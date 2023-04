Koncert "Polska w Sercu" w TVP1 i TVP WIlno

Łukasz Szewczyk

• Z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą Telewizja Polska organizuje koncert "Polska w Sercu"

Podczas koncertu wystąpią znani i lubiani artyści polskiej sceny muzycznej: Maryla Rodowicz, Doda, Czerwone Gitary, De Mono, Feel, Pectus, Golec uOrkiestra, Blue Cafe, Kamil Bednarek, Łukasz Drapała, Ewelina Gancewska. Koncert wyreżyseruje Tomasz Motyl. W trakcie wydarzenia nie zabraknie życzeń, wspomnień i pocztówek od Polaków z całego świata.Transmisja koncertu, który odbędzie się na placu Ratuszowym w Wilnie, we wtorek (2 maja) o godz. 18:00 (19:00 czasu litewskiego) w TVP1 i TVP Wilno.Tego dnia stacja będzie również świętować otwarcie nowej siedziby TVP Wilno w dobudowanym skrzydle Domu Kultury Polskiej w Wilnie, która jest pierwszą placówką Telewizji Polskiej poza granicami kraju. TVP Wilno to polskojęzyczny kanał Telewizji Polskiej skierowany do Polaków mieszkających na Litwie, który działa od 2019 roku. To propozycja dla mieszkających tam Polaków, a także dla wszystkich mieszkańców tego kraju, którzy interesują się polską kulturą, historią i aktualnymi wydarzeniami. Głównym założeniem kanału jest przedstawienie życia Polaków na Litwie, promowanie pozytywnego wizerunku Polski i upowszechnianie języka polskiego. Poza granicami naszego kraju mieszka około 20 mln Polaków. Rozsiani po całym świecie nasi rodacy są dumni ze swoich polskich korzeni i związków z Polską.