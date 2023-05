Onet wzmacnia redakcyjny zespół Onet Premium

Łukasz Szewczyk

• Jolanta Molińska z początkiem maja 2023 r. przechodzi do Onetu i obejmuje nowo utworzone stanowisko szefowej redakcyjnego zespołu Onet Premium.

Do zadań Jolanty Molińskiej będzie należała m.in. rozbudowa siatki autorów zewnętrznych i koordynacja współpracy z partnerami zagranicznymi. Będzie raportowała do Pawła Ławińskiego, zastępcy redaktora naczelnego Onetu.- mówi Paweł Ławiński, zastępca redaktora naczelnego Onetu.Jolanta Molińska do redakcji Onetu przechodzi z Gazeta.pl, gdzie była zastępczynią redaktorki naczelnej magazynu Weekend.Gazeta.pl. W mediach pracuje od ponad 20 lat, z czego od kilkunastu w mediach internetowych. Zaczynała w toruńskich "Nowościach", pracowała m.in. w "Życiu Warszawy" i dla Newsweek.pl. Od 2015 pracowała w magazynie Weekend.Gazeta.pl.