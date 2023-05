Maj w Playerze. "Pati", "Hotel Paradise All Stars", "Jak powstahe seks-afera", filmy

Łukasz Szewczyk

• Hity maja Playera

W maju Player kontynuuje polski serial(premiery odcinków w piątki). Pozycja obowiązkowa dla fanów "Skazanej" i poruszających historii. "Pati", w którą wciela się Aleksandra Adamska to koleżanka Alicji Mazur (Agata Kulesza) z celi. Swoją charyzmą, bezczelnością, poczuciem humoru i niepowtarzalnym stylem bycia podbiła serca widzów "Skazanej" i Playera. Odsiedziała już pięć z ośmiu lat wyroku. Teraz użytkownicy Playera dowiedzą się, jak doszło do tego, że trafiła do więzienia. Główna bohaterka zanim została pozbawiona wolności, nie miała najłatwiejszej sytuacji życiowej, głównie za sprawą kompletnie niepoukładanej i nieodpowiedzialnej matki - Julity. To na "Pati" spada obowiązek zajmowania się młodszym rodzeństwem - Natalką i Natankiem oraz matką uwikłaną w przestępczy światek i narkotyki. Pomimo przeciwności, nie rezygnuje jednak z walki o marzenia. W obsadzie oprócz Aleksandry Adamskiej pojawią się też między innymi: Konrad Eleryk, Agnieszka Przepiórska, Natalia Wolska, Fryderyk Surowiec, Ewa Gawryluk, Marek Richter, Magdalena Walach, Tomasz Drabek, Filip Gołąb, Grażyna Bułka, Ina Sobala, Ewa Telega i Tomasz Schimscheiner.ROZRYWKARozrywkowy maj w Playerze. Od 25 maja. Wybrani uczestnicy sześciu dotychczasowych edycji reality show, znów zawitają w raju. Mieszkańcy, którzy obecnie nadal są singlami, zameldują się w Hotelu i będą mieli okazję zawalczyć o miłość oraz duże pieniądze. Czy tym razem będzie im łatwiej w drodze do wielkiego finału? Wszyscy zdążyli już poznać zasady tej gry i podczas swojego pierwszego pobytu w hotelu mieli okazję przetestować różne strategie - jedni stawiali na uczucia, inni kierowali się rozsądkiem i chłodną kalkulacją. Jednak czy wyciągnęli wnioski i wcześniejsze doświadczenia będą pomocne w nowym rozdaniu? Wracając do Hotelu Paradise nie wiedzą, z kim przyjdzie im spędzić kolejne tygodnie - czy będą to najwięksi rywale, a może byli partnerzy, z którymi mają nadal niezałatwione sprawy albo uczestnicy z innych edycji, których jeszcze tak dobrze nie znają? Czy postawią na nowe relacje, czy wrócą do poprzednich układów? Czy odżyją dawne zatargi? A może powrócą stare uczucia? Czy będą chcieli wykorzystać szansę i zawalczyć o miłość, której wciąż szukają? A może będą chcieli pokazać się z zupełnie innej strony?(od 29 maja) to nowa produkcja reality show pod marką discovery+ Originals. Jeden z najsłynniejszych króliczków Playboya - Kendra Wilkinson - rozpoczyna nowy rozdział w życiu i wchodzi do świata nieruchomości. Ma zaledwie osiem tygodni na znalezienie miejsca w jednej z najbardziej prestiżowych firm nieruchomościowych na świecie. Musi wznieść się ponad swoją dawną imprezową przeszłość, aby udowodnić, że ma wszystko, czego potrzeba, by sprzedać Hollywood. Czy jej się uda?W serwisie dostępny jest już program. Twórcy przedstawiają psychodeliczną podróż do króliczej nory, która odbywa się dzięki futurystycznemu, gadającemu bongo. Matt Klinman i Zack Poitras wyruszają w odkrywczą podróż i biorą udział w oszałamiających eksperymentach.DOKUMENTWśród dokumentalnych premier produkcja Discovery+ Originals(od 11 maja). Logline: Mineola to spokojne, zbudowane na fundamentach biblijnych miasteczko leżące na drodze donikąd na terenie Teksasu. To tutaj w 2004 r. - w podziemiach - swoje wrota otworzył klub swingersów. Rok później o niepozornej miejscowości usłyszał cały świat, a jej nazwę odmieniały przez przypadki