"Bartosz Zmarzlik. Ścigając marzenia" w Eurosporcie Extra w Playerze

• Użytkownicy Eurosportu Extra w Playerze mogą oglądać wszystkie odcinki serialu produkcji TVN Warner Bros. Discovery "Bartosz Zmarzlik. Ścigając marzenia".

• Premiera dokumentu to okazja do bliższego poznania trzykrotnego indywidualnego mistrza świata na żużlu

W trzyodcinkowej serii "Bartosz Zmarzlik. Ścigając marzenia" TVN Warner Bros. Discovery pokazuje nieznane do tej pory oblicze najlepszego żużlowca ostatnich lat. Użytkownicy Eurosportu Extra w Playerze zobaczą archiwalne materiały z młodości Bartosza Zmarzlika, poznają jego rodzinę i przyjaciół, przyjrzą się przygotowaniom do nowego sezonu, a także spotkają gwiazdy kibicujące trzykrotnemu mistrzowi świata, w tym Anitę Włodarczyk i Marcina Gortata. Wszystkie trzy odcinki dostępne są tylko w Eurosporcie Extra w Playerze. Natomiast już w sobotę 13 maja w kanałach TTV oraz Eurosport 1 można będzie obejrzeć pierwszy odcinek.-- powiedział Bartosz Zmarzlik, trzykrotny mistrz świata i żużlowy ambasador TVN Warner Bros. Discovery.Bartosz Zmarzlik rozpoczął obronę mistrzostwa świata od zwycięstwa w Gorican 29 kwietnia. Wszystkie rundy tegorocznego Speedway Grand Prix dostępne są na żywo i na żądanie Eurosporcie Extra w Playerze. Polskie rundy - zaplanowane na 13 maja w Warszawie, 24 czerwca w Gorzowie Wielkopolskim i 30 września w Toruniu - będą transmitowane w ogólnopolskim, bezpłatnym kanale TTV. Kanały Eurosportu pokazują kwalifikacje, które zazwyczaj rozgrywane są w dniu Grand Prix. Dodatkowo we wtorki po Grand Prix na antenie Eurosport 1 emitowany będzie godzinny magazyn SGP zawierający między innymi skróty i wywiady, a 9 dni po każdej rundzie oraz w piątek poprzedzający kolejne zawody Eurosport pokaże obszerne powtórki SGP.TVN Warner Bros. Discovery pokaże również FIM Puchar Świata na żużlu, czyli wyczekiwany przez kibiców drużynowy turniej, który rozegrany zostanie na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Zaplanowane na 25 i 26 lipca półfinały oraz baraże, które odbędą się 28 lipca transmitowane będą wyłącznie w Eurosporcie Extra w Playerze. Z kolei wielki finał z udziałem reprezentacji Polski, który zostanie rozegrany 29 lipca, pokaże również TTV.