Ruszyły castingi do nowych edycji "The Voice of Poland", "The Voice Senior" i "The Voice Kids"

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polska ogłosiła castingi do nowych odsłon muzycznych talent show telewizyjnej Dwójki.

Kilka dni temu zakończyła się szósta edycja "The Voice Kids", którą wygrała Martyna Gąsak z drużyny Dawida Kwiatkowskiego, który jednocześnie pożegnał się z programem. Talent show z udziałem dzieci był ostatnim z rodziny "The Voice", który mogliśmy oglądać na antenie TVP2 od września ubiegłego roku. To jednak nie koniec.Właśnie ogłoszono nabór do 14. edycji "The Voice of Poland", 5. edycji "The Voice Senior" oraz 7. edycji "The Voice Kids". Na stronie voicecasting.pl należy wybrać program, w którym chce się wziąć udział i wysłać zgłoszenie - krótką ankietę dostępną na stronie oraz materiał wideo z nagranymi utworami. Casting przez internet to jedyna droga, aby wziąć udział w programie. Uczestnicy mogą wysyłać zgłoszenie do 14 maja 2023 r. do godz. 23:59. Po zakończeniu castingów, osoby, które zakwalifikują się do programu, zostaną poinformowane drogą mailową lub telefoniczną.Do programu "The Voice of Poland" mogą zgłaszać się muzykalne osoby, które ukończyły 16. rok życia. The Voice Senior" to program dla seniorów po 60. roku życia. Do "The Voice Kids" można zgłaszać uzdolnione muzycznie dzieci w wieku 8-14 lat. Zgłoszenie muszą wypełnić wyłącznie rodzice bądź opiekunowie prawni dziecka. Zgłoszenia wysłane przez dziecko lub inne osoby nie będące rodzicem / opiekunem prawnym, nie będą rozpatrywane.Jakie nagrania należy przygotować? Każda zgłaszająca się osoba powinna nagrać muzyczne występy do podkładu lub z wykorzystaniem akompaniamentu na pianinie bądź gitarze albo zaśpiewać a cappella. Należy przygotować utwory w języku polskim i angielskim. W przypadku "The Voice Senior" chętni mogą przesłać dwa utwory w języku polskim. Ważne, aby nagrania nie były edytowane za pomocą programów do obróbki dźwięku. Powinny być także pozbawione wszelkich efektów zmieniających głos.