Decydujące mecze w Ekstraklasie, angielskie hity, finał Igi Świątek - weekend z Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend w Canal+

• Finał WTA 1000 w Madrycie z udziałem Igi Świątek

• Spotkania, które mogą zadecydować o losach mistrzostwa w PKO BP Ekstraklasie.

• Hitowe pojedynki w Premier League.

Cały czas nie poznaliśmy drużyny, która zostanie Mistrzem Polski w sezonie 2022/23. To może rozstrzygnąć się w niedzielne popołudnie, ale zanim piłkarze Rakowa Częstochowa powalczą o przypieczętowanie pierwszego w historii klubu mistrzostwo Polski, kibice PKO BP Ekstraklasy będą mogli ekscytować się innymi spotkaniami.31. kolejka rozpocznie się w piątek. Jagiellonia Białystok podejmie na własnym stadionie walczący o utrzymanie Śląsk Wrocław. Sytuacja wrocławskiej drużyny jest coraz trudniejsza. Obecnie strata do "bezpiecznego" miejsca wynosi cztery punkty, a do tego dochodzą jeszcze problemy kadrowe. Dla Śląska Wrocław każdy najbliższy mecz będzie meczem o życie. W innym piątkowym starciu Górnik Zabrze o ligowe punkty powalczy z Wartą Poznań. Górnik w trzech ostatnich spotkaniach zdobył komplet "oczek" i dzięki temu wskoczył na dziewiąte miejsce w tabeli. Warta Poznań w ostatniej kolejce przegrała z "Jagą" i teraz będzie chciała powetować sobie to niepowodzenie.Sobotnie zmagania w PKO BP Ekstraklasie rozpoczną się starciem w Radomiu. Miejscowy Radomiak zmierzy się ze znajdującym się w kapitalnej formie Piastem Gliwice, który jest niepokonany od 19 lutego. Następnie walczący o trzecie miejsce Lech Poznań podejmie na własnym stadionie Cracovię. Poznaniacy w ostatnich trzech kolejkach zdobyli tylko dwa punkty, notując dwa remisy i porażkę. To sprawiło, że Lech spadł na czwarte miejsce. Strata do trzeciej Pogoni to tylko dwa "oczka". Ostatnim sobotnim meczem będzie potyczka Zagłębia Lubin z Lechią Gdańsk. Będzie to spotkanie o przysłowiowe sześć punktów na dole ligowej tabeli. Zagłębie zajmuje obecnie pierwsze "bezpieczne" miejsce, a Lechia cały czas marzy o utrzymaniu. Choć strata do Zagłębia to już dziewięć punktów. W przypadku wygranej przewaga stopnieje do sześciu "oczek", jednak przy zwycięstwie Zagłębia strata będzie wynosić już dwanaście punktów.W niedzielę rywalizacja o ligowe punkty wystartuje w Płocku, gdzie Wisła zmierzy się ze Stalą Mielec. Wisła po trzech porażkach z rzędu będzie chciała przerwać tę niekorzystną passę, gdyż strefa spadkowa jest już coraz bliżej. Następnie na boisko wybiegną piłkarze Korony Kielce oraz Rakowa Częstochowa. Piłkarze drużyny z Częstochowy potrzebują remisu, aby zapewnić sobie mistrzostwo Polski. Wbrew pozorom, zadanie w Kielcach może nie być takie łatwe. Wprawdzie Korona zajmuje dopiero 14. miejsce, ale w tym roku z siedmiu spotkań u siebie wygrała sześć, a jedno zremisowała. To oznacza, że nowego Mistrz Polski możemy poznać w niedzielę około 17:00. Nie będzie to ostatnie starcie tego dnia. Niedzielną rywalizację w PKO BP Ekstraklasie zakończy hit tej serii gier. Pogoń Szczecin podejmie na własnym stadionie Legię Warszawa. Będzie to pojedynek trzeciej i drugiej drużyny ligowej tabeli. Legioniści w środku tygodnia zdobyli Puchar Polski, pokonując po rzutach karnych Raków. Teraz wracają do ligowej rywalizacji i czeka ich bardzo trudne zadanie. Pogoń jest niepokonana od ponad dwóch miesięcy i walczy o trzecie miejsce, dlatego ciężko wskazać faworyta niedzielnego hitu.31. kolejkę PKO BP Ekstraklasy zakończy poniedziałkowe spotkanie Miedzi Legnica z Widzewem Łódź.Iga Świątek powalczy o zwycięstwo w WTA 1000 w Madrycie! Polska tenisistka przeszła przez wszystkie rundy jak burza, tracąc tylko jednego seta z Jekateriną Aleksandrową na etapie 1/8 finału. We wszystkich innych spotkaniach Świątek pokonywała swoje rywalki 2:0. W czwartkowym półfinale Polka nie dała najmniejszych szans swojej rywalce