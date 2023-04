Finał Pucharu Polski w Polsacie i Polsacie Sport. Mobilne studio

Łukasz Szewczyk

• Już tylko dwie drużyny liczą się w wyścigu o tegoroczny Fortuna Puchar Polski.

• Czy 2 maja po to prestiżowe trofeum po raz dwudziesty sięgnie Legia Warszawa czy trzeci raz z rzędu Puchar zdobędzie Raków Częstochowa?

Finały Fortuna Pucharu Polski to od zawsze wielkie piłkarskie święto. Odkąd mecze tej rangi na stałe zawitały na Stadion Narodowy w Warszawie, ich otoczka nabrała zupełnie nowego kształtu i dorównała prestiżowi sportowemu. Nie inaczej będzie 2 maja 2023 roku, gdy na oczach blisko 50 000 widzów na boisko wybiegną Legia Warszawa i Raków Częstochowa.Starcie Legii z Rakowem będzie miało wyjątkową oprawę i mowa tu nie tylko o imponujących "sektorówkach" czyli flagach i transparentach przygotowanych przez kibiców. Telewizja Polsat jako oficjalny nadawca Fortuna Pucharu Polski, zaplanowała na 2 maja specjalne widowisko. Już od godziny 14:00 w skyboxie na Stadionie Narodowym pracować będzie mobilne studio Polsatu Sport. Jego gospodarz - Przemysław Iwańczyk - oprócz ekspertów, gościć będzie także piłkarzy, trenerów i menadżerów związanych z Legią oraz Rakowem. Jeden z najbardziej rozchwytywanych polskich trenerów czyli sternik Częstochowian - Marek Papszun - w ekskluzywnej rozmowie opowie o powodach zapowiedzianego już rozstania z Rakowem po zakończeniu bieżącego sezonu. Wywiady będą przeplatane autorskimi materiałami reporterskimi, przybliżającymi między innymi historię polskich klubów na arenie europejskiej, do której Fortuna Puchar Polski jest przepustką. Dyskusje ekspertów przygotują kibiców na danie główne w postaci meczu, który od godziny 15:50 oglądać będzie można także w Polsacie. Po zakończeniu spotkania w studiu Polsatu Sport gościem specjalnym będzie selekcjoner Reprezentacji Polski - Fernando Santos.Legia to rekordzista pod względem liczby triumfów w Fortuna Pucharze Polski. Warszawianie mają ich już 19 i zapowiadają, że 2 maja w ich klubowej gablocie stanie dwudzieste trofeum. Czeka ich jednak wyjątkowo trudne zadanie. Raków Częstochowa w ciągu ostatnich dwóch lat wyrobił sobie nawyk wygrywania Fortuna Pucharu Polski, podczas gdy Legia po raz ostatni grała w finale w 2018 roku. Dodatkowego smaczku konfrontacji tych dwóch drużyn dodaje fakt, że Raków i Legia toczą także aktualnie zacięty pojedynek o miano Mistrza Polski.