Maj w Kino Polska. "Mały zgon", "Wróg doskonały", "Kamper", seriale Canal+

Łukasz Szewczyk

• Maj w Kino Polska

• Wśród nowości znajdzie się "Mały Zgon" - kryminalny serial Juliusza Machulskiego, "Wróg doskonały" - wciągający thriller z Tomaszem Kotem, muzyczna komedia "Disco Polo" oraz komediodramat "Kamper".

• Na antenie stacji zagoszczą również serie dokumentalne Canal+ ("Ludzie morza", "Łowcy tajemnic Bałtyku", "Małyszomania. Kochaj i rzuć").

Nowością na antenie Kino Polska będzie między innymi serial Juliusza Machulskiegoz Piotrem Grabowskim w roli głównej. Czarna komedia zabierze widzów w porywającą, kryminalną podróż przez świat narkotykowych karteli, rodzimych gangsterów rządzących więzieniem, skorumpowanych stróży prawa i podziemnego pokera rozgrywanego o miliony. Wartka akcja prowadzi przez mazurskie jeziora, lasy i spokojne w teorii miasteczka. A wszystko zacznie się, gdy dyrektor więzienia zamieni się miejscami z gangsterem z programu ochrony świadków...Na antenie Kino Polska zobaczyć będzie można również thriller, czyli znakomity debiut Tomasza Kota w zagranicznej produkcji. To pełna narastającego napięcia, zaskakująca i wciągająca adaptacja powieści Amélie Nothomb "Kosmetyka wroga", której podjął się hiszpański reżyser Kiké Maíllo. Światowa premiera filmu miała miejsce na 53. MFF w Sitges.Z kolei w szalony świat lat 90-tych porwie widzówz Tomaszem Kotem, Joanną Kulig i Dawidem Ogrodnikiem w rolach głównych. Film w reżyserii Macieja Bochniaka opowiada o fenomenie gatunku muzycznego, który zdobył serca milionów słuchaczy, mimo pogardy branży i lekceważenia ze strony prasy muzycznej.To jednak nie koniec filmowych nowości anteny. W maju w Kino Polska zadebiutuje również komediodramatczyli historia pary trzydziestolatków, których młodzieńcza miłość ustępuje miejsca prozie codzienności. Kiedyś zakochani w sobie do szaleństwa, dziś muszą zdecydować, czy kolejny krok w życiu zrobią razem czy osobno.Od poniedziałku do piątku Kino Polska zaprasza także na seans filmów dokumentalnych.to 10-odcinkowy serial, który zdradza kulisy pracy rybaków z Ustki. Z koleiw ośmiu odcinkach przybliży podwodne wyprawy doświadczonego nurka, Tomasza Stachury, który bada wraki spoczywające na dnie Bałtyku. Dokumentalne serie na antenie Kino Polska zabiorą widzów znad morza prosto w Tatry, w miejsce, gdzie narodziła się legenda polskich skoków narciarskich.to dwuodcinkowa historia gorączki, jaka opanowała Polskę po 2001 roku. W swoim dokumencie Michał Bielawski przygląda się fenomenowi popularności Adama Małysza i innych polskich mistrzów.