75 lat magazynu "Przyjaciółka". Jubileuszowe wydanie

Łukasz Szewczyk

• W czwartek (11 maja) ukaże się wyjątkowe, jubileuszowe wydanie "Przyjaciółki".

• W okładkowym wywiadzie Anna Dymna, ulubiona gwiazda czytelniczek magazynu, opowiada m.in. o swojej wielkiej przyjaźni i miłości do ludzi

Z okładki pierwszego numeru w roku 1948 uśmiechała się młoda dziewczyna, Zofia Osica, pracownica działu listów i interwencji nowego pisma. To owe listy i interwencje stały się znakiem rozpoznawczym "Przyjaciółki". Lata mijały, zmieniała się rzeczywistość, zmieniała się też "Przyjaciółka". Rósł nakład (sięgał nawet 2 mln!), w latach 70. pojawiły się kolorowe fotografie, w latach 90. zwiększyła objętość i całość drukowana była w kolorze. Nie zmieniło się tylko jedno - "Przyjaciółka" była i pozostała pismem robionym przez kobiety dla kobiet, dla których liczy się każdy list i telefon. Bo tak to było i jest, że hasło "Przyjaciółka" kojarzy się ze wzruszeniem, szczerością i pomocą, co zawsze otwierało i wciąż otwiera mnóstwo drzwi i serc.Z okazji urodzin redakcja magazynu przygotowała wywiad z Anną Dymną i specjalne materiały. Wśród nich znalazł się niezwykły reportaż o czytelniczce, która napisała doktorat z "Przyjaciółki", materiał wspomnieniowy "Z Przyjaciółką przez dekady", sprawdzone przez dziesięciolecia hity naturalnej pielęgnacji oraz najlepsze przepisy na torty jak z eleganckiej cukierni. Ponadto na brylantowy jubileusz wielki konkurs "Twoja najlepsza przyjaciółka", w którym można wygrać m.in. biżuterię z diamentem.Promocja wydania urodzinowego "Przyjaciółki" obejmuje magazyny i on-line Wydawnictwa Bauer oraz kampanię na antenie RMF FM. Wydanie na 75-lecie nr 10/2023 będzie dostępne w dwóch wersjach: podstawowej w cenie 2,99 zł i z książeczką kulinarną w cenie 3,79 zł.