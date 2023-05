Włoskie hity, mecze na szczycie we Francji i Portugalii - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend ELEVEN SPORTS pokaże mecze AC Milanu z S.S. Lazio i AS Romy z Interem Mediolan, które będą miały duży wpływ na walkę o wicemistrzostwo Włoch.

• Widzowie będą mogli obejrzeć także spotkanie świeżo upieczonego mistrza kraju, SSC Napoli, z groźną ACF Fiorentiną.

• We Francji na pierwszy plan wysuwa się konfrontacja trzeciego w tabeli RC Lens z drugim Olympique Marsylia

W czwartek SSC Napoli zapewniło sobie scudetto, ale za jego plecami wciąż toczy się walka o pozostałe miejsca gwarantujące grę w kolejnej edycji Ligi Mistrzów UEFA. W ten weekend niezwykle istotna dla tej rywalizacji będzie konfrontacja AC Milanu z S.S. Lazio. Zespół z Mediolanu zajmuje szóstą pozycję i ma o sześć punktów mniej od drugiej w stawce ekipy z Rzymu. Na San Siro gospodarze postarają się o rewanż za poprzedni mecz z Lazio zakończony wysoką porażką 0:4. Po ich stronie wiele będzie zależało od Rafaela Leão, który miał udział (gol lub asysta) w sześciu z ostatnich jedenastu trafień Rossonerich. Natomiast w Lazio kluczowa może okazać się postawa takich piłkarzy jak Mattia Zaccagni, Sergej Milinković-Savić, Felipe Anderson czy Ciro Immobile, którzy mają największy wpływ na ofensywną grę Biancocelestich.W innym ważnym meczu AS Roma zagra z Interem Mediolan. Ekipa trenera José Mourinho i drużyna dowodzona przez Simone Inzaghiego również aspirują do miejsc w ścisłej ligowej czołówce. Ozdobą ich starcia na Stadio Olimpico będzie snajperski pojedynek Tammy'ego Abrahama w barwach gospodarzy z Lautaro Martínezem w szeregach gości.W nadchodzący weekend widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli zobaczyć w akcji także nowego mistrza Włoch, SSC Napoli. Rywalem zespołu Piotra Zielińskiego i Bartosza Bereszyńskiego będzie groźna ACF Fiorentina. Neapolitańczycy przystąpią do zmagań w doskonałych nastrojach, ale muszą uważać, bo goście są ostatnio na fali i wciąż mają szanse na kwalifikację do europejskich pucharów.RC Lens i Olympique Marsylia gonią prowadzące w tabeli Paris Saint-Germain, a jednocześnie walczą o drugie miejsce gwarantujące grę w następnej edycji Ligi Mistrzów UEFA. Bezpośrednie starcie tych drużyn będzie głównym wydarzeniem nadchodzącego weekendu na boiskach Ligue 1 Uber Eats. W ich jesiennej konfrontacji lepszy był zespół z Lens, ale o powtórkę może być mu trudno, bo marsylczycy są w dobrej formie i notują passę ośmiu meczów bez porażki. Na Stade Bollaert-Delelis gospodarze liczą na dobrą postawę Przemysława Frankowskiego, który za swoje występy zbiera bardzo pozytywne oceny. Po stronie gości warto zwrócić uwagę na groźny duet Cengiz Ünder - Alexis Sánchez, który w siedmiu ostatnich kolejkach zdobył łącznie aż siedem bramek.Na spore emocje zanosi się też w spotkaniu ESTAC Troyes - Paris Saint-Germain. Paryżanie w ubiegły weekend sensacyjnie przegrali na własnym stadionie z FC Lorient i jeśli nie powrócą na zwycięską ścieżkę, to ich sytuacja w rywalizacji o mistrzostwo Francji znacznie się skomplikuje. W kilku poprzednich sezonach trudno im się grało z tym przeciwnikiem. Tak było także w rundzie jesiennej obecnych rozgrywek, kiedy po bardzo zaciętym meczu wygrali 4:3. Czy w rewanżu Kylian Mbappé i spółka potwierdzą mistrzowskie aspiracje?Na cztery kolejki przed finiszem sezonu ligi portugalskiej SL Benfica jest na pierwszym miejscu w tabeli, a SC Braga jest trzecia i również liczy się