cztery turnieje eliminacyjne. Jeden z nich, ten odbywający się w Rybniku, transmitować będzie Motowizja. Na stadionie w Rybniku powalczą między innymi Mateusz Cierniak, Wiktor Lampart czy Grzegorz Zengota.Wolnej "majówki" nie będą mieli juniorzy. 1 maja poznamy zwycięzcę Srebrnego, a 3 maja Brązowego Kasku. Oba turnieje mają wieloletnie tradycje sięgające lat '60 i '70. W Gorzowie Wielkopolskim powalczą najlepsi zawodnicy do 19. roku życia, a w Częstochowie do 21.Transmisje z walki o Srebrny i Brązowy Kask to już tradycja na antenie Motowizji, która kontynuuje promocję sportu juniorskiego.- mówi Krzysztof Mikulski, prezes Motowizji.Plan transmisji:Środa (26 kwietnia):• godz. 16.10: Indywidualne Mistrzostwa Polski - eliminacje - Rybnik (na żywo)Poniedziałek (1 maja):• godz. 16.00: Finał Srebrnego Kasku - Częstochowa (na żywo)Środa (3 maja):• godz. 16.40: Finał Brązowego Kasku - Gorzów Wielkopolski (na żywo)