HBO Max na pierwszą połowę maja. "Wielka 3", "Goście", "Bez grzechu"

Łukasz Szewczyk

• HBO Max ogłasza ramówkowe nowości na pierwsze tygodnie maja 2023

SERIALE- Produkcja opowiada o tym, jak E. Howard Hunt i G. Gordon Liddy przypadkowo doprowadzili do obalenia prezydentury Nixona, którą gorliwie próbowali chronić.- Thriller psychologiczny badający relacje między pogrążoną w żałobie matką a mężczyzną przebywającym w więzieniu za zabójstwo jej córki.Drużyna starożytnych wojowników chroni świat przed złem. Nagle bohaterowie muszą nie tylko chronić ludzkość przed siłami ciemności, ale także odnaleźć się w swoich nowych nastoletnich ciałach i emocjach.(Two Sides of the Abyss) - Kiedy mężczyzna, który zamordował jej nastoletnią córkę, zostaje przedterminowo zwolniony, policjantka Luise Berg podejrzewa, że w rzeczywistości realizuje on nikczemny plan zemsty. Nikt jej jednak nie wierzy.- Z powodu choroby Alzheimera Rosendo Cuevas pamięta tylko swoją młodość, kiedy był piosenkarzem. Jego żona Lucía i ich dzieci postanawiają więc użyć muzyki jako narzędzia terapeutycznego, które ostatecznie zbliża członków rodziny i zmienia ich życie.- Serial komediowy w satyryczny sposób przedstawiający młodość Katarzyny Wielkiej.WYBRANE FILMY:- Dwie firmy specjalizujące się w cyberkulturze, Mangatronics i Demonlover, konkurują o wyłączną dystrybucję pornograficznych animacji 3D w Internecie. Pierwsza z nich rekrutuje Diane do zniszczenia interesów drugiej od wewnątrz.- W 1971 roku francuski licealista Gilles daje się porwać przez ducha tamtych burzliwych czasów. Rozdarty między solidarnością z przyjaciółmi a osobistymi ambicjami, zakochuje się w Christine.- Kiedy Pierre odkrywa, że jego rodzice nie są jego prawdziwymi rodzicami, chce dowiedzieć się, kim jest i skąd pochodzi. Bohater łączy siły z niejaką Anne, która pomaga mu w poszukiwaniach.- Kiedy czterech uzbrojonych rabusiów zostaje zabitych podczas próby napadu, wdowy po nich, które nie mają ze sobą nic wspólnego oprócz długów pozostawionych przez przestępczą działalność ich mężów, postanawiają wspólnie zawalczyć o swoją przyszłość.- Duńska rodzina odwiedza holenderską rodzinę, którą zapoznali podczas wakacji. To, co miało być idyllicznym weekendem, powoli zaczyna zamieniać się w koszmar, gdy Duńczycy starają się zachować uprzejmość w obliczu nieprzyjemności.- On ma ponad pięćdziesiąt lat, a ona jest dwie dekady młodsza. Oboje żyją ze swoich kłamstw i nie mają zamiaru tego zmieniać. Są sąsiadami, ale nigdy się nie spotkali. Pewnego dnia mężczyzna ląduje na niewłaściwym piętrze, co zmienia życie ich obojga.- Bitwa o uwolnienie syna z Guantanamo przenosi turecką gospodynię domową Rabiye Kurnaz z jej szeregowego domu w Bremie prosto do Sądu Najwyższego w Waszyngtonie. U jej boku stoi prawnik zajmujący się prawami człowieka, Bernhard Docke.- Richie Bravo, niegdyś odnosząca sukcesy gwiazda muzyki pop, stara się wiązać koniec z końcem w zimowym Rimini. Mężczyzna jest uwięziony między alkoholowym a koncertami dla autobusów pełnych turystów. Pewnego dnia jednak jego świat zaczyna się walić.- Aida pracuje jako tłumaczka w holenderskiej bazie ONZ w Srebrenicy. Wraz z rodziną i 20 tys. innych bośniackich muzułmanów szuka schronienia przed zbliżającą się armią serbsko-bośniacką.- Pełen złości nastolatek przypadkowo wyrusza w podróż z doświadczoną przez życie kobietą i jej malutkim dzieckiem.- Antonio zostaje wydalony ze Szwajcarii do Włoch wbrew swojej woli. Żyje w biedzie nad brzegiem Padu, ale nigdy nie porzuca swojej pasji do rysowania.- Vittorio szuka kobiety, która pasuje do jego ideału. W końcu spotyka słodką i inteligentną Sonię. Jego zdaniem jednak kobieta waży za dużo. Sonia staje się więźniem ich miłosnej gry, która szybko przeradza się w wzajemną masochistyczną rozgrywkę.- Gal Gadot w roli nieustraszonej Wonder Woman, która zrobi wszystko, żeby uchronić świat przed wojną i chaosem.- Komedia, w której zaprzyjaźnione pary wymienią się kluczami... i partnerami. Obraz mówi o poszukiwaniu przyjemności i spełnienia w życiu.- Trójka rodzeństwa spotyka się ponownie pod jednym dachem, gdy ich ojciec, powraca do ich życia. Każde z nich musi zdecydować, czy pojednanie leży w jego najlepszym interesie.