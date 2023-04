Netflix na maj. "Królowa Charlotta", "Fubar", "Matka", "Fanfik", "Dzień matki" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Premiery Netflixa na maj 2023

• Wśród propozycji królewska uczta w towarzystwie "Królowej Charlotty" oraz serial "Fubar" z Arnoldem Schwarzeneggerem w jego pierwszej serialowej roli

• Z kolei wśród polskich premier poruszający serca film "Fanfik" o dojrzewaniu i szukaniu swojej własnej tożsamości oraz "Dzień matki", czyli opowieść o silnej matczynej miłości.

Netflix - wykaz premier na maj 2023 roku:

Polskim wydarzeniem miesiąca będzie premiera filmu(od 17 maja). Jest to historia o dojrzewaniu, poznawaniu samego siebie i oswajaniu świata. Tosia to młoda osoba mierząca się z rolą, jaką narzuca jej otoczenie. Przez rówieśników uważana jest za outsidera. Z czasem odkrywa swoją tożsamość i zaczyna rozumieć, że jest chłopcem, Tośkiem. Film na podstawie bestsellerowej książki Natalii Osińskiej,Druga polska premiera to film(od 24 maja). Nina, żyjąca w ukryciu była agentka NATO do zadań specjalnych, musi wykorzystać wszystkie swoje śmiercionośne umiejętności, aby uratować syna porwanego przez bezwzględnych gangsterów. Odnalezienie Maksa to dla niej podwójna szansa. Szansa na ponowne poczucie adrenaliny oraz możliwość powrotu do życia syna, którego musiała przed laty porzucić. Dzień Matki to przewrotny film akcji, w którym główna bohaterka pokonuje demony przeszłości najczęściej przy pomocy własnych pięści. To brutalna i emocjonalna historia o najsilniejszym rodzaju uczucia - miłości matki do dziecka.SERIALEWśród serialowych propozycji(od 4 maja), czyli prequel serialu "Bridgertonowie". Ślub młodej królowej Charlotty z angielskim królem Jerzym rozpoczyna historię miłosną, która odmienia londyński dwór.Kolejna propozycja to(od 2 maja). Słynny krawiec zaczyna szyć suknię ślubną dla narzeczonej przyjaciela. Wszyscy troje mają jednak sekrety, które wkrótce wywrócą ich życie do góry nogami.W produkcji(od 18 maja) nastoletnia swatka Kitty przenosi się do Seulu i do liceum nieżyjącej mamy, aby być bliżej swojego chłopaka. Tak zaczyna się nowa historia miłosna(od 25 maja) zobaczymy Arnolda Schwarzeneggera w jego pierwszej serialowej roli. Zbliżający się do emerytury agent CIA odkrywa rodzinny sekret, przez który musi raz jeszcze wkroczyć do akcji.Dla fanów anime serial(od 11 maja). Pasjonujący finałowy sezon, w którym społeczeństwo zwraca się przeciwko Ultramanowi, a Shinjiro zdaje sobie sprawę z ceny swoich odziedziczonych mocy.Propozycja dla najmłodszych to animacja(od 8 maja). Eddy, Summer i Kodi przeżywają nowe przygody w Parku Przyrody Xus, gdzie poznają świat natury w towarzystwie starych i nowych znajomych.FILMY(od 12 maja). Świetnie wyszkolona zabójczyni wychodzi z ukrycia, aby chronić córkę, której nigdy nie poznała, przed okrutnymi zbrodniarzami pałającymi żądzą zemsty.(od 26 maja). Na sam koniec wojny niemiecki dezerter i młoda kobieta zostają wciągnięci w krwawą walkę z grupą nazistów poszukujących ukrytego złota.DOKUMENTY(od 17 maja).Brutalne ciosy i cięty język Conora McGregora uczyniły z niego największą gwiazdę UFC. Poznaj historię kariery zawodnika w tym serialu dokumentalnym.(od 16 maja). Od szczytu sławy w branży mody po tragiczną śmierć -- ten dokument ukazuje Annę Nicole Smith widzianą oczami najbliższych jej osób.• od 2 majaLove VillageKrawiec• od 3 majaMałżeństwo po żydowsku• od 4 majaSanctuaryKrólowa Charlotta: Opowieść ze świata BridgertonówLarva: Rodzina• od 8 majaStrażnicy przyrody• od 9 majaHannah Gadsby: Something Special• od 10 majaDance BrothersAfrykańskie królowe: KleopatraZaginieni: Wyścig z czasem• od 11 majaRoyalteen: Księżniczka MargretheUltraman Sezon 3• od 12 majaBlack KnightMulliganQueer Eye: Season 7The Mother• od 16 majaAnna Nicole Smith: Nie znacie mnie• od 17 majaDoctor ChaRhythm + Flow France: Sezon 2FanfikWierne przyjaciółkiPraca: Co robimy cały dzieńMcGREGOR FOREVER• od 18 majaXO, KittyKoci składYakitori: Żołnierze niedoli• od 19 majaNiema ciszaSelling Sunset: Sezon 6Młodzi i sławni Afrykanie: Sezon 6Owoc niezgody• od 20 majaDobra zła matka• od 22 majaZwierzęce zagadki• od 23 majaWanda Sykes: I'm An EntertainerOfiara/PodejrzanaSyreni biznesod 24 majaUltimatum: Queer LoveHard FeelingsDzień Matki• od 25 majaFUBAR• od 26 majaPrzypływGrillmasterzy w akcjiKrew i złotoTin & Tina• od 30 majaI Think You Should Leave with Tim Robinson: Season 3• od 31 majaSkładanki Erry'egoTYTUŁY NA LICENCJI:Dorwać Cartera (od 1 maja)The Blair Witch Project (od 1 maja)Oko (od 1 maja)Całe moje życie (od 15 maja)