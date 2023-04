Speedway Grand Prix: Polskie rundy na żywo w TTV, cały sezon w Eurosporcie Extra

Łukasz Szewczyk

• W weekend rozpocznie się drugi sezon Speedway Grand Prix w TVN Warner Bros. Discovery. • Polskie rundy walki o indywidualne mistrzostwo świata na żużlu transmitowane będą w ogólnopolskim, bezpłatnym kanale TTV.

• Kwalifikacje do kolejnych Grand Prix pokażą anteny Eurosportu.

• W Eurosporcie Extra w Playerze dostępny będzie każdy wyścig oraz wiele dodatkowych streamów.

Rywalizacja o indywidualne mistrzostwo świata na żużlu rozpocznie się w sobotę 29 kwietnia w Gorican w Chorwacji. Tytułu będzie bronił Bartosz Zmarzlik. Oprócz niego stałe miejsce w cyklu Speedway Grand Prix ma dwóch Polaków: Maciej Janowski i Patryk Dudek. Wszystkie rundy SGP będą dostępne na żywo i na żądanie wyłącznie w Eurosporcie Extra w Playerze.Kanały Eurosportu pokażą kwalifikacje, które zazwyczaj rozgrywane są w dniu Grand Prix. Dodatkowo we wtorki po Grand Prix na antenie Eurosport 1 emitowany będzie godzinny magazyn SGP zawierający między innymi skróty i wywiady, a 9 dni po każdej rundzie oraz w piątek poprzedzający kolejne zawody Eurosport pokaże obszerne powtórki SGP.TVN Warner Bros. Discovery pokaże również FIM Puchar Świata na żużlu, czyli wyczekiwany przez kibiców drużynowy turniej, który rozegrany zostanie na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Zaplanowane na 25 i 26 lipca półfinały oraz baraże, które odbędą się 28 lipca transmitowane będą wyłącznie w Eurosporcie Extra w Playerze. Z kolei wielki finał z udziałem reprezentacji Polski, który zostanie rozegrany 29 lipca, pokaże również TTV.Użytkownicy Eurosportu Extra w Playerze będą mogli oglądać wszystkie transmisje bez reklam, a także dodatkowe streamy, w tym unikalne ujęcia z parku maszyn pozwalające na ujrzenie kulis rywalizacji o mistrzostwo świata na żużlu. Od 8 maja w serwisie dostępne będą również trzy odcinki serialu dokumentalnego "Bartosz Zmarzlik. Ścigając marzenia".- powiedział Bogdan Czaja, Dyrektor Eurosportu w Polsce i Group Vice President Programming & Operations TVN Warner Bros. Discovery.W nadchodzącym sezonie Speedway Grand Prix relacjonować będzie grupa specjalistów. Komentarz to domena Michała Korościela, któremu towarzyszyć będzie Rafał Lewicki i Marcin Kuźbicki. Obaj pojawią się również w studiu prowadzonym przez Sebastiana Szczęsnego, którego stałym gościem będzie Piotr Protasiewicz. Reporterką na wszystkich Grand Prix będzie Marcelina Rutkowska-Konikiewicz.Na stronie eurosport.pl użytkownicy będą mogli śledzić wszystkie najważniejsze informacje dotyczące Speedway Grand Prix, oglądać najważniejsze momenty kolejnych rund, zapoznać się ze statystykami, artykułami i wywiadami. W mediach społecznościowych Eurosportu publikowane będą ekskluzywne materiały od Bartosza Zmarzlika, żużlowego ambasadora TVN Warner Bros. Discovery. Na Facebooku, Instagramie, Twitterze, TikToku i YouTube Eurosportu pojawią się również specjalne wideo autorstwa Marceliny Rutkowskiej-Konikiewicz. Nie zabraknie również interesujących grafik prezentujących zawodników, a także żużlowych ciekawostek autorstwa Krzysztofa Gurgurewicza.Kalendarz Speedway Grand Prix 2023:• 29 kwietnia, Grand Prix Chorwacji, Gorican• 13 maja, Grand Prix Polski, Warszawa• 3 czerwca, Grand Prix Czech, Praga• 10 czerwca, Grand Prix Niemiec, Teterow• 24 czerwca, Grand Prix Polski, Gorzów Wielkopolski• 15 lipca, Grand Prix Szwecji, Malilla• 12 sierpnia, Grand Prix Łotwy, Ryga• 2 września, Grand Prix Wielkiej Brytanii, Cardiff• 16 września, Grand Prix Danii, Vojens• 30 września, Grand Prix Polski, ToruńKalendarz FIM Pucharu Świata 2023:• 25 lipca, półfinał• 26 lipca, półfinał• 28 lipca, baraż• 29 lipca, finał