- Grupa bogatych 20-latków planuje imprezę w odległej rodzinnej rezydencji. Szybko gra towarzyska między nimi staje się śmiertelnie niebezpieczna i wymyka się spod kontroli. Świeże i zabawne spojrzenie na fałszywe przyjaźnie.- Historia zhańbionego dziennikarza, który zostaje wciągnięty w grę w kotka i myszkę z oskarżonym o morderstwo mężczyzną.- Młody nauczyciel z Bhutanu marzy o przeprowadzce do Australii, by zostać piosenkarzem. Trafia jednak do odległej szkoły w wiosce, do której można dotrzeć tylko konno lub pieszo. Na miejscu musi pracować bez prądu, podręczników, a nawet tablicy.- Lucas i Johanna żyją w latach 80., szaleńczo zakochani, w świecie pełnym marzeń i ideałów. Niestety nagle rozdziela ich wypadek podczas rejsu po Atlantyku. Trzydzieści pięć lat później spotykają się jednak ponownie.- 13-letnia Anastasia i 9-letnia Diana to siostry, które mieszkają w łotewskim sierocińcu. Kiedy dowiadują się, że amerykańska rodzina jest gotowa na ich adopcję, Diana nie może się doczekać przeprowadzki. Anastazji jednak pomysł znacznie mniej się podoba.- Pan i pani Lis prowadzą szczęśliwe życie rodzinne ze swoim ekscentrycznym synem Ashem i odwiedzającym go siostrzeńcem Kristophersonem. Wszystko do czasu, gdy Pan Lis wraca do swoich starych zwyczajów.- Joy spotyka grupę aktywistek, gdy ciąża staje się zagrożeniem dla jej życia. Po udanym zabiegu, bohaterka zaczyna potajemnie dołączać do kobiet w ich kryjówce i w ten sposób zaczyna się jej nowa, zaangażowana społecznie przygoda.- Wschodzący gwiazdor muzyki boryka się z dużymi problemami i nieustannie szuka inspiracji do kolejnego utworu. Niespodziewanie dilerka narkotyków i jego była dziewczyna popychają go w coraz większą pustkę.DOKUMENTY:- Po śmierci papieża zwołuje się konklawe kardynałów w celu wybrania następcy. Gdy Watykan przygotowuje się do ogłoszenia światu nowej głowy Kościoła, mężczyzna wpada w panikę, co skłania jego podwładnych do wezwania terapeuty.- Pełnometrażowy film dokumentalny o dorastaniu w Ameryce jako przedstawiciel rasy mieszanej.- Obraz kreśli intymny portret aktorki Selmy Blair, kiedy ta stara się przyzwyczaić się do życia ze stwardnieniem rozsianym.- Była pani Gucci, Patrizia Reggian, opowiada swoją historię - od spotkania z Maurizio i wybuch miłość między nimi, przez ich legendarnym ślubie po koszmar, który po nim nastąpił.• 1 majaKrólowe Berlina II, odc. 5-630-metrowa fala II, odc. 3Sukcesja IV, odc. 6Barry IV, odc. 4Ktoś, gdzieś II, odc. 2Royal Crackers, odc. 7Przegląd tygodnia. Wieczór z Johnem Oliverem X, odc. 10DemonloverPo majuHabemus papam - mamy papieża• 2 majaMłody sheldon VI, odc. 18Pani Davis, odc. 5Hydraulicy z Białego Domu, odc. 1• 3 majaDave III, odc. 3All American V, odc. 181000% mnie: wymieszane dorastanie• 4 majaRycerze Gotham, odc. 6Bez grzechu, odc. 1-4Miłość i Śmierć, odc. 4To wspaniałeOto Selma Blair• 5 majaNa planie XX, odc. 18Stamtąd II, odc. 2Wojewnicy Jednorożca, odc. 1-2#BringBackAlice, odc. 5WdowyGościeRomantyczny przewodnik po zaginionych miejscachRabiye Kurnaz kontra George W. BushRiminiAida• 6 majaMoley, odc. 27-39A Black Lady Sketch Show IV, odc. 4• 7 majaPrzejażdżkaChciałem się ukryć• 8 maja30-metrowa fala II, odc. 4Sukcesja IV, odc. 7Barry IV, odc. 5Ktoś, gdzieś II, odc. 3Przegląd Tygodnia. Wieczór z Johnem Oliverem X, odc. 11Royal Crackers, odc. 8Po obu stronach otchłani, odc. 1-2Pierwsza miłośćWonder Woman• 9 majaMłody Sheldon VI, odc. 19Pani Davis, odc. 6Hydraulicy z Białego Domu, odc. 2• 10 majaDave III, odc. IVAll American V, odc. 19• 11 majaRycerze Gotham, odc. 7Miłość i Śmierć, odc. 5Gra w kluczeNajdłuższy weekendLady Gucci: historia czarnej wdowy• 12 majaNa planie XX, odc. 19Stamtąd II, odc. 3Mariachi, odc. 1-8Wojewnicy Jednorożca, odc. 3#BringBackAlice, odc. 6Bodies Bodies BodiesZłodziej tożsamości. Historia prawdziwaLunana. Szkoła na końcu świataRoseOcean czasuSiostryFantastyczny Pan LisZadzwoń do JaneTaurus• 13 majaThe Heroic Quest of the Valiant Prince Ivandoe, odc. 1-8Black Lady Sketch Show IV, odc. 5Wielka III, odc. 1-10• 15 maja30-metrowa fala II, odc. 5Sukcesja IV, odc. 8Barry IV, odc. 6Ktoś, gdzie II, odc. 4Przegląd tygodnia. Wieczór z Johnem Oliverem X, odc. 12Royal Crackers, odc. 9Po obu stronach otchłani, odc. 3-4