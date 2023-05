Hity Premier League i Bundesligi - piłkarski weekend z Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Kanonierzy kontra najlepsza obrona ligi - 35. kolejka Premier League

• Hit z udziałem Polaka czyli Borussia gra z Wolfsburgiem - 31. kolejka Bundesligi

Arsenal był na czele tabeli Premier League niemalże od początku sezonu. Na nieszczęście 'Kanonierów' spadek formy przytrafił się im w najgorszym możliwym momencie. Seria trzech remisów i porażka 1:4 w bezpośrednim starciu z City były dla londyńskiego bardzo kosztowne. 'Kanonierzy' w trzy tygodnie roztrwonili całą, mozolnie wypracowywaną przewagę nad najgroźniejszym rywalem.Dopiero wtorkowe, przekonujące zwycięstwo nad Chelsea (3:1) w derbach Londynu ponownie wlało w serca kibiców 'The Gunners' odrobinę nadziei na odzyskanie tytułu mistrzowskiego. Aby tak się stało gracze Mikela raczej nie mogą już sobie pozwolić na stratę punktów na finiszu sezonu i liczyć na potknięcia 'Obywateli'. Nie będzie to zadanie łatwe, bowiem już w niedzielę Arsenal zagra na wyjeździe z rewelacyjnym Newcastle. 'Sroki' zajmują znakomite, trzecie miejsce w tabeli i są już niemal pewne gry w Lidze Mistrzów jesienią. Co więcej, z zaledwie 27 straconymi golami mogą się pochwalić najlepszą obroną w całej Premier League! Warto dodać, że w meczu z Chelsea pełne 90 minut rozegrał Jakub Kiwior, polski obrońca spisał się bardzo dobrze i jest duża szansa, że w Newcastle ponownie zobaczymy go w akcji.Tymczasem obrońcy tytułu podejmą Leeds, które zajmuje 17. pozycję i drży o ligowy byt. City prezentuje w ostatnich tygodniach znakomitą dyspozycję, o czym świadczy wspomniane dziewięć ligowych wygranych z rzędu oraz awans do półfinału Ligi Mistrzów. Ewentualna strata punktów z outsiderem byłaby niemała sensacją.Ostatnia porażka z Newcastle (0:1) jeszcze bardziej skomplikowała sytuację Jan Bednarka i jego kolegów z Southampton. 'Święci' tracą sześć punktów do miejsca gwarantującego utrzymanie i chyba tylko najwierniejsi fani liczą, że ich ulubieńcom uda się te straty odrobić. Pierwszym i podstawowym warunkiem, aby tak się stało będzie zwycięstwo w poniedziałkowym boju z Nottingham Forest, a więc bezpośrednim rywalem w walce o pozostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.Przełom kwietnia i maja nie był udany dla ekipy West Hamu, przez porażki z Crystal Palace (3:4) i Manchesterem City (0:3) 'Młoty' ponownie niebezpiecznie zbliżyły się do strefy spadkowej. Ich przewaga nad klubami walczącymi o ligowy byt stopniała do czterech punktów, ale zwycięstwo w nadchodzącym, spotkaniu z Manchesterem United pomogłoby uspokoić nieco nerwową sytuację w ekipie Łukasza Fabiańskiego.Do szerokiego składu Aston Villi wciąż nie wrócił Matty Cash, który w połowie marca doznał kontuzji w eliminacyjnym meczu reprezentacji Polski z Czechami. Co prawda przed tygodniem 'The Villains' przegrali z 'Czerwonymi Diabłami' 0:1, ale wciąż liczą się w walce o piątą lokatę, dającą awans do Ligi Europy. W ten weekend Villa zagra z Wolverhampton, a więc klubem środka tabeli.W ostatnim czasie Bayern i Borussia dosyć regularnie zamieniały się miejscami na szczycie ligowej tabeli. Po porażce w Der Klassikerze w połowie marca, gracze z Dortmundu tracili do Bawarczyków dwa punkty. Ta niewielka różnica dzieląca oba zespoły utrzymywała się przez kilka tygodni, aż w końcu Bayern dosyć nieoczekiwanie uległ FSV Mainz (1:3). Tymczasem Borussia rozgromiła Eintracht Frankfurt (4:0) i ponownie wskoczyła na fotel lidera. W ubiegły weekend role się odwróciły - Borussia zgubiła punkty w Bochum (1:1), a Bayern pokonał Herthę Berlin (2:0) i ponownie odzyskał prowadzenie.W nadchodzącej kolejce oba utytułowane kluby zagrają ze zdecydowanie wyżej notowanymi rywalami niż przed tygodniem. Bayern jedzie do Bremy na mecz z Werderem, który nie ma już szans na awans do europejskich pucharów, a zarazem wypracował dosyć bezpieczną przewagę nad strefą spadkową. Z kolei w najciekawiej zapowiadającym się meczu tej kolejki Borussia podejmie siódmy w tabeli VfL Wolfsburg.'Wilki' z Jakubem Kamińskim w składzie, po piorunującym początku rundy wiosennej, w kwietniu złapały wyraźną zadyszkę i zaczęły gubić punkty. Na szczęście kryzys został zażegnany w najważniejszym momencie czyli na finiszu sezonu. Dwie kolejne wygrane sprawiły, że na cztery kolejki przed końcem rozgrywek Wolfsburg traci tylko dwa oczka do szóstego miejsca, gwarantującego start Lidze Konferencji Europy tej jesieni. Polskich kibiców cieszy fakt, że reprezentant naszego kraju cieszy się dużym zaufaniem trenera Niko Kovaca i regularnie pojawia się w wyjściowym składzie.Najlepszej passy nie miał ostatnio FC Augsburg, po dwóch przegranych z rzędu ekipa Rafała Gikiewicza i Roberta Gumnego wywalczyła dwa remisy - z VfB Stuttgart (1:1) i Eintrachtem Frankfurt (1:1). Z pewnością wpływ na postawę bawarskiej drużyny ma absencja Gikiewicza, którego z gry wyeliminowała kontuzja stopy. Polak opuścił już trzy ligowe mecze i nie wiadomo kiedy wróci na boisko. Coraz gorzej wygląda sytuacja Gumnego, polski obrońca ostatnio wypadł z podstawowego składu i nic nie wskazuje na to, aby miał do niego w najbliższym czasie wrócić.W sobotę podopieczni trenera Enrico Maassena podejmą Union Berlin. Jeżeli nie chcą, aby widmo spadku ponownie zajrzało im w oczy, powinni ten mecz wygrać. Nie będzie to zadanie łatwe, bowiem Union to trzeci siła ligi. Stołeczny klub jest już niemal pewny promocji do Ligi Mistrzów w następnym sezonie. Warto jednak pamiętać, że graczom z Berlina bardzo zależy na pozostaniu na najniższym stopniu ligowego podium, co bez wątpienia byłoby ich ogromnym sukcesem.W połowie kwietnia, po kontuzji i długich tygodniach spędzonych na ławce rezerwowych, Marcin Kamiński wrócił do składu Schalke. Polak przyczynił się do zwycięstwa nad Herthą (5:2) oraz ubiegłotygodniowego triumfu nad Werderem (2:1). Zdobyte punkty pozwoliły graczom z Zaglębia Ruhry ponownie włączyć się do walki o utrzymanie. 