Decydujące mecze w Ekstraklasie, hity Ekstraligi i Premier League - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend w Canal+

• Spotkania, które mogą zadecydować o losach mistrzostwa w PKO BP Ekstraklasie

• Hitowe pojedynki w Premier League i Ekstralidze

30. kolejka PKO BP Ekstraklasy rozpocznie się już w piątek i tego dnia możemy poznać tegorocznego Mistrza Polski. Piłkarze Rakowa Częstochowa mogą zapewnić sobie pierwsze w historii klubu mistrzostwo Polski. Warunki są dwa. Raków musi przynajmniej zremisować na swoim stadionie z Lechią Gdańsk, a Legia musi przegrać w Warszawie z Wisłą Płock. W przypadku remisu Legii, Raków będzie potrzebował zwycięstwa. Mecz Legii Warszawa z Wisłą Płock rozpocznie się o 18:00. Następnie Cezary Olbrycht zaprasza na "Superpiątek", w ramach którego Raków Częstochowa zmierzy się z Lechią Gdańsk. Czy drużyna z Częstochowy zapewni sobie mistrzostwo? Tego dowiemy się już w piątkowy wieczór!Sobotnie zmagania w PKO BP Ekstraklasie rozpoczną się starciem Jagiellonii Białystok z Wartą Poznań. Poznaniacy uskrzydleni ostatnimi zwycięstwami cały czas walczą o europejskie puchary i w rywalizacji z "Jagą" również będą faworytami. Jagiellonia w ostatniej kolejce wygrała 4:2 z Wisłą Płock, a hat-trickiem popisał się Marc Gual. Następnie walczące o utrzymanie Zagłębie Lubin podejmie na własnym stadionie Widzew Łódź. Obie drużyny potrzebują przełamania i zwycięstwa. Łodzianie na komplet punktów czekają już ponad dwa miesiące. Ostatnie ligowe zwycięstwo to wygrana 1:0 nad Śląskiem Wrocław... siedemnastego lutego. Zagłębie na wygraną czeka trochę krócej, ale ich sytacja jest zdecydowanie gorsza. Tylko jeden punkt przewagi nad strefą spadkową i zacięta walka do ostatniej kolejki o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Ostatnim sobotnim meczem będzie potyczka Pogoni Szczecin z Piastem Gliwice. "Portowcy" po ostatniej serii zwycięstw wskoczyli na trzecie miejsce na podium i nie będą chcieli tej pozycji oddać. W ostatniej kolejce w bardzo efektownym stylu pokonali 4:2 Stal Mielec, ale teraz zadanie będzie o wiele trudniejsze. Piast to jedyna drużyna, która w ostatnich pięciu meczach zdobyła komplet punktów. Po zakończeniu spotkania magazyn LIGA+, który poprowadzi Rafał Dębiński.W niedzielę rywalizacja o ligowe punkty wystartuje we Wrocławiu, gdzie Śląsk zmierzy się z Radomiakiem Radom. Przysłowiowy efekt "nowej miotły" nie zadziałał w klubie z Wrocławia i po zmianie szkoleniowca w ostatniej kolejce Śląsk uległ 0:2 Górnikowi. Niedzielna rywalizacja z Radomiakiem będzie meczem o przysłowiowe "sześć punktów". Różnica punktowa, która dzieli obie drużyny to tylko cztery punkty. Śląsk znajduje się w strefie spadkowej i w przypadku porażki sytuacja klubu z Wrocławia będzie jeszcze trudniejsza. Następnie na boisko wybiegną piłkarze Stali Mielec oraz Korony Kielce. To spotkanie będzie również bardzo istotnym pojedynkiem w kontekście rywalizacji o utrzymanie. Obie drużyny mają po 35 punktów na koncie i cały czas niepewną sytuację co do pozostania w PKO BP Ekstraklasie. Ostatnim niedzielnym meczem będzie starcie Górnika Zabrze z Lechem Poznań. Górnik dzięki dwóm zwycięstwom z rzędu wydostał się ze strefy spadkowej i obecnie zajmuje 11. miejsce w ligowej tabeli. Choć przewaga nad strefą spdkową cały czas wynosi tylko cztery punkty. Lech? Po dwóch remisach z Legią i Radomiakiem spadł na czwarte miejsce w tabeli i będzie chciał wrócić na zwycięską ścieżkę.30. kolejkę PKO BP Ekstraklasy zakończy poniedziałkowe spotkanie Cracovii z Miedzią Legnica. Po ostatnim gwizdku sędziego podsumujemy tę serię gier w stałym magazynie