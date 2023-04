Majówka-grillówka z Radiem ZET (wideo)

Łukasz Szewczyk

• W długi weekend majowy Radio ZET odwiedzi cztery miejscowości Warmii i Mazur z akcją "Majówka-grillówka z Radiem ZET".

"Majówka grillówka z Radiem ZET" startuje 29 kwietnia w Szczytnie. W kolejnych dniach radiowa ekipa odwiedzi Olsztyn (30.04), Giżycko (1.05) i Mikołajki (2-3.05). W programie coś dla małych i dużych: muzyka na żywo, fotobudka 360, występy magika, pokazy baniek mydlanych i strefa zabaw dla najmłodszych, a także warsztaty kulinarne dla dzieci i dorosłych. W każdym z miast na gości będzie czekać 5 tys. darmowych hot-dogów (łącznie 25 tys.) i różności z grilla. Kucharze ze starych ksiąg kucharskich spróbują odtworzyć dania z czasów Mikołaja Kopernika, a wszystko w ramach Roku Kopernikańskiego. Tradycyjnie nie zabraknie też konkursów z nagrodami. Dodatkową atrakcją będzie Strefa Słuchacza Radia ZET. To właśnie tam będzie można spotkać się z dziennikarzami dobrze znanymi z anteny - Kamilem Noselem, Adrianem Nowakiem i Michałem Dzienyńskim - i nagrać swoje pomysły na majówkę, by usłyszeć je następnie na antenie drugiej największej stacji radiowej w Polsce.W niedzielę 30 kwietnia wprost z olsztyńskiej Starówki swój program "Co na pierwsze, co na drugie" poprowadzi Kuba Olszewski. 2 maja w Mikołajkach czeka jeszcze jedna popołudniowa niespodzianka - koncert, na którym wystąpią: Daria Marx, Oskar Cyms oraz Roxie Węgiel.Lokalizacje miasteczek "Majówki grillówki z Radiem ZET":• 29.04 - Szczytno (plaża)• 30.04 - Olsztyn (rynek)• 1.05 - Giżycko (port)• 2-3.05 - Mikołajki (nad jeziorem)Miasteczka będą czynne od godziny 11:00 do 16:00, a przygotowane atrakcje - dostępne za darmo.Dla tych, którzy nie spędzają tegorocznej majówki nad jeziorami, Radio ZET przygotowało konkurs antenowy, w którym do wygrania będą grille gazowe z akcesoriami.