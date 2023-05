WRC Rajd Portugalii na żywo w Motowizji

Łukasz Szewczyk

• Walka w Rajdowych Mistrzostwach Świata trwa. Powrót na szutrowe odcinki specjalne, tym razem na Półwyspie Iberyjskim.

• Wszystkie odcinki specjalne Rajdu Portugalii zobaczyć będzie można na żywo z polskim komentarzem w Motowizji.

Portugalskie odcinki specjalne są częścią walki o tytuł rajdowych mistrzów świata od samego początku, czyli od 1973 roku, kiedy powstało WRC. Początkowo rajd asfaltowo-szutrowy, obecnie w niemalże stu procentach rozgrywany na luźnej nawierzchni, bardzo szybko zaczął przyciągać ogromne masy kibiców. Obrazki mknących aut Grupy B między morzem ludzi na stałe wpisały się w historię sportu.Obecnie tłumy nie podchodzą tak blisko trasy, ale i tak na Rajdzie Portugalii pojawia się mnóstwo kibiców pragnących podziwiać swoich ulubieńców. Najwięcej z nich stawi się na jednym z najsłynniejszych oesów świata - Fafe.Mająca nieco ponad 11 kilometrów długości próba słynnie przede wszystkim ze swojej końcówki. Po wspinaczce na wysokość ponad 700 kilometrów, rajdówki wybijają się w powietrze, by wylądować kilka-kilkadziesiąt metrów dalej. Sam skok nie jest trudny - najgorsze jest lądowanie, które muszą wytrzymać opony, podwozie, zawieszenie i amortyzatory. Wszystko ku euforii kibiców, tworzących atmosferę rodem ze stadionu piłkarskiego.Tegoroczna edycja Rajdu Portugalii składać się będzie z 19 odcinków specjalnych o łącznej długości 325 kilometrów. Większość z nich toczyć się będzie na szutrowych, górskich drogach, ale w piątkowy i sobotni wieczór załogi rywalizować będą na superoesach. Pierwszego dnia zobaczymy powrót miejskiej próby, nieopodal plaży w Figueira da Foza. Drugi etap zakończy się walką jeden na jeden, na torze rallycrossowym w Lousadzie.Polscy kibice będą trzymali kciuki przede wszystkim za Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka. Załoga ORLEN Team od Portugalii rozpoczyna walkę w Rajdowych Mistrzostwach Świata sezonu 2023. Z częścią tras zapoznali się już w marcu podczas Rajdu Fafe, pierwszej rundy Rajdowych Mistrzostw Europy, w której zajęli czwarte miejsce. Dla polskiego duetu była to także okazja, by zapoznać się z nową bronią na ten rok - Škodą Fabią RS Rally2.Marczyk i Gospodarczyk będą mieli bardzo silną konkurencję w WRC2, gdzie wystartują aż 44 załogi. Oprócz zwycięzców dotychczasowych rund sezonu - Yohanna Rossela, Olivera Solberga i Gusa Greensmitha - zobaczymy także między innymi Krisa Meeka. Dla Brytyjczyka będzie to powrót do padoku mistrzostw świata po trzech latach przerwy. Meeke pojedzie z Jamesem Fultonem - po tragicznej śmierci Craiga Breena Brytyjczyk postanowił dokończyć jego plan startów w Rajdowych Mistrzostwach Portugalii na rok 2023.- mówi Krzysztof Mikulski, prezes Motowizji.Rajd Portugalii rozpocznie się w piątkowy poranek 12 maja. Dzień wcześniej, w czwartek 11 maja, czekać nas będzie tradycyjnie odcinek testowy, a także start honorowy. Wszystkie odcinki specjalne transmitowane będą na antenie Motowizji. Komentować będzie stały skład rajdowy stacji - Grzegorz Gac, Sławomir Szymczak, Michał Adamiuk, Gabriel Borowy, Mikołaj Sokół oraz Krzysztof Woźniak. Towarzyszyć im w kabinie komentatorskiej i studio Motowizji będą szef M-Sport Poland Maciej Woda oraz startujący w rajdach terenowych i Drift Masters Grand Prix, Jakub Przygoński.FIA Rajdowe Mistrzostwa Świata - harmonogram transmisji Rajdu Portugalii:Czwartek, 11 maja• godz. 10:00 - Shakedown• godz. 21:15 - Pre-Show i Ceremonia otwarciaPiątek, 12 maja• godz. 10:00 - OS1 Lousã 1• godz. 10:55 - OS2 Góis 1• godz. 12:00 - OS3 Arganil 1• godz. 13:00 - Studio z Tyre Fitting Zone - Arganil• godz. 14:30 - OS4 Lousã 2• godz. 15:35 - OS5 Góis 2• godz. 16:35 - OS6 Arganil 2• godz. 18:00 - OS7 Mortágua• godz. 20:00 - OS8 SSS Figueira da Foz• godz. 22:00 - Podsumowanie dniaSobota, 13 maja• godz. 08.30 - OS9 Viera do Minho 1 retransmisja• godz. 10.00- OS10 Amarante 1• godz. 11.30-OS11 Felgueiras 1• godz. 13.45- Media Zone & Flexi Service B z Exponor Service Park• godz. 15.30- Studio Rajdowe• godz. 16:00 - OS12 Vieira do Minho 2• godz. 17.30 - OS13 Amarante 2• godz. 19.00- OS14 Felgueiras 2• godz. 20.00 - OS15 SSS Lousada• godz. 21.30- Media Zone & Flexi Service C z Exponor Service Park• godz. 22.00 - Podsumowanie dniaNiedziela, 14 maja• godz. 08.00 - OS16 Paredes• godz. 09.30 - OS17 Fafe 1• godz. 10.35 - OS18 Cabeceiras de Basto• godz. 12.30 - Studio Rajdowe• godz. 13:00 - OS19 Fafe 2 [Power Stage]• godz. 14.40 - Wrap-Up• godz. 20.00 - Podsumowanie dnia