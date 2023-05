"Spalić piekło". Nowy podcast Onet Audio

Łukasz Szewczyk

• "Spalić piekło" to podcast autorstwa Marty Grzywacz i Michała Wójcika opowiadający o buntach w obozach zagłady w czasie II wojny światowej.

• W każdym odcinku prowadzący przedstawiają historię jednego z buntów, ukazując nie tylko ich przebieg, ale również kontekst historyczny oraz osoby, które brały w nich udział.

"Spalić piekło" to przede wszystkim opowieść o ludzkiej determinacji i nadziei, której autorzy starają się oddać głos, by nie zostały zapomniane. Treblinka i Auschwitz to dwa największe obozy zagłady w czasie II wojny światowej, które stały się symbolem ludzkiego okrucieństwa i masowej zagłady ludzi. Warunki w obozie były skrajnie niehumanitarne, a więźniowie byli bardzo źle traktowani. Bunt więźniów w Treblince był jednym z największych i najbardziej skutecznych buntów w obozach zagłady.Natomiast Auschwitz-Birkenau, które działało od 1940 do 1945 roku, to największy i najbardziej złożony system obozów koncentracyjnych i zagłady. W Auschwitz Niemcy zamordowali ponad 1,1 miliona ludzi. Warunki życia w obozie były niezwykle ciężkie, a więźniowie byli poddawani pracy przymusowej, badaniom oraz eksperymentom medycznym. W Auschwitz nie doszło do skutecznego buntu, ale były tam przypadki pojedynczych akcji oporu i ucieczek więźniów.Seria "Spalić piekło" liczy 10 odcinków i w dniu premiery wszystkie będą dostępne w aplikacji Onet Audio i na Newsweek.pl.- mówi Sabina Lipska, dyrektor video i audio w Ringier Axel Springer Polska.