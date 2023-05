Trzy pojedynki o mistrzostwo. Gala ONE Fight Night 10 na żywo w Fightklubie

Łukasz Szewczyk

• Takiego show od ONE Championship jeszcze w tym roku nie było.

• W nocy z piątku na sobotę (5/6 maja) w Denver gala z trzema pojedynkami o mistrzostwo świata, w tym z epicko zapowiadającym się trzecim starciem Johnson vs Moraes.

• Transmisja w Fightklubie

ONE Fight Night 10

W Denver rozegrane zostaną łącznie trzy pojedynki o tytuł w trzech różnych dyscyplinach. Walką skupiającą największą uwagę będzie oczywiście starcie Johnsona z Moraesem, na uwagę zasługują jednak również walki o pasy w Muay Thai (Rodtang vs Edgar Tabares) i grapplingu (Mikey Musumeci vs Osamah Almarwai), a także szereg innych konfrontacji, w których na szali nie będą leżały tytuły, ich zwycięzcy znaczącą mogą się jednak do nich przybliżyć.W Kolorado panujący mistrz ONE w wadze muszej i bezdyskusyjnie jedna z legend światowego MMA, Demetrious "Mighty Mouse" Johnson i były król dywizji, Adriano Moraes będą chcieli rozstrzygnąć, który z nich jest obecnie najlepszym zawodnikiem tej kategorii wagowej. Czy będzie to zwieńczenie trylogii na jakie wszyscy czekają? I czy w ogóle będzie to zakończenie tej niezwykłej batalii? Amerykanin w jednym z niedawnych wywiadów zapowiadał, że być może będzie to jego ostatnia walka w MMA, szykuje się bowiem powoli do odejścia na emeryturę. Fani wierzą jednak, że bez względu na wynik potyczki w Kolorado, "Mighty Mouse" jeszcze długo nie będzie żegnał się z oktagonem.A wyniku tej konfrontacji wskazać nie sposób. Po raz pierwszy obaj fighterzy rywalizowali ze sobą w kwietniu 2021 roku na gali ONE on TNT 1, a Brazylijczyk wygrał przez nokaut w drugiej rundzie, efektownie kończąc walkę kolanem. Jeszcze efektowniej Johnson zrewanżował się swojemu rywalowi w sierpniu ubiegłego roku na ONE Fight Night 1, kiedy to również kolanem znokautował "Mikinho" w czwartej rundzie, odzyskując tym samym utracony wcześniej pas. W Denver obaj ostrzą sobie zęby na wygraną, obaj doceniają jednak klasę przeciwnika, dlatego trudno spodziewać się, żeby od pierwszej rundy rzucili na szalę wszystkie moce. Im jednak dłużej trwała będzie walka, tym większych fajerwerków powinniśmy się spodziewać.Bezpośrednio przed główną walką wieczoru czekają nas jeszcze dwie batalie o mistrzowskie pasy. Najpierw aktualny czempion ONE wagi muszej w grapplingu, Mikey "Darth Rigatoni" Musumeci, będzie bronił swojego tytułu w konfrontacji ze wschodząca gwiazdą sportów walki z Jemenu, Osamahem Almarwaie, który pragnie być pierwszym fighterem z Bliskiego Wschodu koronowanym w jednej z najbardziej prestiżowych organizacji na świecie.Następnie ikona Muya Thai, Rodtang Jitmuangnon, stanie w oktagonie naprzeciw szybkiemu i uderzającemu bardzo precyzyjnie Meksykaninowi Edgarowi Tabaresowi. Stawką tej konfrontacji będzie należący do Taja mistrzowski pas w wadze muszej. Rodtang w Denver po raz piąty będzie bronił wywalczonego w 2019 roku, po zwycięstwie z Jonathanem Haggertym, tytułu. "Iron Man" do tej pory skutecznie odpierał ataki Waltera Goncalvesa, żądnego rewanżu Haggerty'ego, Petchdama PetchyindeeAcademy i Josepha Lasiriego. Czy w piątkową noc znów okaże się lepszy i odeśle do narożnika kolejnego challengera?Wielu kibiców czeka również na powrót do oktagonu Sage'a Northcutta. Amerykanin wskutek koszmarnej kontuzji odniesionej w swoim debiucie w ONE Championship zmuszony był zawiesić karierę na długie cztery lata. W 2019 roku w starciu z Cosmo Alexandre podczas ONE: Enter the Dragon został znokautowany tak mocno, że aż osiem kości jego twarzy uległo złamaniu. Po tamtej walce Amerykanin zdecydował się zejść dwie kategorie wagowej niżej, a do oktagonu miał wrócić w 2021 roku, wówczas jego starcie z Shinyą Aokim storpedowały perturbacje zdrowotne wywołane wirusem Covid-19. W weekend Northcutt być może w końcu znów zaprezentuje się publiczności. Tym razem jego rywalem będzie pakistańska wschodząca gwiazda, Ahmed Mujtaba, który swoje dwie poprzednie walki kończył przez nokaut w pierwszej rundzie. Czy i w Denver będzie kontynuował swoją serię?Jednym z jaśniejszym punktów gali będzie być może najciekawszy grapplingowy pojedynek w całej historii ONE Championship, w którym 20-letni specjalista BJJ, Tye Ruotolo, zejdzie dwie kategorie wagowe niżej, żeby zmierzy się z aktualnym królem wagi średniej MMA, Reinierem de Ridderem. Pierwszy z niech w ONE ma na razie 100% skuteczność zwycięstw, a w świecie sportów walki uchodzi za jednego z najagresywniejszych grapplerów. W Denver zmierzy się jednak z najtrudniejszym rywalem w karierze, wyśmienitym Holendrem, który może pochwalić się czarnymi pasami w BJJ i judo i który - co może mieć kluczowe znaczenie w tej walce - jest zdecydowanie wyższym od swojego rywala.Podczas ONE Fight Night 10 na dobrą sprawę nie będzie kiedy złapać oddechu, bo cała gala od początku do końca usiana jest wyśmienitymi walkami. Poza powyższymi warto na pewno przyjrzeć się starciu kobiet w wadze atomowej, w którym była mistrzyni ONE w Muay Thai i kick-boxingu, Stamp Fairtex, zmierzy się z Amerykanką Alyse Anderson. Wygrana Tajki może jej zapewnić walkę o pas w trzeciej dyscyplinie w ONE.Również o potencjalną konfrontację o pas w Denver walczył będzie stary dobry znajomy polskich kibiców z gal KSW, Roberto Soldic, który w starciu wagi półśredniej sprawdzi formę Zebaztiana Kadestama. Bardzo ciekawe podczas najbliższej gali zapowiada się także potyczka byłego mistrza świata dwóch dywizji ONE, Aunga La N Sanga z Fan Rongiem oraz pojedynek w wadze słomkowej specjalizującej się w boksie tajskim Jackie Buntan z Diandrą MartinONE Fight Night 10 w nocy z piątku na sobotę (5/6 maja) o godz. 2:00 na żywo w Fightklubie.