i wygrała 6:1, 6:1. Najlepsza tenisistka świata pokazała kapitalny tenis i w 79 minut awansowała do finału.W sobotę Iga Świątek powalczy o zwycięstwo w turnieju z Aryną Sabalenką. Pojedynki tych zawodniczek zaczynają przeradzać się w jedną z największych rywalizacji w świecie zawodowego tenisa. Kilka dni temu obie panie rywalizowały w finale WTA 500 w Stuttgarcie. Teraz w Madrycie na kibiców tenisa czeka powtórka.Na kibiców angielskiej Premier League czekają dwa interesujące pojedynki. Oba będą rywalizacją zespołów, które walczą o zupełnie inne cele. W sobotę Manchester City na własnym stadionie podejmie walczące o utrzymanie Leeds United. City w ostatnich kolejkach regularnie wygrywa i dzięki temu, podopieczni trenera Guardioli wskoczyli na pozycję lidera tabeli. Według wielu analityków "The Citizens" nie wypuszczą już przewagi z rąk i zdobędą kolejny tytuł mistrzowski. Następny krok ku temu będą mogli zrobić w sobotnie popołudnie.W niedzielę o ligowe punkty powalczą natomiast West Ham United z Manchesterem United. "Czerwone Diabły" zajmują obecnie czwartą lokatę. Jednak po ostatniej pechowej porażce z Brighton, po golu z karnego w doliczonym czasie gry, ich przewaga nad Liverpoolem to już tylko cztery "oczka". Rywalizacja toczy się o możliwość gry w przyszłorocznej Lidze Mistrzów, dlatego jest o co walczyć. Natomiast West Ham cały czas nie jest pewny utrzymania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Ostatnie trzy spotkania, to trzy porażki i przewaga nad strefą spadkową to tylko cztery punkty.We francuskiej Ligue 1 Uber Eats czas już na 34. serię gier. Rywalizacja cały czas toczy się o tytuł mistrzowski, o miejsca w europejskich pucharach, a także o utrzymanie. Emocje gwarantowane, które w tej serii gier rozpoczną się sobotnim pojedynkiem Nice kontra Rennes. Goście cały czas walczą o awans do europejskich pucharów. Komplet punktów z pewnością może im w tym pomóc. W innym sobotnim pojedynku kibice będą świadkami starcia na szczycie francuskiej ekstraklasy. Lens na własnym stadionie podejmie Olympique Marsylia. OM zajmuje obecnie drugie miejsce i ma punkt przewagi nad trzecim Lens. Obie ekipy cały czas marzą o pościgu za PSG. Emocje na Stade Bollaert-Delelis są gwarantowane.Co w pozostałych meczach? Na start niedzielnych spotkań Angers podejmie na własnym stadionie Monaco. W innym meczu Clermont zagra z Auxerre. Następnie OL podejmie Montpellier. Ligowe granie w tej serii gier zakończy spotkanie Troyes kontra PSG.Kibice "czarnego sportu" będą mieli ogromną ilość okazji do ekscytowania się żużlowymi emocjami. Oczywiście, o ile pogoda nie stanie na przeszkodzie. W PGE Ekstralidze o ligowe punkty powalczy niepokonana Sparta Wrocław, która na własnym stadionie podejmie Stal Gorzów. Wrocławianie w ostatniej kolejce o zwycięstwo walczyli do piętnastego biegu. Włókniarz postawił ciężkie warunki, a w rywalizacji ze Stalą Gorzów z pewnością nie będzie łatwiej.Wcześniej kibice będą mogli emocjonować się starciem Motoru Lublin z Unią Leszno. Gospodarze uskrzydleni zwycięstwem na ciężkim terenie w Gorzowie powalczą teraz o premierowe zwycięstwo na własnym stadionie. Faworytem będzie Motor, ale Unia z pewnością nie odda meczu bez walki. Tym bardziej że w ostatnim meczu z Apatorem Toruń z bardzo dobrej strony pokazali się liderzy, a także młody Nazar Parnicki.W niedzielę odbędą się także dwa spotkania w pierwszej lidze. Polonia Bydgoszcz na własnym stadionie o zwycięstwo powalczy z drużyną Wybrzeża Gdańsk, która w środku tygodnia wygrała w Łodzi. W drugim meczu zmierzą się ze sobą zespoły z Poznania oraz Rybnika. Obie drużyny potrzebują punktów, bo ROW w tym sezonie nie wygrał jeszcze żadnego spotkania, a PSŻ jeden wygrał, a dwa przegrał. Bardzo ważny mecz w kontekście całego sezonu.Trwają półfinały konferencji zachodniej oraz wschodniej