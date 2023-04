Polsat na festiwalu Mastercard OFF Camera. Specjalne pokazy seriali, relacje w Polsat News

Łukasz Szewczyk

• W piątek (28 kwietnia 2023 roku) startuje 16. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA.

• Patronami medialnym wydarzenia w tym roku po raz pierwszy są Polsat i Interia z Grupy Polsat Plus.

• W trakcie Mastercard OFF CAMERA zaprezentowane zostaną produkcje Telewizji Polsat

W sobotę, 29 kwietnia o 19.30 w Małopolskim Ogrodzie Sztuki Po raz pierwszy na festiwalu pokazane zostaną przedpremierowo 2 odcinki najnowszego serialu "Sortownia" zrealizowanego przez Telewizję Polsat wspólnie z CANAL+ Polska. To psychologiczno-medyczny thriller w reżyserii Anny Kazejak z udziałem takich gwiazd jak Andrzej Chyra, Jaśmina Polak czy Mariusz Bonaszewski. Premiera produkcji już w czerwcu w serwisie streamingowym Polsat Box Go, na antenie CANAL+ Premium i w serwisie streamingowym CANAL+ online.Po pokazie widzowie będą mogli wziąć udział w panelu dyskusyjnym z twórcami i aktorami. Swój udział potwierdzili Andrzej Chyra, Anna Kazejak, Dana Łukasińska i Natalia Jędruś.Również 29 kwietnia o 16.00 w Interii i na kanale You Tube OFF CAMERA twórcy i aktorzy seriali kryminalnych "Matka", "Rysa" i "Układ" porozmawiają o tym, co łączy pracę pisarza i scenarzysty. Wszystkie te tytuły, które można obejrzeć na Polsat Box Go powstały na podstawie prozy Igora Brejdyganta. Pisarz i scenarzysta będzie jednym z gości panelu. Oprócz niego udział w spotkaniu wezmą reżyser Leszek Dawid i aktor Marcin Kowalczyk.W niedzielę o 15.00 zapraszamy widzów na pokaz serialu political-fiction "Wotum nieufności" według powieści Remigiusza Mroza. Serial można obejrzeć w całości na Polsat Box Go, był także pokazywany w Telewizji Polsat. Prezentacja poprzedzi panel dyskusyjny, który odbędzie się w Miasteczku Filmowym na Placu Szczepańskim. Udział wezmą: odtwórczyni głównej roli Katarzyna Dąbrowska, Cezary Łukaszewicz i producentka serialu z ramienia Polsatu Beata Barcz.We wtorek 2 maja o 14.00 w Miasteczku Filmowym będzie można obejrzeć dwa odcinki serialu "Bracia", dostępnego wyłącznie na platformie Polsat Box Go. "Bracia" to rodzinna saga z mroczna tajemnicą w tle. W rolach głównych występują: Piotr Stramowski, Jan Frycz, Nikodem Rozbicki, Damian Kret, Mateusz Kościukiewicz, Katarzyna Gniewskowska, Agnieszka Sienkiewicz i Dominika Kachlik. Przed pokazem o serialu porozmawiają z widzami: Nikodem Rozbicki, Dominika Kachlik i Damian Kret.Wstęp na wszystkie pokazy seriali Polsatu i na panele dyskusyjne jest wolny. Kronikę festiwalową i relacje z wydarzeń związanych z festiwalem będzie można śledzić w Polsat News, a transmisje z Gali Zamknięcia festiwalu pokaże Telewizja Polsat 7 maja o 17.40.Informacje o festiwalu, wywiady z gwiazdami i twórcami i recenzje prezentowanych filmów będzie można znaleźć na Interii, która oprócz Polsatu jest patronem medialnym Mastercard OFF CAMERA.