Filipa Surmy, czyli "Ekstraklasa po godzinach".W hiszpańskiej LaLiga Santander czas na już 32. kolejkę. W tej serii gier kibice będą świadkami starcia Elche z Rayo Vallecano. Gospodarze już pogodzili się ze spadkiem do niższej ligi, natomiast drużyna Rayo po zwycięstwa 2:1 nad liderem nie przestaje marzyć o awansie do przyszłorocznych europejskich pucharów. W innym sobotnim meczu Real Madryt podejmie na własnym stadionie Almerię. Dla "Królewskich" będzie to szansa na zmazanie plamy z ostatniego ligowego starcia i porażki 2:4 z Gironą. Natomiast Almeria cały czas walczy o utrzymanie i punkty zdobyte w meczu z Realem mogą okazać się bezcenne w ostatecznym rozrachunku.W niedzielnych spotkaniach Cadiz o ligowe punkty powalczy z Valencią, Villarreal podejmie na własnym stadionie Celtę Vigo, a niedzielne emocje na hiszpańskich boiskach zakończy pojedynek Realu Valladolid z Atletico Madryt. Pierwszy mecz to starcie drużyn walczących o utrzymanie. Różnica punktowa między zespołami to tylko jeden punkt, dlatego waga tej rywalizacji jest ogromna.Na kibiców angielskiej Premier League czekają dwa arcyciekawe pojedynki. Manchester United na własnym stadionie podejmie znajdującą się w fantastycznej formie Aston Villę. Zespół z Villa Park jest niepokonany od ponad dwóch miesięcy i dzięki takiej formie zajmuje obecnie szóstą lokatę. Strata do United to obecnie sześć "oczek". Manchester w ostatnim meczu dość lekkomyślnie stracił komplet punktów. "Czerwone Diabły" prowadziły po pierwszej połowie 2:0 z Tottenhamem, by ostatecznie zremisować 2:2. W pierwszym meczu tych drużyn górą była Aston Villa, która wygrała 3:1.W innym sobotnim meczu "The Reds" o ligowe punkty powalczą z Tottenhamem. Liverpool wygrał trzy ostatnie spotkania i dzięki temu wskoczył na siódme miejsce. Strata do "Spurs" to tylko jeden punkt i w przypadku wygranej, podopieczni trenera Kloppa przeskoczą rywali w tabeli. "Spurs" są obecnie na piątym miejscu i cały czas marzą o awansie do Ligi Mistrzów, dlatego nie mogą pozwolić sobie na kolejną stratę punktów w starciu z bezpośrednim rywalem.Rywalizację w tej serii gier rozpocznie piątkowy pojedynek Strasbourg kontra OL. Gospodarze cały czas walczą o utrzymanie i dzięki ostatnim zwycięstwom wyskoczyli ze strefy spadkowej. Natomiast Olympique Lyon po ostatniej porażce z OM będzie chciał wrócić na zwycięską ścieżkę i dalej walczyć o europejskie puchary.Co w pozostałych meczach? Na start niedzielnych spotkań Monaco podejmie na własnym stadionie Montpellier. W innym meczu Clermont zagra z Reims. Ligowe granie w tej serii gier zakończy spotkanie Olympique Marsylia kontra Auxerre.W niedzielnych spotkaniach PGE Ekstraligi na kibiców "czarnego sportu" czekają dwa bardzo ciekawe pojedynki. Najpierw o ligowe punkty powalczy niepokonana Sparta Wrocław, która na własnym stadionie podejmie Włókniarza Częstochowa. Gospodarze po wygranej w Lublinie będą faworytem tego pojedynku, choć podrażnione "Lwy" z pewnością postawią trudne warunki.Następnie kibice będą mogli ekscytować się starciem Wilków Krosno z GKM-em Grudziądz. Gospodarze po zwycięstwie nad drużyną z Torunia, będą chcieli pójść za ciosem i zdobyć kolejny komplet punktów. GKM? Cały czas czeka na pierwsze ligowe zwycięstwo i z pewnością liczy na to, że ta sztuka uda się w Krośnie. Po meczu zapraszamy w imieniu Michała Mitruta na magazyn PGE Ekstraligi.W niedzielę odbędą się także dwa spotkania w pierwszej lidze. Orzeł Łódź na własnym stadionie o zwycięstwo powalczy z drużyną Landshut Devils, natomiast drugi pojedynek to starcie na szczycie. Falubaz Zielona Góra zmierzy się z Abramczyk Polonią Bydgoszcz. Będzie