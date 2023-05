CNN ze specjalnym programem na żywo z koronacji króla Karola III

Łukasz Szewczyk

• W sobotę 6 maja stacja CNN dołączy do transmitowania koronacji króla Karola III spod Pałacu Buckingham.

Z londyńskiego studia CNN nadawać będą dziennikarze stacji Richard Quest i Julia Chatterley, a wraz z nimi także historyczka i znawczyni rodziny królewskiej Kate Williams, komentatorki królewskie CNN Emily Nash i Sally Bedell Smith, a także współpracująca ze stacją Trisha Goddard.Reporterzy CNN będą również rozmieszczeni na trasie procesji koronacyjnej - Bianca Nobilo przed Opactwem Westminsterskim, Salma Abdelaziz i Matthew Chance będą relacjonować spośród zgromadzonych przy alei The Mall, wystąpi także Anna Stewart. Dziennikarze CNN przedstawią również relację z krajów Wspólnoty Narodów takich jak Indie, Australia i Kenia.CNN International rozpocznie transmisję z koronacji wcześniej, o godz. 7:00, a poprowadzi ją prezenterka Isa Soares przed Pałacem Buckingham. Z relacją na żywo z Londynu dołączą Nada Bashir, Christina Macfarlane i Anna Stewart.Koronacji króla Karola III i królowej Camilli poświęcony został także nowy odcinek "The Whole Story with Anderson Cooper", który premierowo został wyemitowany w ubiegłą niedzielę. Reportaż Erici Hill z CNN "The Reign Begins: Karol i Camilla" obejmuje wywiady z największymi ekspertami brytyjskiej rodziny królewskiej i wieloma bliskimi Windsorów, którzy dyskutują o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości nowych władców.CNN Digital dostarcza swoim odbiorcom obszerne materiały w dniach poprzedzających koronację, w tym interaktywne informacje o królu Karolu III i o nowej królewskiej linii sukcesji, galerie zdjęć, explainery, czy specjalne koronacyjne wydanie biuletynu Royal News. Obejmie także aktualizacje na żywo w dniu koronacji.Koronacja Króla Karola III będzie transmitowana na kanałach CNN, CNN International i CNN Español już w najbliższą sobotę 6 maja od godz. 11:00 do 18:00.Relacja z wydarzenia będzie nadawana na żywo także online, bez konieczności logowania się do sieci kablowej, poprzez stronę internetową w godzinach 11:00-16:00 CET. Transmisja będzie dostępna na stronie CNN.com oraz poprzez aplikacje CNN dla iOS i Android, a także w aplikacjach CNN dla Apple TV, Roku, Amazon Fire, Chromecast i Android TV.