Finałowy sezon serialu "Rozstania" w BBC First

Łukasz Szewczyk

13:27

Finał najgłośniejszego brytyjskiego rozwodu ostatnich lat. "Rozstania" sezon 3 od 24 maja w BBC First

Doceniony przez krytyków serial BBC First pokazuje wyboistą drogę, jaką musi przejść zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym główna bohaterka, Hannah Defoe. Przebojowa, nieustępliwa, ale i na swój sposób krucha mecenaska w pierwszym sezonie odważyła się opuścić rodzinny biznes, by rozpocząć pracę w konkurencyjnej firmie. Napięcia rodzinne nie pozwoliły jednak o sobie zapomnieć, gdy niespodziewanie na arenę gry klanu Defoe wrócił ojciec Hannah. Jego toksyczna relacja z matką bohaterki zainspirowała ją gorzko do przyjrzenia się własnemu małżeństwu. Miłość, lojalność i rodzina nagle zamieniły się w bałagan. Dodatkowe trudności pojawiły się w drugim sezonie "Rozstań". Hannah poprowadziła wówczas rozwód jednej z najpopularniejszych brytyjskich par, podczas gdy jej mąż - również genialny prawnik rozwodowy Nathan - dopuścił się zdrady. Ostatni, trzeci sezon serialu pozwoli jeszcze raz spojrzeć na losy dwójki bohaterów z wielu stron, a na jaw wyjdą kolejne rewelacje, które uniemożliwią rozstanie w zgodzie. Zakończenie małżeństwa będzie kosztować wiele obie strony.Autorką docenionego przez krytyków serialu jest nagrodzona BAFTA Abi Morgan. W rolę prawniczki Hannah Defoe wciela się Nicola Walker, znana widowni m.in. z innego wciągającego serialu "Niezapomniane", a także z serii "Ostatnie tango w Halifaksie". Małżonka i jednocześnie konkurenta zawodowego gra Stephen Mangan, debiutujący filmowo w kultowym już "Billym Elliotcie".Pierwszy z sześciu odcinków finałowego sezonu "Rozstań" zostanie premierowo wyemitowany na polskim kanale BBC First w środę 24 maja o godz. 22:00. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień o tej samej porze.