Premierowy maj w TVN Style. Nowy program Doroty Szelągowskiej

Łukasz Szewczyk

• Pięć premier w majowej ramówce TVN Style

• Na ekranach pojawią się nowe odcinki dobrze znanych widzom hitów, ale nie zabraknie również zupełnie nowych formatów

Od maja na antenie TVN Style można oglądać program. Mistrzyni remontów Dorota Szelągowska tym razem wystąpi na antenie w dwóch rolach: projektantki i klientki. Wszystko po to, aby urządzić swoje wymarzone mieszkanie, do którego wprowadzi się ze swoją córką Wandą. Czeka ją niezłe wyzwanie! Remontowana przestrzeń znajduje się w kamienicy z 1939 roku, co niesie za sobą szereg projektowych wyzwań. Czy na 80 metrach kwadratowych uda jej się stworzyć wymarzone, przytulne i nowoczesne mieszkanie, w którym poczuje się jak w domu?Od 13 maja. Widzowie TVN Style spotkają się również z Anną Nowak-Ibisz, która wyruszy w Polskę, aby sprawdzić, jak nowoczesne technologie ułatwiają nam życie i usprawniają codzienne funkcjonowanie. Od systemów bezpieczeństwa przeciwpowodziowego po inteligentne parkingi - współczesne miasta chętnie korzystają z dobrodziejstw techniki, aby dbać o swoich mieszkańców. Dowiemy się także jak smart cities funkcjonują za granicą oraz zastanowimy się co w tej dziedzinie może przynieść nam przyszłość.Czy w jednym programie mogą pojawić się Brad Pitt, Jason Momoa, Ryan Gosling, Chris Hemsworth, Hugh Jackman, Simon Baker i Piotr Stramowski? W maju na antenie TVN Style zadebiutuje seria(od 13 maja), w której ujętych zostanie 100 najprzystojniejszych i najbardziej interesujących mężczyzn na świecie. O swoich typach opowiedzą m.in. Daria Ładocha, Barbara Kurdej-Szatan, Kinga Burzyńska, Ania Nowak-Ibisz, Anna Dec, Dagmara Bryzek, Kasia Węsierska czy Klaudia Nieścior.W maju na ekrany z nowymi odcinkami powróci także program(od 17 maja), w którym ekspertki Agnieszka Winnicka i Magda Socha-Włodarska ponownie pomogą parom w opałach w organizacji najważniejszego dnia w ich życiu. W tej serii poznamy Ilonę i Jakuba, którzy marzą o ślubie w stylu glamour oraz Natalię i Łukasza, którzy mają zamiar pobrać się w klimatycznym dworku. Przed Agnieszką i Magdą niejedno wyzwanie, ale panie jak zwykle dadzą z siebie wszystko, aby spełnić marzenia zakochanych.Na antenę, z czwartym sezonem powróci także(od 17 maja). Dla prowadzących Agnieszki Musiał-Chmielnik i Macieja Mindaka, rynek nieruchomości nie ma żadnych tajemnic! W każdym odcinku ekspercka para pomoże znaleźć, a następnie urządzić wymarzone mieszkanie w ramach ustalonego przez bohaterów budżetu. Jak się okaże, priorytety uczestników będą się od siebie różnić - dla jednych najważniejsza będzie funkcjonalność wnętrz, a dla innych dogodna lokalizacja lub własny ogród.