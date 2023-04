Serial "Na granicy". Polska premiera na kanale 13 Ulica

Łukasz Szewczyk

• Niemiecka samotna matka i polski policjant muszą współpracować, aby rozwiązać sprawy które toczą się nad Odrą - dowiadując się przy okazji tyle samo o sobie, co o sobie nawzajem.

• Premiera serialu "Na granicy" na kanale 13 Ulica

W polsko-niemieckim komisariacie policji w Świecku koło Frankfurtu nad Odrą, udana para dziwaków Adam Raczek i Olga Lenski prowadzą śledztwa, w które zaangażowane są strony polska i niemiecka. Olga jest samotną matką, która czasem z trudem godzi życie rodzinne z karierą w policji. Adam ma polskie korzenie, ale zadomowił się po obu stronach granicy i czasem trudno mu poradzić sobie z chaotycznym życiem prywatnym swojej partnerki. Pomimo bliskości geograficznej jest wiele rzeczy, które dzieli policjantów po obu stronach granicy, o czym wciąż przekonują się w trakcie prowadzonych przez siebie międzynarodowych spraw...Zbrodnia nie zna granic. Tak samo jak dobry serial detektywistyczny. W roli dziwnej pary detektywów doskonale obsadzeni Maria Simon (GOODBYE, LENIN!) i Lucas Gregorowicz (Soul Kitchen, Lambbock, Our Mothers, Our Fathers).Emisja premierowych odcinków międzykulturowego serialu proceduralnego z podwójną dawką lokalnego klimatu w niedziele maja o godz. 22.00. Serię rozpocznie "Na granicy: Pogranicze" (7 maja), następnie "Na granicy: Matczyna miłość" (14 maja), w kolejną niedzielę: "Na granicy: Dzień Matki" (21 maja), a finałowy odcinek to "Na granicy: Cena wolności" (28 maja).