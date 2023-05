Serial "Kres niewinności" w TVP1

Łukasz Szewczyk

• Antysemityzm w komunistycznej Polsce, miłość dwojga młodych ludzi kontra system opresji - o tym opowiada polski serial "Kres niewinności"

• Premiera w TVP1

"Kres niewinności" to historia trudnej miłości dwojga młodych ludzi - Janka (Ignacy Liss) i Marty (Vanessa Aleksander) na tle burzliwych wydarzeń, które dokonały się w 1968 roku w Polsce. W styczniu studenci wychodzą na ulice zaprotestować przeciwko zakazowi wystawiania "Dziadów" (30 stycznia 1968 r.), a po przemówieniu Władysława Gomułki 19 marca 1968, nasilają się represje i masowa emigracja obywateli pochodzenia żydowskiego.Akcja serialu rozpoczyna się w listopadzie 1967 roku. Hanna Bielska, początkująca aktorka, spieszy się na spektakl pt. "Dziady", gdy po drodze przyłącza się do niej nieznajomy chłopak. To Janek Wolicki. Za wszelką cenę chce zaimponować dziewczynie i zyskuje w jej oczach, gdy przynosi maszynopis "Dziadów" z autografem samego Kazimierza Dejmka. Znajomość przeistacza się w zauroczenie. Tymczasem młody dziennikarz Dunin dowiaduje się, że jego kolega z pokoju ze względu na pochodzenie zostaje zwolniony. Gdy w tym samym momencie w redakcji pojawia się Janek, Dunin ma się nim zaopiekować.Romans Janka i Hanny rozkwita. Miłość młodych nabiera szekspirowskiego wymiaru. Tata Hanny jest szykanowanym przez komunistyczne władze lekarzem, a ojciec Janka to funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, który zaczyna się interesować rodziną ukochanej syna.W rolach głównych wystąpią m.in.: Ignacy Liss, Vanessa Aleksander, Ireneusz Czop, Edyta Olszówka, Mariusz Bonaszewski, Anna Radwan, Radosław Krzyżowski, Jacek Król, Marcin Sztabiński, Mikołaj Kubacki.Emisja serialu w niedziele o godz. 20.20 (od 7 maja) w TVP1