w najlepszej koszykarskiej lidze świata. To oznacza, że sezon wszedł w decydującą fazę. W nocy z piątku na sobotę trzeci pojedynek rywalizacji Suns - Nuggets. Po dwóch dotychczasowych rozegranych meczach Nuggets prowadzą 2:0. Kevin Durant i spółka z pewnością zrobią wszystko, aby wygrać spotkanie i nie pozwolić "odskoczyć" rywalom.W innym pojedynku Miami Heat powalczą z New York Knicks. W tej rywalizacji po dwóch meczach mamy remis. W pierwszym meczu Heat wygrali 108 do 101. W drugim górą byli Knicks, którzy zwyciężyli 111 do 105. Wyniki oscylowały w okolicach remisu i podobnego obrotu sprawy kibice mogą spodziewać się w sobotnim meczu. To nie koniec koszykarskich emocji. W niedzielę kolejny mecz. Philadelphia 76ers o zwycięstwo powalczy z Boston CelticsPlan transmisji:Piątek (5 maja):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal Sport)Komentarz: Filip Surma, Mateusz Rokuszewski• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Robert Skrzyński, Marcin Baszczyński• 04:00 NBA:(Canal+ Sport)Komentarz: Bartosz Tomczak, Szymon SzewczykSobota (6 maja):• 13:50 2 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Edward DurdaReporterzy: Piotr Kaczorek• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Bartosz Gleń, Wojciech Jagoda• 15:45 Żużel:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Tomasz Dryła, Patryk MalitowskiStudio: Michał Łopaciński, Mirosław Jabłoński• 15:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)• 16:55 Ligue 1:(Canal+ Family)Komentarz: Piotr Glamowski, Jakub Polkowski• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Adam Marchliński, Tomasz Wieszczycki• 18:30 WTA 1000 Madryt: Finał(Canal+ Sport 2)Komentarz: Marek Furjan, Klaudia Jans - Ignacik• 19:00 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Maciej Noskowicz, Wojciech DankiewiczStudio: Piotr Bugajny, Jacek Gajewski• 19:35 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Marcin Rosłoń, Rafał Nahorny• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Family)Komentarz: Tomasz Smokowski, Marek Jóźwiak• 21:30 NBA:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Artur Kwiatkowski, Radosław Hyży• 22:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Rafał DębińskiNiedziela (7 maja):• 10.00- magazyn (Canal+ Sport)• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Piotr Laboga, Michał Trela• 12:55 Ligue 1: Angers - Monaco (Canal+ Online)• 13:40 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Maciej Noskowicz, Wojciech DankiewiczStudio: Piotr Bugajny, Jacek Gajewski• 13:55 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Online)Komentarz: Edward Durda, Robert Sitnicki• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Michał Mitrut, Michał Żewłakow• 14:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Filip Surma, Filip Kapica• 16:00 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Mateusz Dziopa, Dawid StachyraStudio: Michał Mitrut, Krzysztof Cegielski• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)Komentarz: Adam Marchliński, Tomasz Wieszczycki• 17:00 Ligue 1:(Canal+ Sport)Komentarz: Remigiusz Kula, Rafał Nahorny• 18:45 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Tomasz Dryła, Mirosław JabłońskiStudio: Michał Łopaciński, Patryk Malitowski• 19:30(Canal+ Premium)Prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 19:55 Premier League:(Canal+ Sport)• 20:40 Ligue 1:(Canal+ Now)Komentarz: Filip Surma, Tomasz Wieszczycki• 21:15(Canal+ Sport 5)Obsada: Michał Łopaciński, Patryk Malitowski, Tomasz Dryła, Mirosław Jabłoński, Leszek Demski• 21:30 NBA:(Canal+ Sport)Komentarz: Gabriel Rogaczewski, Kamil ChanasPoniedziałek (8 maja):• 18:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Robert Skrzyński, Remigiusz Jezierski• 21:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Filip Surma