wszystkie gazety w kraju i poza jego granicami. Okazało się, że do przybytku uciech dla dorosłych rodzice zabierali też dzieci, które zmuszane, często też pod wpływem narkotyków, były do wykonywania czynności seksualnych przed dorosłymi. Po latach ekipa discovery przygląda się szokującemu zjawisku, śledzi proces oprawców i dociera do ich ofiar.FILMY. Pozycja dla najmłodszych milusińskich. Kinowa wersja popularnej bajki dla dzieci. Maurycy wygląda jak pingwin... ale drzemie w nim tygrys! Został wychowany przez tygrysicę i jest mistrzem Kung Fu. Wraz ze swoimi Kumplami stara się zaprowadzić w dżungli porządek i sprawiedliwość, tak, jak wcześniej robiła to jego mama. Jednak demoniczny koala Igor, wraz ze swoimi najemnymi pawianami, planuje zniszczyć dżunglę.Zabawna animacja dla dzieci. Fay Sielska jest zwyczajną, nieco zbuntowaną nastolatką. Jej młodszy brat Max z racji nieprzeciętnej inteligencji ma na pieńku ze szkolnymi łobuzami. Rodzice natomiast są tak zapracowani, że ledwie znajdują czas na życie rodzinne. Pewnego dnia Fay zabiera wszystkich Sielskich na bal przebierańców. Sama przebiera się za mumię, jej brat za wilkołaka, mama za wampirzycę, a tata za samego Frankensteina. Zabawa jest przednia, aż do chwili, gdy okazuje się, iż na skutek klątwy ich przebrania przestały być tylko żartem, a stały się rzeczywistością. Tak, tak! Sielscy zostali zamienieni w potwory! Od tej chwili robią wszystko, by zdjąć klątwę i uniknąć zaczepek ze strony namolnego hrabiego Draculi. Wkrótce okaże się też, że bycie potworem ma swoje dobre strony. Max może sam sobą poszczuć szkolnych rozrabiaków, jego tata jest silniejszy niż wszyscy Avengersi, mama hipnotyzuje nawet sprzedawców w sklepie, a Fay jest po prostu nieśmiertelna.. Gdy milioner Chris Decker (Cameron Monaghan) poznaje uroczą i zmysłową Sky (Lilly Krug), nie spodziewa się, że ta znajomość wstrząśnie jego dotychczasowym życiem. Namiętny romans nie może trwać wiecznie, szczególnie gdy dowiadujesz się, że twoja kochanka to zawodowa morderczyni. Jej bezwzględność oraz coraz brutalniejsze metody szantażu to ogromne zagrożenie nie tylko dla jego majątku, ale też życia całej rodziny.(od 12 maja). Trzy nominacje do Oscara: najlepsza aktorka pierwszoplanowa, najlepsza aktorka drugoplanowa oraz najlepszy scenariusz adaptowany. Spektakularny debiut reżyserski Maggie Gyllenhaal, oparty na bestsellerowej powieści Eleny Ferrante. Leda (Olivia Colman) udaje się na wakacje do Grecji. Planuje czytać, wypoczywać na prywatnej plaży i korzystać z urlopu. Spokój intymnego kurortu zaburza jednak przybycie ekscentrycznej rodziny zamieszkującej największą z willi na wyspie. Uwagę Ledy przykuwa przede wszystkim Nina (Dakota Johnson), która mierzy się z trudami bycia młodą mamą, mając pod opieką kilkuletnią córkę. Obserwowanie tajemniczej nieznajomej wywołuje wspomnienia z okresu macierzyństwa, z którymi Leda od wielu lat nie miała odwagi się skonfrontować. Wracają wspomnienia i widma decyzji z przeszłości, których nie można cofnąć.(od 12 maja). Gwiazdorska obsada - Chris Pine, Ben Foster oraz Kiefer Sutherland w najnowszym filmie Tarik Saleha, reżysera "Westworld" oraz "Morderstwa w hotelu Hilton". Po zwolnieniu z amerykańskich sił specjalnych James Harper (Pine) zostaje bez środków do życia. Aby spłacić długi i zapewnić byt swojej rodzinie, dołącza do prywatnej organizacji wojskowej. Gdy wraz z elitarnym zespołem udają się do Berlina, aby rozwiązać sprawę tajemniczego wirusa, sprawy zaczynają się komplikować. James niespodziewanie zostaje sam, a lista tych, którzy polują na jego życie, ciągle się powiększa. Mężczyzna musi przetrwać w obcym kraju i odkryć motywy tych, którzy go zdradzili.