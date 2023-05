Słuchacze radiowej Jedynki wybiorą Polski Przebój XXI Wieku

Łukasz Szewczyk

• W radiowej Jedynce trwa akcja "Maj Polskiej Piosenki".

• Ruszył plebiscyt "Polski Przebój XXI Wieku" radiowej

Dziennikarze muzyczni Jedynki wybrali 100 utworów, spośród których słuchacze mogą wybierać Polski Przebój XXI Wieku. Lista piosenek znajduje się na stronie internetowej Programu 1 Polskiego Radia oraz na specjalnie przygotowanej na tą okazję, playliście w portalu YouTube - #MajPolskiejPiosenki - Plebiscyt. Wśród wykonawców na twórczość, których można oddawać głosy, znaleźli się m. in.: Golec uOrkiestra, Kayah, Kortez, Krzysztof Krawczyk, Myslovitz, Dawid Posiadło, Zbigniew Wodecki, czy zespół Perfect.- zachęca Marcin Kusy, dyrektor radiowej Jedynki.Głosowanie potrwa do 31 maja za pośrednictwem SMS-ów. Do wszystkich osób biorących udział w Plebiscycie, po oddaniu głosu, zostanie wysłane zadanie konkursowe. Aby wziąć udział w konkursie należy udzielić kreatywnej odpowiedzi na zadane pytanie. Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody muzyczne.