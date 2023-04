Konfrontacja Barcelony z Realem, starcia zespołów z Rzymu i Mediolanu - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Głównym wydarzeniem weekendu w ELEVEN SPORTS będzie mecz ligi hiszpańskiej pomiędzy FC Barceloną a piątym w tabeli Realem Betis.

• We Włoszech odbędą się spotkania AS Romy z AC Milanem i Interu Mediolan z S.S. Lazio, które będą miały duży wpływ na układ w czołówce Serie A.

• Emocji nie zabraknie też we Francji i Portugalii, gdzie ważne sprawdziany czekają m.in. Paris Saint-Germain i SL Benfikę.

W 32. kolejce LaLiga Santander na pierwszy plan wysuwa się spotkanie prowadzącej w tabeli FC Barcelony z piątym Realem Betis. Barça nadal wyraźnie prowadzi w wyścigu o mistrzostwo Hiszpanii, ale gra ostatnio w kratkę i wiele do życzenia pozostawia jej skuteczność w ataku. Robert Lewandowski i spółka chcą to poprawić w starciu z ekipą z Sewilli, która wygrała z nimi poprzedni mecz tych drużyn na Spotify Camp Nou. Ozdobą ich najbliższej konfrontacji będzie pojedynek polskiego napastnika z Borją Iglesiasem, czołowym snajperem gości i jednym z jego głównych konkurentów do tytułu króla strzelców ligi hiszpańskiej.W innym ważnym spotkaniu CA Osasuna zmierzy się na Estadio El Sadar z Realem Sociedad. Oba zespoły walczą o awans do europejskich pucharów i bardzo potrzebują punktów. Gospodarze spróbują przełamać serię trzech porażek z klubem z San Sebastian. Ma im w tym pomóc Ante Budimir, który w miniony weekend zanotował dwa trafienia w wygranym 3:2 meczu z Realem Betis.Inter Mediolan i S.S. Lazio są w wąskiej grupie kandydatów do gry w następnej edycji Ligi Mistrzów UEFA. Bezpośrednie starcie tych drużyn będzie jednym z hitów 32. kolejki Serie A. Na Stadio Giuseppe Meazza gospodarze postarają się o rewanż za jesienną konfrontację, w której ulegli Biancocelestim 1:3. O sukces nie będzie łatwo, bo Lazio nie przegrało żadnego z ostatnich siedmiu ligowych meczów na wyjeździe i straciło w nich łącznie tylko jedną bramkę. Blok obronny ekipy z Rzymu spróbują sforsować ofensywne gwiazdy Interu z Lautaro Martínezem i Romelu Lukaku na czele.Ciekawie powinno być także na Stadio Olimpico, gdzie w starciu innych czołowych klubów AS Roma zmierzy się z AC Milanem. Kibice liczą na równie duże emocje jak w poprzednim spotkaniu pomiędzy tymi zespołami zakończonym remisem 2:2. Milan prowadził 2:0 do 87. minuty, ale szalona końcówka w wykonaniu Wilków dała im cenny punkt. Czy tym razem uda się wyłonić zwycięzcę?Paris Saint-Germain wygrało trzy ostatnie mecze ligowe i jest coraz bliżej swojego 11. tytułu mistrza Francji. W najbliższej kolejce rywalem PSG będzie FC Lorient, które przed sezonem było zaliczane do grona głównych kandydatów do spadku, ale spisuje się powyżej oczekiwań i widmo degradacji mu nie grozi. Zespół ze stolicy jest faworytem tej konfrontacji, jednak warto przypomnieć, że jesienią ekipa z Lorient stawiła mu silny opór, a zwycięstwo 2:1 udało się zapewnić dzięki trafieniu Danilo Pereiry w końcowych minutach. Tym razem paryżanie liczą przede wszystkim na niezawodnego Kyliana Mbappé, który w obecnych rozgrywkach ligowych strzelił aż 22 gole. Z kolei największą nadzieją gości jest Ibrahima Koné, zdobywca dwóch ostatnich bramek swojej drużyny.Na pięć kolejek przed wielkim finiszem sezonu ligi portugalskiej SL Benfica jest liderem tabeli, ale jej przewaga nad drugim FC Porto wynosi zaledwie cztery punkty. Drużyna z Lizbony ma niewielki margines błędu, dlatego w ten weekend nie może sobie pozwolić na wpadkę w wyjazdowym spotkaniu z Gil Vicente FC. Goście mają po swojej stronie zdecydowanie więcej atutów, jak choćby skuteczny duet Gonçalo Ramos - João Mário, ale muszą bardzo uważać, bo sensacyjnie przegrali dwa z poprzednich czterech meczów z zespołem z Barcelos. Z kolei gospodarze są tuż nad strefą spadkową i nadal nie mogą być pewni utrzymania w najwyższej klasie rozgrywkowej, dlatego zrobią wszystko, by popsuć plany Orłów.