(od 12 maja). Kontynuacja przebojowej serii filmowej, która podbiła serca widzów na całym świecie. W najnowszej odsłonie tanecznej bitwy Iza Miko jako ekscentryczna milionerka i jurorka turnieju Alexxa Brava. Do rywalizacji we wnętrzach luksusowego hotelu Valhalla w Las Vegas, którego właścicielką jest ekscentryczna Alexxa Brava, przystąpią uwielbiani przez widzów uczestnicy wcześniejszych tanecznych turniejów: Sean (Ryan Guzman), Andie (Briana Evigan), Moose (Adam Sevani), Jenny Kido (Mari Koda), Eddy (Misha Gabriel), Camille (Alyson Stoner), Jason (Stephen 'tWitch' Boss), Hair (Christohper Scott), Monster (Luis Rosado), Vladd (Chadd Smith) i bliźniaki Santiago (Martin Lombard i Facundo Lombard). Wszyscy oni sprawią, że parkiety Miasta Grzechu rozgrzeją się do czerwoności.(od 19 maja). Jedna z międzynarodowych kreacji Tomasza Kota. Po skończonym wykładzie uznany architekt polskiego pochodzenia Jeremiasz Angust (Kot) usiłuje dostać się na lotnisko. Po drodze zatrzymuje go roztargniona dziewczyna (Athena Strates), która tak jak on chce zdążyć na swój samolot. Oboje spóźnieni są zmuszeni czekać na kolejny lot. Początkowo ich rozmowa zdaje się być zabawą w uwodzenie, jednak stopniowo przekształca się w niebezpieczną grę. Coraz bardziej zirytowany niechcianym towarzystwem Jeremiasz nie jest w stanie uwolnić się od natrętnej współpasażerki. Dziewczyna z minuty na minutę pcha architekta w coraz bardziej mroczną pułapkę. A przecież wszystko zaczęło się tak niewinnie...(od 19 maja). Młody i przystojny Chris (Ryan Reynolds) ma powody do radości - robi karierę w branży muzycznej i co więcej, robi piorunujące wrażenie na dziewczynach. Jednak jego życie nie zawsze wyglądało tak różowo. W czasach szkolnych Chris był nieśmiałym grubaskiem i pośmiewiskiem kolegów. Jedyną osłodą była Jamie (Amy Smart) - najładniejsza dziewczyna w szkole, w której od zawsze się podkochiwał. Ostatniego dnia szkoły Chris wreszcie wyznaje jej swoje uczucia. Zaskoczona dziewczyna oznajmia mu wprost: "Zostańmy przyjaciółmi". 10 lat później Chris, to już inny człowiek - przystojny karierowicz podbijający kobiece serca. I nagle pewnego dnia spotyka JĄ... Czy prawdą okaże się powiedzenie, że stara miłość nie rdzewieje? Czy też rację będzie miał jeden z bohaterów mówiąc, że przyjaźń z kobietą jest jak ślepa uliczka, z której nie ma ucieczki. Facet staje się w oczach kobiety aseksualny jak brat albo zepsuta lodówka.(od 26 maja). Kontynuacja kultowej polskiej komedii. Miłość Agnieszki (Aleksandra Hamkało) i Marcina (Nikodem Rozbicki) rozkwita, podobnie jak Kasi (Grażyna Błęcka-Kolska) i profesora Wolańskiego (Zdzisław Wardejn). Babcia Solska (Katrzyna Łaniewska) marzy już tylko o ślubie jedynego wnusia... Jednak na drodze do szczęścia młodego Zawady staje jego dawna kochanka, Bożenka (Anna Mucha). Wolańska postanawia radykalnie odmienić swoje życie i znika w tajemniczych okolicznościach. Spokój Piotrusia (Maciej Zakościelny) i Marlenki (Katarzyna Skrzynecka) burzy niespodziewana wizyta mamusi zza oceanu... A pewne bardzo kompromitujące zdjęcia uruchamiają prawdziwą lawinę zdarzeń. Szykuje się prawdziwy koniec świata(od 26 maja). Czarne chmury zbierają się nad światem trolli, a mroczne siły zła ściągają na niego niebezpieczeństwa. Gdy król Grom traci swój ogon i zamienia się w kamień, jedyną osobą, która może uratować królestwo jest jego syn - książę Trym. Nasz młody bohater ma tylko trzy dni, aby odnaleźć zgubę i ocalić ojca. Uzbrojony w spryt i odwagę, wyrusza ku przygodzie w towarzystwie swoich najwierniejszych przyjaciół.