to mecz dwóch pretendentów do awansu i z pewnością emocji nie zabraknie.Sezon w najlepszej koszykarskiej lidze świata wszedł w decydujący etap. Rozpoczęła się faza play-off, która wyłoni najlepszy zespół NBA. W nocy z piątku na sobotę Golden State Warriors staną przed szansą awansu do kolejnej rundy i wyeliminowania Sacramento. Po dotychczas rozegranych pięciu spotkaniach GSW prowadzi 3:2.W innym pojedynku Denver Nuggers z Phoenix Suns otworzą rywalizację w ćwierćfinale. Obie drużyny w pierwszej fazie play-off wygrały swoje rywalizacje w stosunku 4:1 i teraz zaczną walkę o awans do półfinału!30 kwietnia oraz 1 i 2 maja na sportowych antenach CANAL+ i w CANAL+ online transmitowane będą kolejne spotkania. Natomiast faza play-off rządzi się swoimi prawami i szczegóły transmisji zostaną dopiero ustalone po wynikach wcześniejszych meczów.Plan transmisji:Piątek (28 kwietnia):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Marcin Rosłoń, Michał Żewłakow• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Bartosz Gleń, Rafał Nahorny• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Krzysztof Marciniak, Michał Bojanowski• 02:00 NBA:(Canal+ Sport)Komentarz: Michał Łopaciński, Hubert RadkeSobota (29 kwietnia):• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Michał Mitrut, Wojciech Jagoda• 16:10 LaLiga:(Canal+ Family)Komentarz: Łukasz Wiśniowski, Leszek Orłowski• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Piotr Laboga, Adam Szała• 18:25 LaLiga:(Canal+ Premium)Komentarz: Adam Marchliński, Tomasz Ćwiąkała• 19:35 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Piotr Glamowski, Marcin Baszczyński• 22:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Rafał Dębiński• 02:30 NBA:(Canakl+ Sport)Komentarz: Artur Kwiatkowski, Szymon SzewczykNiedziela (30 kwietnia):• 10.00- magazyn (Canal+ Sport)• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Piotr Laboga, Adam Szała• 12:55 Ligue 1: Monaco - Montpellier (Canal+ Online)• 13:40 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Mateusz Dziopa, Wojciech DankiewiczStudio: Piotr Bugajny, Jacek Gajewski• 13:55 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Online)Komentarz: Edward Durda, Robert Sitnicki• 13:55 LaLiga:(Canal+ Now)Komentarz: Remigiusz Kula, Leszek Orłowski• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Robert Skrzyński, Michał Trela• 14:55 Premier League:(Canal+ Premium)• 14:55 Ligue1: Clermont - Reims (Canal+ Online)• 16:00 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Maciej Noskowicz, Tomasz BajerskiStudio: Michał Łopaciński, Patryk Malitowski• 16:10 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Łukasz Wiśniowski, Jakub Kręcidło• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)Komentarz: Rafał Dębiński, Marcin Murawski• 17:25 Premier League:(Canal+ Sport)• 18:45 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Tomasz Dryła, Dawid StachyraStudio: Michał Mitrut, Krzysztof Cegielski• 19:30(Canal+ Premium)Prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 20:40 Ligue 1:(Canal+ Now)Komentarz: Filip Surma, Tomasz Wieszczycki• 20:55 LALiga:(Canal+ Sport)Komentarz: Adam Marchliński, Tomasz Ćwiąkała• 21:15(Canal+ Sport 5)Obsada: Michał Mitrut, Krzysztof Cegielski, Tomasz Dryła, Mirosław Jabłoński, Leszek DemskiPoniedziałek (1 maja):• 13:40 Żużel: Mecz o Puchar Fundacji PZM (Canal+ Sport 5)Komentarz: Mateusz Dziopa, Wojciech DankiewiczStudio: Piotr Bugajny, Patryk Malitowski• 18:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Robert Skrzyński, Michał Trela• 21:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Filip Surma