Żużlowym hitem weekendu w PGE Ekstralidze będzie starcie EBUT.PL STALI Gorzów z PLATINUM MOTOREM Lublin. Stalowcy rozegrali w tym sezonie już trzy mecze, w których zanotowali zwycięstwo, remis i porażkę. Natomiast broniący tytułu mistrzowskiego lublinianie mają za sobą tylko jedną konfrontację, pewnie wygraną z TAURON WŁÓKNIARZEM Częstochowa. Niewątpliwą atrakcją tego spotkania będzie występ w barwach gości Bartosza Zmarzlika, który dotychczasowych 12 lat swojej zawodowej kariery spędził w klubie z Gorzowa. Czołowy polski żużlowiec chce zaprezentować się jak najlepiej, ale gospodarze z pewnością zrobią wszystko, by pokazać, że bez niego w składzie również potrafią mocno rywalizować z najlepszymi.Interesującego widowiska można spodziewać się także w Lesznie, gdzie tamtejsza FOGO UNIA zmierzy się z FOR NATURE SOLUTIONS KS APATOREM Toruń. Gospodarze rozpoczęli sezon od udanych występów i w ligowej tabeli ustępują jedynie BETARD SPARCIE Wrocław. Starcie z zespołem z Torunia może być dla nich bardzo trudne, bo po przeciwnej stronie pojawią się tak dobrzy zawodnicy, jak Emil Sajfutdinow, Patryk Dudek czy Robert Lambert.Plan transmisji:Piątek (28 kwietnia):• 17:30 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Korościel, Marcin Kuźbickistudio: Marcelina Rutkowska-Konikiewicz, Tobiasz Musielak, reporterka: Joanna Cedrych• 18:25 Serie A:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:15 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Musiał, Maciej Markowskistudio: Anita Mazur, Grzegorz Walasek, reporterzy: Kinga Sylwestrzak, Tomasz Lorek• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Marcin Nowomiejski• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Sebastian Chabiniak, Michał Świerżyński• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Mateusz MajakSobota (29 kwietnia):• 12:40 FIA WEC: Totalenergies 6 hours of Spa-Francorchamps (Eleven Sports 2)• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 14:30)komentarz: Piotr Dumanowski, Tomasz Zielińskistudio: Mikołaj Kruk, Marcin Nowomiejski, Mateusz Janiak• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 17:00, transmisja również w natywnym 4K)komentarz: Patryk Mirosławski, Piotr Czachowskistudio: Mikołaj Kruk, Marcin Nowomiejski, Mateusz Janiak• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zieliński• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 20:00, transmisja również w natywnym 4K)komentarz: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Krzysztof Rot• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Świerżyński, Marcin Gazda• 23:15- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakNiedziela (30 kwietnia):• 12:25 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Tomasz Zieliński• 12:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Mateusz Majak, Michał Świrkula• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Grzyb, Marcin Nowomiejski• 14:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Adrian Gątarek• 17:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Michał Świrkula• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Grzyb, Mikołaj Kruk• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Wszołek, Sebastian Chabiniak• 18:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Świerżyński, Marcin Gazda• 20:40, Eleven Sports 1, Serie A: Bologna FC - Juventus FC (Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mateusz Majak, Marcin Nowomiejski, Antoni Partum• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 2)komentarz: Eryk Szpruch, Adrian Gątarek• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukPoniedziałek (1 maja):• 19:00 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Eryk Szpruch, Marcin Gazda• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Michał Świerżyński• 21:00(Eleven Sports 2)