Ringier Axel Springer Polska stawia na młodych. Rusza Forum Młodych

Łukasz Szewczyk

• Forum Młodych w Ringier Axel Springer Polska jest inicjatywą skierowaną do pracowników, którzy nie przekroczyli 30. roku życia.

• Członkowie i członkinie Forum będą się regularnie spotykać z zarządem i kadrą zarządzającą Spółki, będą inspirować się wzajemnie, wymieniać pomysłami, a także spostrzeżeniami na temat działalności firmy.

Spotkania Forum Młodych będą się odbywać co 2 miesiące w Warszawie. Podczas spotkań będą poruszane m.in. tematy dotyczące strategii, rozwoju, kultury, a także komunikacji w firmie. Kadencja obecnego Forum Młodych trwa rok, do kwietnia 2024 r.- mówi Monika Remiszewska, dyrektorka personalna w Ringier Axel Springer Polska.Spośród 26 zgłoszeń do Forum Młodych wyłoniono 8 osób, które wyróżniły się odpowiedziami zawartymi w formularzu aplikacyjnym. Pod uwagę wzięto również staż pracy w firmie oraz obszar, w którym dana osoba pracuje na co dzień.W skład Forum Młodych 2023 weszli: Bartłomiej Bublewicz, redaktor; Zuzanna Detnerska, menedżerka ds. subskrypcji; Mateusz Feć, senior engineer; Katarzyna Gajda-Mąka, rekruterka; Michał Kozioł, analityk; Karol Radziszewski, data scientist; Weronika Waldon, redaktorka; Natalia Żelazowska, redaktorka content commerce.