Mechanik od zadań specjalnych w drugim sezonie "Złotego interesu" Zoom TV

Łukasz Szewczyk

• W garażach ma kolekcjonerskie okazy, w głowie milion pomysłów na minutę, a w żyłach - olej napędowy.

• Piotr Jamroś wie, jak naprawić każdy samochód.

• Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych, a motoryzacja stała się dla niego pomysłem na "Złoty interes".

Piotr to jeden z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce mechaników mobilnych. Jego roboczy Chrysler Voyager zwany "Chrystusem" to mini warsztat na kółkach, który jest zbawieniem dla wszystkich samochodów, które wymagają natychmiastowego wskrzeszenia i nie są w stanie dojechać na przegląd. "Mobilnemu" nie są straszne złe warunki atmosferyczne ani rozległe awarie. Swoją wiedzą dzieli się na na TikToku, Instagramie i YouTubie, a jako barwna osobowość przyciąga kolejne dziesiątki tysięcy obserwatorów. W wolnych chwilach uczy się driftowania i śmiga swoim czerwonym motocyklem.Pasja do motoryzacji to jednak nie wszystko - bohater drugiego sezonu "Złotego interesu" to miłośnik lat 80-tych. Lubi słuchać zarówno ciężkiego metalu, jak i Modern Talking, a jego ciało zdobią tatuaże z kultowych animacji z tamtego okresu: Reksio, Rumcajs czy Bolek i Lolek. W programie zobaczymy też jego delikatniejszą i wrażliwszą stronę. Czym zaskoczy widzów Piotr Jamroś?"Złoty interes" to seria dokumentalna, w której widzowie poznają niesamowite historie Polaków, którzy wpadli na ciekawe pomysły i zaryzykowali, inwestując w biznes wszystkie swoje oszczędności. Niektórzy z nich zaczynali bez grosza przy duszy, rzucali pracę na etacie, przeprowadzali się - by realizować marzenia stawiali wszystko na jedną kartę i skakali na głęboką wodę. Przeciwności losu ich nie złamały, nie poddali się i teraz żyją tak, jak sobie wymarzyli. W programie podzielą się swoimi doświadczeniami i podpowiedzą, jak zbić fortunę.Premierowe odcinki drugiego sezonu "Złotego interesu" w piątki o godz. 20:00 w Zoom TV (od 19 maja) oraz w serwisie FilmBox+.