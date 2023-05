ERC Rajd Wysp Kanaryjskich na żywo w Motowizji

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend Gran Canaria stanie się rajdową areną.

• Po raz 47. odbędzie się Rajd Wysp Kanaryjskich, druga runda tegorocznych Rajdowych Mistrzostw Europy.

• Wszystkie odcinki specjalne zobaczycie na żywo w Motowizji z polskim komentarzem.

Gran Canaria to jedno z najpopularniejszych miejsc turystycznych na świecie. Co roku na wyspę na Atlantyku przyjeżdża ponad 4 miliony turystów. Wyspa będąca częścią Wysp Kanaryjskich ma długie tradycje rajdowe. Odbywający się na Gran Canarii Rajd Wysp Kanaryjskich zaczął się w 1977 roku i przez wiele lat jest częścią kalendarza Mistrzostw Europy. Obecnie jest regularnie od sezonu 2016, a wcześniej od 1982 aż do 2003 roku.Wyspy Kanaryjskie mają nawet swoje własne rajdowe mistrzostwa, składające się w tym roku z ośmiu asfaltowych rund. Z lokalnymi kierowcami w tym sezonie rywalizuje między innymi Jan Černý. Czeski kierowca łączy starty w rajdach z rallycrossem. W miniony weekend rywalizował z Damianem Litwinowiczem w pierwszej rundzie mistrzostw Europy Euro RX3.Na liście zgłoszeń znalazły się także dwie polskie załogi. Urzędujący wicemistrz Polski i obecny lider klasyfikacji generalnej po Rajdzie Świdnickim Grzegorz Grzyb wystartuje na Gran Canarii już po raz czwarty, drugi raz z Jakubem Wróblem w prawym fotelu. Czwarty raz pojadą także Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot.Tegoroczna edycja Rajdu Wysp Kanaryjskich składa się z 13 odcinków specjalnych. Rywalizacja rozpocznie się w czwartkowy wieczór miejskim superoesem w Las Palmas de Gran Canaria. Załogi pojadą nie tylko przy Gran Canaria Arena, ale także w jej środku!- mówi Krzysztof Mikulski, prezes Motowizji.Wszystkie odcinki specjalne z polskim komentarzem pokaże Motowizja. Kanał motoryzacyjny transmituje w tym roku wszystkie rundy Rajdowych Mistrzostw Europy oraz Rajdowych Mistrzostw Świata. Za komentarz odpowiadać będą Grzegorz Gac, Sławomir Szymczak, Michał Adamiuk i Krzysztof Woźniak, a ich gościem będzie kierowca rajdowy Aleks Zawada i pilot Łukasz Sitek.FIA Rajdowe Mistrzostwa Europy - harmonogram transmisji Rajdu Wysp Kanaryjskich:Czwartek (4 maja):• godz. 21:45 OS1 Las Palmas de Gran Canaria - DisaPiątek (5 maja):• godz. 11:15 OS2 Gáldar 1• godz. 12:21 OS3 Tejeda 1• godz. 13:11 OS4 Santa Lucía 1• godz. 15:15 Media Zone• godz. 16:15 OS5 Gáldar 2• godz. 17:13 OS6 Tejeda 1• godz. 18:03 OS7 Santa Lucía 2• godz. 19:30 Media ZoneSobota (6 maja):• godz. 10:45 OS8/OS9 Arucas 1/Moya-Vallesco 1• godz. 13:00 OS10 San-Mateo-Valsequillo 1• godz. 15:00 OS11/OS12 Arucas 2/Moya-Vallesco 2• godz. 18:00 OS13 San-Mateo-Valsequillo 2