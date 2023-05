Viaplay zapowiada serial dokumentalny o legendzie KSW. "Materla. Lionheart"

Łukasz Szewczyk

• Michał Materla jest legendą mieszanych sztuk walki. Z 21 zwycięstwami w KSW jest rekordzistą tej organizacji i prawdopodobnie jednym z najlepszych zawodników MMA na świecie.

• Niesamowitą historię i niełatwą drogę na szczyt gwiazdy

i wieloletniego mistrza Konfrontacji Sztuk Walki przedstawia nowa produkcja Viaplay

Serial "Materla. Lionheart" na Viaplay / Fot. Viaplay

Mieszane sztuki walki w ekspresowym tempie zdobywają coraz większą rzeszę kibiców na całym świecie. Rozwój MMA w Polsce na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat jest wręcz imponujący. Jednym z pionierów i legendą tej dyscypliny sportu w naszym kraju jest bez wątpienia Michał Materla.Widzowie Viaplay już od grudnia 2021 roku mogą pasjonować się walkami KSW, a zainteresowanie transmisjami kolejnych gal tej organizacji stale rośnie. Jednym z ulubieńców polskich kibiców jest Michał Materla - mistrz, którego sportowa i życiowa droga nie zawsze usłane były różami. W dwuodcinkowym serialu dokumentalnym Viaplay 'Materla. Lionheart' Viaplay odsłania kulisy kariery rekordzisty KSW.- podkreśla Michał Materla."Wojownik ze Szczecina" przez ponad trzy lata był królem swojej kategorii wagowej, a na koncie ma stoczonych ponad 40 pojedynków w swojej 20-letniej karierze w oktagonie, 25 wygranych przed czasem, w tym 12 zakończonych nokautem. Jest najczęściej wygrywającym zawodnikiem w historii KSW - odniósł aż 21 triumfów walcząc dla tej organizacji. Michał Materla słynie nie tylko z efektownych zwycięstw, ale też z widowiskowego i porywającego fanów stylu walki.Kariera Michała Materli to jednak nie tylko same zwycięstwa i sukcesy, ale też nieoczekiwane trudności, zakręty życiowe, porażki oraz poważne kontuzje. Już jako młody chłopak stracił ojca, co nie pozostało bez wpływu na jego dalszą drogę. W profesjonalnym sporcie również aspekt psychologiczny ma ogromne znaczenie. Codzienność zawodników MMA to mordercze treningi, nieustanne kontrolowanie wagi, ogromy stres i napięcie przed walką, a wreszcie starcie, czasami krwawe, z którego tylko jeden z nich może wyjść zwycięsko.Serial dokumentalny "Materla. Lionheart" pokazuje ogrom pracy, poświęceń i wyrzeczeń z jakimi wiąże się kariera profesjonalnego fightera, ale odsłania także ten bardziej osobisty, prywatny obraz legendy tego sportu. Z najbliższej odległości przyglądamy się różnym obliczom mistrza - bez retuszu, bez cenzury i bez półprawd.- mówi Barbara Wiśniewska-Grzesiak, Executive Producer Non-scripted Content, Viaplay Group.Za produkcję 'Materla. Lionheart' odpowiada studio filmowe MAVision. Pomysłodawcą, producentem i współreżyserem serialu jest Marcin Majerski. Scenarzystą i współreżyserem dokumentu jest Paweł Domański ('Milczące pokolenie', 'Obrońcy'). Producentem wykonawczym po stronie Viaplay jest Barbara Wiśniewska-Grzesiak.- podkreśla Marcin Majerski, producent i współreżyser serialu. -- dodaje Majerski.Premiera serialu dokumentalnego "Materla. Lionheart" jeszcze tej wiosny tylko na Viaplay.