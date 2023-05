Król kryminalnych zagadek. Serial "Zaginiony symbol" w AXN (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Dan Brown znalazł złoty środek na tworzenie trzymających w napięciu kryminałów.

• Teraz przyszedł czas na serial" Zaginiony Symbol", na podstawie jego kolejnej powieści.

Protestujące zakonnice na planach filmowych. Palenie powieści we Włoszech, na znak protestu wejścia do kin ekranizacji "Kodu Leonarda da Vinci". Kościół rzymsko-katolicki skrytykował książkę jako antykatolicką powieść. Hierarchowie uznali, że Brown przedstawił historię Kościoła i doktryny chrześcijańskiej w sposób kłamliwy, który rodzi groźne konsekwencje. Opactwo Westminsterskie odmówiło ekipie filmowej i nie zgodziło się na zdjęcia wewnątrz świątyni, w której są koronowani królowie Wielkiej Brytanii. Jako powód odmowy kręcenia tam scen do filmu z Tomem Hanksem podano, że książka oparta jest na nieprawdziwych przesłankach z teologicznego punktu widzenia. Podczas festiwalu w Cannes, który otwierał ten film, jego producent Brian Grazer, odwołał niemal trzydzieści wywiadów. W ten sposób chciał zminimalizować kontrowersje w Europie, jakie powstały wokół tego obrazu.Wszystko to jednak tylko pomogło w promocji filmu i samej powieści. Wszyscy chcieli sami przekonać się o co jest cała awantura. Film stał się drugą, najbardziej kasową produkcją na świecie w 2006 r. Natomiast powieść Browna była na liście bestsellerów "The New York Timesa" przez rekordowe 144 tygodnie, 54 na miejscu pierwszym. Przetłumaczono ją na 51 języków. W pierwszym tygodniu po premierze w samych Stanach sprzedano ją w nakładzie 3 mln. egzemplarzy. Sam Brown stał się jednym ze 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie według magazynu "TIME".W "Zaginionym Symbolu" król thrillerów zajął się odkrywaniem tajemnic Zakonu Wolnych Mularzy, czyli masonerii, tajnego stowarzyszenia działającego w Waszyngtonie. Młody Robert Langdon, światowej sławy specjalista od symboli, rozwiązuje tajemnicę zawartą w piramidzie masońskiej. To znany na całym świecie symbol, pieczęć Stanów Zjednoczonych. Umieszczona jest nawet na amerykańskiej jednodolarówce.Langdon jedzie do Waszyngtonu na prośbę przyjaciela, mentora, masona Petera Solomona. Zaproszenie okazuje się pułapką. Na odnalezionej, odciętej dłoni Solomona, są wytatuowane symbole i masoński pierścień. Langdon chce uratować przyjaciela. Zostaje zmuszony odnaleźć starożytny portal w mieście. Zaszyfrowane wskazówki znajdują się w różnych miejscach i przedmiotach na terenie metropolii. Rozwiązanie tej zagadki doprowadzi naukowca do miejsca, które tajne stowarzyszenie chciałoby ukryć przed światem.Premiera serialowej ekranizacji w środę 10 maja o 22:00 w AXN.