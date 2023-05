Łukasz Szewczyk

"Gwiezdne wojny: Przygody Młodych Jedi" w Disney Junior

• "Gwiezdne wojny: Przygody Młodych Jedi" to pierwsza produkcja z uniwersum "Gwiezdnych wojen" kierowana do grupy odbiorców w wieku 3-7 lat.

• Przyjaźń, poczucie odpowiedzialności czy lojalność to tylko niektóre z wartości, jakich bohaterowie serii, a wraz z nimi najmłodsi widzowie, będą się uczyć od legendarnego Mistrza Yody.

• Premiera w Disney Junior

Fot. Disney