"Bajeczki Yeti", "Pfffiraci 1" i "Barbie: Skipper - Przygody opiekunek" w MiniMini+

Łukasz Szewczyk

• Majowe nowości dla dzieci na antenie MiniMini+ oraz w Canal+ Online

"Barbie: Skipper - Przygody opiekunek" / ©2023 Mattel

Wśród premierowych pozycji MiniMini+ na maj seria(od 8 maja, emisja od poniedziałku do piątku o godz. 8.50 i 17.55). Yétili to duży, kosmaty, pluszowy yeti, maskotka lokalnej księgarni. Kiedy zapada noc, ten sympatyczny stwór budzi się do życia. Co wieczór czyta bajki swoim przyjaciołom, dwóm pluszowym myszkom. Nina i Leon słuchają go uważnie, zadając pytania, na które Yétili stara się odpowiedzieć. Rozmawiają o historyjkach, których wspólnie wysłuchali, i uczą się nowych słów.Kolejna propozycja to serial(od 22 maja, emisja od poniedziałku do piątku o godz. 7.20 oraz 15.05). Na wyspie Calypso trzy pełne zapału załogi uczą się, jak być pfffiratami - żeglować, szukać skarbów, czytać stare mapy i wychodzić cało z każdej opresji. Sławna kapitan Lamar i stary wilk morski Duncan wyznaczają im zadania. Która drużyna poradzi sobie najlepiej? Pat, Lily i Stede starają się ze wszystkich sił, choć szczęście nie zawsze im sprzyja.Kanał MiniMini+ przygotował także premierę filmu(premiera 13 maja, o godz. 10.30). Utalentowana i ambitna Skipper pracuje jako opiekunka do dzieci. I choć bardzo się stara, nie wszystko idzie po jej myśli. Tym razem na pierwszym planie zobaczymy Skipper. Młodsza siostra Barbie chce pracować w czasie wakacji. Próbuje swoich sił jako opiekunka do dzieci. W mieście Malibu zapracowani rodzice szukają kogoś, komu mogliby spokojnie powierzyć swoje pociechy. Mają jednak duże wymagania. Czy Skipper zdoła im sprostać?Pozycje dostępne będą także w serwisie Canal+ Online.