w grze o najwyższe cele. Konfrontacja tych drużyn na Estádio da Luz zapowiada się szlagierowo i będzie miała duże znaczenie dla układu w czołówce. Jeśli gospodarze wygrają, to utrzymają lub powiększą czteropunktową przewagę nad drugim w stawce FC Porto. Z kolei porażka będzie oznaczała, że szanse na ich dogonienie zyskają nie tylko Smoki z Porto, ale także zespół z Bragi, którego strata zmniejszy się do zaledwie trzech "oczek". W barwach Benfiki zagrają Gonçalo Ramos i João Mário, najlepsi snajperzy bieżącego sezonu. Z kolei w szeregach gości wystąpi Ricardo Horta, który wpisał się na listę strzelców w każdym z trzech ostatnich ligowych meczów.CELLFAST WILKI Krosno to beniaminek PGE Ekstraligi, który rozpoczął sezon bardzo dobrze i pomimo rozegrania zaledwie trzech meczów znajduje się na ligowym podium. W piątej rundzie rywalem Václava Milíka i jego kolegów będzie TAURON WŁÓKNIARZ Częstochowa. Ekipa z Krosna musi uważać szczególnie na trójkę Leon Madsen - Maksym Drabik - Mikkel Michelsen, która w pierwszych kolejkach zapewniła swojej drużynie najwięcej punktów.W innym istotnym spotkaniu FOR NATURE SOLUTIONS KS APATOR Toruń zmierzy się z ZOOLESZCZ GKM Grudziądz. Wielką atrakcją starcia na Motoarenie będzie konfrontacja wielkich gwiazd obu zespołów - Emila Sajfutdinowa w barwach gospodarzy z Nickim Pedersenem w po stronie gości. Obaj są w ścisłej czołówce klasyfikacji najlepiej punktujących zawodników obecnego sezonu PGE Ekstraligi.Piątek (5 maja):• 17:30 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Musiał, Maciej Markowskistudio: Anita Mazur, Grzegorz Walasek• 20:15 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Korościel, Marcin Kuźbickistudio: Marcelina Rutkowska-Konikiewicz, Krystian PlechSobota (6 maja):• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 14:30)komentarz: Matuesz Święcicki, Tomasz Zielińskistudio: Mateusz Majak, Mateusz Janiak, Marcin Nowomiejski• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Eryk Szpruch, Adrian Gątarek• 17:55, Eleven Sports 1, Serie A: AS Roma - Inter Mediolan (Eleven Sports 1, studio od 17:00, transmisja również w natywnym 4K)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mateusz Majak, Mateusz Janiak, Marcin Nowomiejski• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 2)komentarz: Sebastian Chabiniak, Michał Świerżyński• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukNiedziela (7 maja):• 12:25 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Marcin Nowomiejski• 12:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Grzyb, Michał Świrkula• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 14:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Eryk Szpruch, Adrian Gątarek• 17:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Grzyb, Michał Świrkula• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 17:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Marcin Nowomiejskistudio: Mateusz Majak, Mateusz Janiak, Piotr Czachowski• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Dominik Guziak, Mikołaj Kruk• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Świerżyński, Marcin Gazda• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakPoniedziałek (8 maja):• 18:25 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Mikołaj Kruk• 18:25 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Sebastian Chabiniak, Tomasz Zieliński• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Marcin Nowomiejski• 21:00(Eleven Sports 1)• 22:10 Liga Portugal:(Eleven Sports 1)komentarz: Eryk Szpruch, Marcin Gazda