Specjalne programy z okazji koronacji Karola III w BBC Lifestyle

Łukasz Szewczyk

• Rodzina królewska zza kulis

• Z okazji nadchodzącej koronacji Karola III, BBC Lifestyle zaprezentuje trzy specjalne programy, które pozwolą lepiej zrozumieć złożoność tego ważnego dla Zjednoczonego Królestwa wydarzenia.

"Urodzony, by zostać królem" / Fot. BBC

Pierwsza propozycja to(emisja 6 maja o godz. 21.00). Książę Karol, najdłużej urzędujący następca tronu, zostaje koronowany na króla. Jego bliscy i wieloletni współpracownicy podsumowują, co osiągnął w roli księcia Walii, i próbują przewidzieć, co wniesie do Zjednoczonego Królestwa jako nowy monarcha.BBC Life odkryje także(emisja 13 maja o godz. 21.00). Insygnia ceremonialne władców Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii będące symbolem i dumą imperium brytyjskiego przechowywane są w Twierdzy Tower w Londynie. Z każdym z tych klejnotów wiąże się historia, każdy z nich jest świadkiem ważkich wydarzeń, powstawania i upadków imperiów, tematem nieskończonych legend, plotek oraz najdziwniejszych opowieści. Na klejnoty koronne składa się zdumiewająca kolekcja najbardziej cenionych kamieni szlachetnych na Ziemi. Przykładem może być posiadający wyjątkowo burzliwą historię Kohinoor - najsłynniejszy i największy diament świata. A jest on tylko jednym z tysięcy klejnotów zdobiących liczne królewskie korony, które składają się na najcenniejszy skarb Wielkiej Brytanii. Dziennikarz Clive Myrie przedstawia dzieje klejnotów koronnych, czyli odwiecznego symbolu władzy i monarchii.Z kolei program dokumentalny(20 maja, o godz. 21.00) przedstawia nieznane, bo prywatne, oblicze kobiety przez dekady pełniącej służbę państwową. O królowej Elżbiecie opowiadają osoby, które ją znały, a psycholog kliniczny rozszyfrowuje mowę jej ciała, bardzo oszczędną podczas publicznych wystąpień.