"Agnetki" w Canal+ Domo, "Domowa piekarnia Kucharskiego 4" w Canal+ Kuchnia

• Lifestylowy maj w tematycznych kanałach Domo+ i Kuchnia+ oraz serwisie Canal+ Online

Polską premierąbędzie nowa seria(od 7 maja w Canal+ Domo i Canal+ Online). Kulisy wielkiego biznesu i kobiety, które wprawiają go w ruch. Czteroodcinkowy dokument przedstawia pracę agentek zajmujących się najbardziej luksusowymi oraz najwyżej wycenianymi nieruchomościami w Polsce. Pokazuje, na czym dokładnie polega praca agentek oraz jak wyglądają najdroższe domy i apartamenty w naszym kraju, których jest coraz więcej. Podobnie jak klientów, którzy są nimi zainteresowani. Klientów, do których trzeba umieć dotrzeć, zrozumieć ich potrzeby oraz znaleźć nieruchomość, która spełni ich oczekiwania. Takich ofert lokali nie znajdziecie w ogłoszeniach.Wśród premier także seria poradnikowa(od 13 maja w Canal+ Domo i Canal+ Online). Całoroczny dom na przedmieściach, designerska leśniczówka na wynajem albo wakacyjny azyl dla rodziny. Bohaterowie programu mają różne cele, ale chcą je osiągnąć szybko, bo w zaledwie miesiąc. Prowadzący, Damian Urbańczyk, przygląda się realizacji tych ambitnych planów, a my zobaczymy cały proces budowy - od zarysu projektu do finalnego efektu. Poznamy również nowoczesne technologie i realne koszty takiej inwestycji.Powraca seria dokumentalna(od 9 maja w Canal+ Domo i Canal+ Online). A oto kolejne spotkanie z Brytyjczykami, którzy wahają się między sprzedażą domu a jego generalnym remontem. Kirstie Allsopp i Phil Spencer pomogą im dokonać prawidłowego wyboru, rozważając przy tym wszelkie "za" i "przeciw". Prowadzący odwiedzą też bohaterów poprzednich edycji programu, by sprawdzić, czy są oni zadowoleni z podjętych wówczas decyzji.Z kolei w serii dokumentalnej(od 14 maja w Canal+ Domo i Canal+ Online) poznamy lepiej przedsiębiorczych Brytyjczyków, którzy spełniają marzenia o własnym B&B. Nie trzeba mieć wielkich pieniędzy ani hektarów ziemi, by stworzyć pensjonat typu bed and breakfast. Kluczem do sukcesu jest dobry pomysł na to, jak się wyróżnić wśród licznej konkurencji. To może być domek na drzewie, zaadaptowana szopa, wagon albo autobus. Bohaterowie programu mają nieszablonowe pomysły i wcielają je w życie. Z pomocą przychodzi im mistrz stolarski, Simon Parfett.Na anteniepolską premierą będzie seria(od 13 maja w Canal+ Kuchnia i Canal+ Online). Piotr Kucharski powraca z kolejną porcją sprawdzonych przepisów na pieczywo z różnych stron świata. Tym razem pokaże m.in., jak upiec prosty chleb bez wyrabiania, bułki pszenne zwane knyplami, bolo de caco, czyli płaski chlebek popularny na Maderze, oraz shokupan - delikatny mleczny chleb z Japonii.Z nowymi sezonami wraca czeska seria(od 21 maja w Canal+ Kuchnia i Canal+ Online). Kateřina Winterova, aktorka, prezenterka i propagatorka zdrowego stylu życia, opowiada o dobroczynnych właściwościach rozmaitych roślin i innych naturalnych składników. Pokazuje, jak wykorzystać je w kuchni i przyrządzić proste, smakowite dania wedle tradycyjnych przepisów. Bohaterka programu odwiedza lokalnych producentów żywności i ogrodników, dla których uprawa roślin jest radością i pasją.Wśród premier seria dokumentalna(od 21 maja w Canal+ Kuchnia i Canal+ Online). W 1998 roku szef kuchni Hugh Fearnley-Whittingstall przeniósł się z Londynu do River Cottage w hrabstwie Dorset. Chciał uprawiać warzywa i owoce, by osiągnąć samowystarczalność i mieć pewność co do jakości jedzenia, które trafia na jego stół. Z czasem gospodarstwo się rozrosło, a sam Hugh stał się znanym proekologicznym aktywistą. Odwiedzamy go ponownie, by przyjrzeć się życiu na farmie.