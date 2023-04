Naziemna TV: Polsat i TVN najciekawsze, do wymiany TVP Info, TV Trwam, Polo TV

Łukasz Szewczyk

• W ofercie naziemnej telewizji cyfrowej to Polsat i TVN cieszą się największym uznaniem widzów - pokazuje Projekt Cyfrowizja VII, cykliczne badanie agencji Wavemaker.

• Widzowie w ofercie NTC brakuje filmów, seriali, sportu i dokumentów, a na multipleks marzeń włożyliby m.in. HBO, Discovery i National Geographic

Jakiego typu programów/audycji najbardziej brakuje w ofercie TV naziemnej?

Których kanałów brakuje najbardziej w telewizji cyfrowej?

Kanały NTC, któych widzom najbardziej by brakowało

Kanały, które widzowie zamienily na inne

Ponad połowa polskich telewidzów, w tym - blisko dwie trzecie odbiorców TV naziemnej, docenia kierunek zmian, jakie zachodzą w naziemnej telewizji cyfrowej. Widzowie naziemni doceniają, że NTC zawiera więcej kanałów, oferuje wysoką jakość odbioru, ma dobrą ofertę newsową. Mniej usatysfakcjonowani są ofertą serialową, filmową, dziecięcą czy sportową, jaką oferują kanały naziemne.Z tymi odczuciami współgra ocena, jakich typów programów najbardziej brakuje dziś w naziemnej telewizji. Filmy, seriale, sport i dokument to najbardziej deficytowe kategorie w ofercie NTC. Widzowie naziemni częściej wskazują na programy dokumentalne, edukacyjne czy lokalne, skupione na ich mieście czy regionie.Przekuwając programowe tęsknoty na marki kanałów, jakie polscy widzowie najbardziej chcieliby ujrzeć w ofercie naziemnej TV, otrzymujemy multipleks marzeń z udziałem HBO, Discovery, National Geographic, Canal+ i TVN 24. Tak go widzi ogół badanych, podczas gdy widzowie naziemni po pierwsze marzą o National Geographic, a dalej: HBO, Discovery, NatGeo Wild i Polsat Sport.A jakie kanały dostępne obecnie w ramach NTC najbardziej cenią polscy widzowie? Jak pokazuje Projekt Cyfrowizja, to Polsat, z niewielką przewagą nad TVN, uznawany jest obecnie za najciekawszą stację naziemną przez ogół polskich telewidzów. Pierwszą piątkę uzupełniają TVN7, Super Polsat i TV Puls. Widzowie naziemni, których oferta ograniczona jest wyłącznie do stacji bezpłatnych, na drugim miejscu za Polsatem stawiają TV Puls, a dalej TVN7, Fokus i TVN, jako najciekawsze ich zdaniem kanały NTC.A gdyby w ofercie NTC doszło do zmian i miały z niej zniknąć jakieś stacje? Widzowie twierdzą, że najbardziej brakowałoby im dwóch największych kanałów komercyjnych, a dalej - Siódemki, TVP Sport i TTV (ogół badanych) lub TTV, Stopklatki i TVP2 (odbiorcy TV naziemnej).Gdyby zaś sami widzowie mogli poczynić porządki w ofercie naziemnej TV i zamienić nadające tu stacje na wybrane przez siebie kanały, w pierwszej kolejności zrezygnowaliby z Trwam, TVP Info i TVP1 (ogół badanych) lub Trwam, Polo TV i TVP Info (widzowie naziemni). Ci ostatni - mając w ofercie znacznie mniej kanałów - rzadziej niż klienci płatnej telewizji byliby skłonni zrezygnować z głównych stacji publicznego nadawcy: TVP1 i TVP2