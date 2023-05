Kluczowy mecz Serie A, półfinały Pucharu Niemiec - piłkarski tydzień z Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Piłkarskie emocje na antenach Eleven Sports

W najbliższy czwartek ELEVEN SPORTS pokaże ważny mecz Serie A pomiędzy Udinese Calcio a SSC Napoli, który może przesądzić o losach mistrzostwa Włoch w sezonie 2022/23. Jeśli na Stadio Friuli drużyna Piotra Zielińskiego i Bartosza Bereszyńskiego przynajmniej zremisuje, to zapewni sobie pierwsze scudetto od 1990 roku. Azzurri są najskuteczniejszym zespołem ligi włoskiej, dlatego w tym spotkaniu bardzo liczą na największe gwiazdy swojej ofensywy - Victora Osimhena i Chwiczę Kwaracchelię, którzy w bieżących rozgrywkach strzelili łącznie aż 33 gole. Gospodarze nie mają zamiaru ułatwiać im zadania i chcą przedłużyć passę siedmiu domowych występów bez porażki. Zapowiada się ekscytujące widowisko!Sporych emocji powinny dostarczyć także starcia półfinałowe Pucharu Niemiec. We wtorek broniące trofeum RB Lipsk zmierzy się na wyjeździe z S.C. Freiburgiem. Atutem Byków będzie z pewnością Christopher Nkunku, który w miniony weekend zdobył zwycięską bramkę w ligowej konfrontacji z TSG 1899 Hoffenheim. Tym razem o sukces może być znacznie trudniej, bo ekipa z Freiburga wygrała swoje trzy ostatnie mecze, tracąc w sumie tylko jedną bramkę. W drugim półfinale VfB Stuttgart zagra na Mercedes-Benz Arena z Eintrachtem Frankfurt. W tym spotkaniu warto zwrócić szczególną uwagę na napastnika gości, Randala Kolo Muaniego, który w obecnej edycji DFB-Pokal zanotował aż pięć goli i dwie asysty. Czy 24-latek przesądzi o awansie Eintrachtu do wielkiego finału Pucharu Niemiec?W nadchodzących dniach widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć również istotne mecze LaLiga Santander. Kibicom zaprezentuje się między drugi w tabeli Real Madryt, który zmierzy się z czwartym Realem Sociedad. Dla fanów ligi francuskiej zaplanowano transmisję meczu RC Lens Przemysława Frankowskiego, Adama Buksy i Łukasza Poręby z Toulouse FC.Plan transmisji:Wtorek (2 maja):• 19:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1)komentarz: Eryk Szpruch, Marcin Gazda• 20:40 DFB-Pokal:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zieliński• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Adrian Gątarek• 21:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, transmisja również w natywnym 4K)komentarz: Sebastian Chabiniak, Mateusz MajakŚroda (3 maja):• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Tomasz Zieliński• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Mikołaj Kruk• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Grzyb• 20:40 DFB-Pokal:(Eleven Sports 1, transmisja również w natywnym 4K)komentarz: Patryk Mirosławski, Mateusz Majak• 20:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Dominik Guziak, Tomasz Zieliński• 20:55 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Sebastian Chabiniak, Piotr Czachowski• 20:55 Serie A:(Eleven Sports 4)komentarz: Eryk Szpruch, Mikołaj KrukCzwartek (4 maja):• 19:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Eryk Szpruch, Marcin Gazda• 19:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Adrian Gątarek• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1, transmisja również w natywnym 4K)komentarz: Mateusz Święcicki, Tomasz Zieliński• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:40 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Michał Świerżyński